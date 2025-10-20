Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Tin tức
Thứ hai, ngày 20/10/2025 08:03 GMT+7

Hà Nội vinh danh 33 tác phẩm báo chí xuất sắc về phát triển văn hóa và xây dựng con người Thủ đô

+ aA -
Thành An Thứ hai, ngày 20/10/2025 08:03 GMT+7
Lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VIII - năm 2025 diễn ra tối 19/10 tại Hoàng thành Thăng Long, tôn vinh những tác phẩm, nhà báo đóng góp vào hành trình lan tỏa giá trị văn hóa và con người Thủ đô.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tối 19/10, tại Hoàng thành Thăng Long, Thành ủy Hà Nội long trọng tổ chức Lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VIII - năm 2025.

Sự kiện diễn ra trong không khí phấn khởi, tự hào chào mừng 1015 năm Thăng Long - Hà Nội, 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, thành công Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội và hướng tới Đại hội XIV của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dự lễ trao giải.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản, Trưởng Ban Tổ chức Giải nhấn mạnh, Thăng Long - Hà Nội là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nơi “lắng hồn núi sông ngàn năm”, luôn là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của dân tộc.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 15 năm 2022, xác định rõ nhiệm vụ “phát triển văn hóa Thủ đô xứng tầm truyền thống nghìn năm Thăng Long - Hà Nội; xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm hội tụ, lan tỏa văn hóa của cả nước”. Thành ủy Hà Nội quán triệt sâu sắc tinh thần đó, luôn coi văn hóa và con người là trung tâm, là sức mạnh nội sinh của sự phát triển.

Ông Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản, Trưởng Ban Tổ chức Giải phát biểu tại buổi lễ.

Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh – được Thành ủy Hà Nội khởi xướng từ năm 2018 được đánh giá là sáng kiến mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Sau 8 mùa tổ chức, giải đã trở thành thương hiệu uy tín của báo chí Thủ đô, là diễn đàn tôn vinh trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm xã hội của người làm báo trong công cuộc phát triển văn hóa, xây dựng con người Hà Nội.

Năm 2025, Ban Tổ chức đã nhận được 352 tác phẩm từ 35 cơ quan báo chí (trong đó có 7 cơ quan báo chí Hà Nội và 28 cơ quan Trung ương, bộ ngành, địa phương), gồm 107 tác phẩm báo in, 177 tác phẩm báo điện tử, 68 tác phẩm phát thanh - truyền hình. So với năm 2024, số lượng bài tham dự tăng, cho thấy sự quan tâm và đầu tư ngày càng lớn của các cơ quan báo chí đối với giải.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Hội đồng Chung khảo đánh giá, các tác phẩm năm nay thể hiện chất lượng chuyên môn cao, phản ánh sâu sắc chủ đề văn hóa Thủ đô, trong đó nổi bật là sự đầu tư bài bản, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ đa phương tiện với gần 60 sản phẩm e-magazine, longform, megastory; nhiều loạt bài chuyên đề có chiều sâu, bám sát nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Kết quả, Hội đồng Chung khảo lựa chọn 33 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 3 Giải A, 5 Giải B, 10 Giải C và 15 Giải Khuyến khích, cùng 2 cơ quan báo chí tiêu biểu là Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Tuổi trẻ Thủ đô.

Ba Giải A được trao cho các tác phẩm: “Thủ đô Hà Nội - những dấu son còn mãi” (VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam); “Văn hóa là nền tảng, động lực cho hành trình chuyển mình lịch sử” (Báo Kinh tế & Đô thị); “Hà Nội - Xây hình mẫu mới trong kỷ nguyên vươn mình” (Báo Hà Nội mới).

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại buổi lễ.

Khép lại buổi lễ, khán giả được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Đến để yêu”, chào mừng thành công Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố, hướng tới Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản bày tỏ tin tưởng: với tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm xã hội, đội ngũ người làm báo Thủ đô sẽ tiếp tục đồng hành cùng Thành phố trong hành trình xây dựng nền văn hóa và con người Hà Nội hiện đại, nhân văn, giàu bản sắc, xứng đáng là trung tâm hội tụ và lan tỏa văn hóa của cả nước.

Tham khảo thêm

Nông nghiệp đô thị sinh thái: Bước chuyển chiến lược trong phát triển nông thôn Hà Nội trong nhiệm kỳ mới (Bài cuối)

Nông nghiệp đô thị sinh thái: Bước chuyển chiến lược trong phát triển nông thôn Hà Nội trong nhiệm kỳ mới (Bài cuối)

Hà Nội sắp xếp nhân sự lãnh đạo như thế nào sau Đại hội Đảng bộ khóa XVIII?

Hà Nội sắp xếp nhân sự lãnh đạo như thế nào sau Đại hội Đảng bộ khóa XVIII?

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh: Quán triệt sâu sắc phương châm “Hà Nội đã nói là làm…làm đến cùng” của Tổng Bí thư Tô Lâm

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh: Quán triệt sâu sắc phương châm “Hà Nội đã nói là làm…làm đến cùng” của Tổng Bí thư Tô Lâm

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong làm rõ “hiểu nhầm” về việc di dời các trường đại học khỏi nội đô

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong làm rõ “hiểu nhầm” về việc di dời các trường đại học khỏi nội đô

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi được giao nhiệm vụ mới

2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng và Nguyễn Ngọc Sâm vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang, giao thêm nhiệm vụ mới.

