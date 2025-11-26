Giám đốc Công ty BBA lừa đầu tư đa cấp, lấy tiền mua gom đất rừng ở Hòa Bình cũ

VKSND TP Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố Thân Văn Thoại (SN 1984), nguyên Giám đốc Công ty BBA toàn cầu, về các tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Cùng vụ án, viện kiểm sát truy tố Hồ Quốc Anh (SN 1990), và 13 người khác về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Thân Văn Thoại tại cơ quan điều tra.

Cáo trạng thể hiện, các bị can Thoại và Quốc Anh cùng đồng phạm có hành vi kinh doanh đa cấp, kinh doanh tiền ảo trái phép, chiếm đoạt khoảng 75 tỷ đồng. Ngoài ra, Thoại còn rửa tiền bằng cách thâu tóm đất rừng ở huyện Đà Bắc, Hòa Bình cũ.

Ở hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” tại Cổ phần công nghệ Internet BBI Việt Nam, cáo trạng xác định doanh nghiệp này do Hồ Quốc Anh là Chủ tịch, Thân Văn Thoại là Tổng giám đốc.

Hồ Quốc Anh xây dựng ứng dụng BBI Mall là một ứng dụng thương mại điện tử, hoạt động dưới dạng tiêu dùng tích điểm; kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép; thực hiện các chương trình khuyến mại mà không thông báo hoặc không đăng ký.

Dù ứng dụng BBI Mall chưa được Bộ Công thương cấp phép hoạt động nhưng các bị can vận hành từ tháng 9/2018 và quảng cáo BBI Mall là cơ hội đầu tư sinh lời với ưu đãi hoàn tiền lên tới 100% giá trị sản phẩm, ứng dụng mua sắm tích điểm, kết nối giữa người bán và người mua cho phép tích điểm cao, giúp người tiêu dùng được gia tăng thêm lợi ích khi mua hàng và được hoàn thêm 1 khoản tích điểm từ hệ thống.

Để lôi kéo nhiều người tham gia nộp tiền đầu tư vào ứng dụng BBI Mall, Quốc Anh và Thoại vận hành ứng dụng với hình thức tạo giao dịch mua bán hàng hóa ảo nhằm tích điểm, hưởng lợi nhuận lên tới 180%/năm (0,05%/ngày) theo chính sách trả thưởng do các đối tượng tự đặt ra.

Cụ thể, chỉ cần nộp 3,5 triệu đồng vào tài khoản Công ty BBI để mua phần mềm giải pháp bán hàng BSS thì được hưởng các lợi ích tích điểm là 3,5 triệu điểm; khi giới thiệu thành viên mới tham gia mua phần mềm BSS thì sẽ được lợi ích 30% là (hơn 1 triệu đồng) vào tài khoản chuyển đổi; khi giới thiệu ra bên bán thì sẽ nhận được 2,5% số tích điểm của bên bán nhận sau khi bán được sản phẩm…

Khách hàng có thể sử dụng số tiền này để mua sắm tiếp tục cho những lần sau hoặc rút tiền mặt thông qua tài khoản ngân hàng liên kết với BBI (từ 500 nghìn đồng trở lên có thể rút tiền mặt).

Với chính sách trả thưởng và chiết khấu cao như trên, BBI Mall đã thu hút nhiều người tham gia đầu tư nộp tiền vào Công ty BBI. Số tiền này được Quốc Anh và Thoại sử dụng một phần trả lợi nhuận cho các bị hại để khiến các bị hại tin tưởng, tiếp tục nộp tiền.

Đến tháng 4/2020, ứng dụng BBI Mall không cho các tài khoản được đổi điểm thành tiền nên nhiều người đã không rút được tiền ra. Qua đây, Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại đã chiếm đoạt của 42 bị hại số tiền gần 30 tỷ đồng.

Hành vi phạm tội thứ 2 của các bị can xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu. Cáo trạng thể hiện, năm 2019, Thân Văn Thoại đã mua lại 102 triệu đồng tiền điện tử CachBack Pro (CBP) là đồng tiền được phát hành ở nước ngoài trước đó nhưng không có giá trị giao dịch trên các sàn thương mại điện tử.

Thông qua Công ty BBA và các trang thương mại điện tử chưa được cấp phép hoạt động như cashbackpro.net, Speeding.vip, sieubao.vn, Thoại cùng đồng phạm đưa ra thông tin gian dối về giá trị của đồng tiền điện tử CBP, khiến các nhà đầu tư tin tưởng chuyển tiền, mua đồng CBP.

Viện kiểm sát cho rằng, từ tháng 9/2021 đến 11/6/2024, Thoại và đồng phạm đã thu hút được các nhà đầu tư tham gia kinh doanh CBP trên cơ sở tạo ra cộng đồng đầu tư đồng CBP với 5.294 người/tổng số 185.672 tài khoản. Việc này giúp các bị can thu về hơn 130 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan tố tụng xác định 33 bị hại tổn thất hơn 45,7 tỷ đồng.

Với hành vi “Rửa tiền”, cáo trạng thể hiện sau khi chiếm đoạt được tiền của các nhà đầu tư, Thân Văn Thoại sử dụng để đầu tư bất động sản tại Hòa Bình (nay là Phú Thọ).

Bị can này chi ra 106 tỷ đồng để đồng phạm tìm, mua gom đất rừng ở huyện Đà Bắc (Hòa Bình). Đến nay, cơ quan điều tra xác định Thân Văn Thoại đã mua 63 thửa đất có tổng diện tích 538.540m2.