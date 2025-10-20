Hà Nội vinh danh 33 tác phẩm báo chí xuất sắc về phát triển văn hóa và xây dựng con người Thủ đô

Tối 19/10, tại Hoàng thành Thăng Long, Thành ủy Hà Nội long trọng tổ chức Lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VIII - năm 2025.



Sự kiện diễn ra trong không khí phấn khởi, tự hào chào mừng 1015 năm Thăng Long - Hà Nội, 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, thành công Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội và hướng tới Đại hội XIV của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dự lễ trao giải.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản, Trưởng Ban Tổ chức Giải nhấn mạnh, Thăng Long - Hà Nội là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nơi “lắng hồn núi sông ngàn năm”, luôn là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của dân tộc.



Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 15 năm 2022, xác định rõ nhiệm vụ “phát triển văn hóa Thủ đô xứng tầm truyền thống nghìn năm Thăng Long - Hà Nội; xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm hội tụ, lan tỏa văn hóa của cả nước”. Thành ủy Hà Nội quán triệt sâu sắc tinh thần đó, luôn coi văn hóa và con người là trung tâm, là sức mạnh nội sinh của sự phát triển.

Ông Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản, Trưởng Ban Tổ chức Giải phát biểu tại buổi lễ.

Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh – được Thành ủy Hà Nội khởi xướng từ năm 2018 được đánh giá là sáng kiến mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Sau 8 mùa tổ chức, giải đã trở thành thương hiệu uy tín của báo chí Thủ đô, là diễn đàn tôn vinh trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm xã hội của người làm báo trong công cuộc phát triển văn hóa, xây dựng con người Hà Nội.



Năm 2025, Ban Tổ chức đã nhận được 352 tác phẩm từ 35 cơ quan báo chí (trong đó có 7 cơ quan báo chí Hà Nội và 28 cơ quan Trung ương, bộ ngành, địa phương), gồm 107 tác phẩm báo in, 177 tác phẩm báo điện tử, 68 tác phẩm phát thanh - truyền hình. So với năm 2024, số lượng bài tham dự tăng, cho thấy sự quan tâm và đầu tư ngày càng lớn của các cơ quan báo chí đối với giải.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Hội đồng Chung khảo đánh giá, các tác phẩm năm nay thể hiện chất lượng chuyên môn cao, phản ánh sâu sắc chủ đề văn hóa Thủ đô, trong đó nổi bật là sự đầu tư bài bản, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ đa phương tiện với gần 60 sản phẩm e-magazine, longform, megastory; nhiều loạt bài chuyên đề có chiều sâu, bám sát nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.



Kết quả, Hội đồng Chung khảo lựa chọn 33 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 3 Giải A, 5 Giải B, 10 Giải C và 15 Giải Khuyến khích, cùng 2 cơ quan báo chí tiêu biểu là Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Tuổi trẻ Thủ đô.



Ba Giải A được trao cho các tác phẩm: “Thủ đô Hà Nội - những dấu son còn mãi” (VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam); “Văn hóa là nền tảng, động lực cho hành trình chuyển mình lịch sử” (Báo Kinh tế & Đô thị); “Hà Nội - Xây hình mẫu mới trong kỷ nguyên vươn mình” (Báo Hà Nội mới).

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại buổi lễ.

Khép lại buổi lễ, khán giả được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Đến để yêu”, chào mừng thành công Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố, hướng tới Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.



Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản bày tỏ tin tưởng: với tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm xã hội, đội ngũ người làm báo Thủ đô sẽ tiếp tục đồng hành cùng Thành phố trong hành trình xây dựng nền văn hóa và con người Hà Nội hiện đại, nhân văn, giàu bản sắc, xứng đáng là trung tâm hội tụ và lan tỏa văn hóa của cả nước.