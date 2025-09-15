Điều tra tiền lương tại tất cả các doanh nghiệp

Theo đó, Giám đốc Sở giao Trưởng phòng Lao động, tiền lương và Doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức, triển khai thực hiện điều tra theo Quyết định số 947/QĐ-BNV ngày 28/8/2025 của Bộ Nội vụ.



Theo đó, tiến hành rà soát, lập danh sách doanh nghiệp điều tra trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ, đồng thời tổng hợp danh sách điều tra viên, in ấn phiếu điều tra, tham mưu tổ chức tập huấn ghi phiếu điều tra cho đội ngũ điều tra viên.



Ngoài ra, Trưởng phòng Lao động, Tiền lương và Doanh nghiệp phải đôn đốc, giám sát, nghiệm thu và bàn giao phiếu điều tra về Bộ Nội vụ theo đúng thời hạn.



Sở Nội vụ cũng giao cho Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội lựa chọn, cử điều tra viên là người có trách nhiệm, kinh nghiệm về công tác điều tra xã hội học.

Điều tra tiền lương làm căn cứ cơ sở để Sở Nội vụ báo cáo giúp UBND TP.Hà Nội đưa ra chiến lược quản lý thị trường lao động, bổ sung dữ liệu để trung ương thực hiện cải cách tiền lương trong thời gian tới. Ảnh: NN

Trung tâm lập và gửi danh sách điều tra viên (thông tin gồm: họ và tên, năm sinh, số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, cơ quan hiện đang công tác (nếu có), số điện thoại, địa chỉ email) gửi Sở Nội vụ (qua phòng Lao động, Tiền lương và Doanh nghiệp) trước ngày 16/9 để kịp thời gửi Bộ Nội vụ.



Sở Nội vụ yêu cầu triển khai điều tra tại 700 doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp điều tra 1 phiếu doanh nghiệp và 2 phiếu người lao động) theo phương án được phê duyệt tại Quyết định số 947/QĐ-BNV ngày 28/8/2025 của Bộ Nội vụ.



Việc thực hiện bàn giao phiếu điều tra về Sở Nội vụ theo 3 đợt, trong đó đợt cuối vào ngày 30/10.



Trước đó, Bộ Nội vụ đã có công văn gửi các đơn vị về việc điều tra chuyên đề về sản xuất kinh doanh, lao động, tiền lương trong doanh nghiệp và đời sống người lao động năm 2025.

Hoạt động điều tra này chỉ được thực hiện tại các doanh nghiệp ở khu vực tư nhân. không áp dụng điều tra tiền lương với khu vực công.