Người đàn ông ở Lâm Đồng tử vong bất thường trong rừng, gần hiện trường có dấu chân nghi của voi

Tin tức
Người đàn ông ở Lâm Đồng tử vong bất thường trong rừng, gần hiện trường có dấu chân nghi của voi

Bộ Công an phong hàm sĩ quan cấp cao trong trường hợp đặc biệt với 8 lãnh đạo của MobiFone

Tin tức
Bộ Công an phong hàm sĩ quan cấp cao trong trường hợp đặc biệt với 8 lãnh đạo của MobiFone

Nguyên chủ tịch xã ở Nghệ An tử vong do dây cáp vướng vào cổ

Tin tức
Nguyên chủ tịch xã ở Nghệ An tử vong do dây cáp vướng vào cổ

Nhiều địa phương đã khởi tố bị can là cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Tin tức
Nhiều địa phương đã khởi tố bị can là cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Đọc thêm

Vietstock 2026 tiếp nối sứ mệnh gắn kết và nâng tầm chăn nuôi Việt
Doanh nghiệp

Vietstock 2026 tiếp nối sứ mệnh gắn kết và nâng tầm chăn nuôi Việt

Doanh nghiệp

 Vietstock 2026 sẽ diễn ra từ ngày 21–23 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, TP. Hồ Chí Minh.

Ở hiền gặp may, những ngày cuối tháng 10, 3 con giáp nỗ lực được đền đáp xứng đáng, không còn nỗi lo tiền bạc
Gia đình

Ở hiền gặp may, những ngày cuối tháng 10, 3 con giáp nỗ lực được đền đáp xứng đáng, không còn nỗi lo tiền bạc

Gia đình

Những ngày cuối tháng 10 hứa hẹn mang đến vận may bất ngờ cho 3 con giáp may mắn. Những nỗ lực bấy lâu nay sẽ được đền đáp xứng đáng, giúp họ thoát khỏi những lo toan về tài chính và tận hưởng cuộc sống dư dả, an yên hơn.

Chiến dịch sửa lỗi phát âm N – L và khí phách người Phố Hiến
Dân Việt trò chuyện

Chiến dịch sửa lỗi phát âm N – L và khí phách người Phố Hiến

Dân Việt trò chuyện

Với sự sắc sảo cùng bản lĩnh “chiến sĩ - nghệ sĩ” đậm chất Phố Hiến, NSND Tuấn Hải đã chia sẻ góc nhìn riêng để làm rõ mối liên hệ giữa việc giữ gìn tiếng Việt chuẩn mực với vị thế vùng đất Hưng Yên.

Châu Âu cuối cùng đã không thể cứu Ukraine
Điểm nóng

Châu Âu cuối cùng đã không thể cứu Ukraine

Điểm nóng

Liên minh châu Âu không có khả năng cùng lúc cứu cả chính mình lẫn Ukraine, Miklós Szántó, Tổng Giám đốc Trung tâm Quyền Cơ bản Hungary đánh giá.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai: Cán bộ phải thường xuyên xuống cơ sở, tháo gỡ 'điểm nghẽn' cho dân
Kinh tế

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai: Cán bộ phải thường xuyên xuống cơ sở, tháo gỡ "điểm nghẽn" cho dân

Kinh tế

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc yêu cầu đội ngũ cán bộ, đặc biệt là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, sở ngành cần thay đổi tư duy, không ngồi chờ báo cáo mà phải thường xuyên bám cơ sở, nắm bắt thực tế để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lớp học ở Hà Nội “chơi lớn” ngày 20/10 khiến cả nghìn học sinh toàn trường choáng, tưởng đang dự đám cưới
Xã hội

Lớp học ở Hà Nội “chơi lớn” ngày 20/10 khiến cả nghìn học sinh toàn trường choáng, tưởng đang dự đám cưới

Xã hội

Chỉ trong một ngày chuẩn bị, các nam sinh lớp 12A4, Trường THPT Minh Khai đã khiến cả trường “náo loạn” khi hóa thân thành đội bê tráp, mang “mâm quả” diễu hành chúc mừng cô giáo và các bạn nữ nhân ngày 20/10.

Giá xăng dầu hôm nay 20/10: Căng thẳng, lao dốc phiên đầu tuần
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 20/10: Căng thẳng, lao dốc phiên đầu tuần

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 20/10, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay tiếp tục lao dốc phiên đầu tuần.

Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: “Phát triển xanh phải trở thành trụ cột, khoa học, con người là động lực trung tâm”
Tin tức

Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: “Phát triển xanh phải trở thành trụ cột, khoa học, con người là động lực trung tâm”

Tin tức

PGS.TS Bùi Thị An cho rằng, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng thể hiện rõ tư duy đổi mới, phát triển bền vững, đặt con người ở vị trí trung tâm. Bà nhấn mạnh, cần cụ thể hóa mạnh mẽ hơn các mục tiêu về bảo vệ môi trường, phát triển xanh và phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Trump bất ngờ tuyên bố Ukraine sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga
Điểm nóng

Ông Trump bất ngờ tuyên bố Ukraine sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Ukraine chắc chắn sẽ mất một số "tài sản" vào tay Nga sau cuộc xung đột kéo dài.

Mbappe tái hiện kỳ tích ghi bàn của Cristiano Ronaldo
Thể thao

Mbappe tái hiện kỳ tích ghi bàn của Cristiano Ronaldo

Thể thao

Pha lập công vào lưới Getafe ở vòng 9 La Liga 2025/26, tiền đạo Kylian Mbappe đã tái hiện kỳ tích ghi bàn của siêu sao Cristiano Ronaldo trong màu áo Real Madrid ở mùa bóng 2014/15.

Phúc Trạch – Hương trầm từ đất nghèo và hành trình làm giàu bền vững
Media

Phúc Trạch – Hương trầm từ đất nghèo và hành trình làm giàu bền vững

Media

Từ vùng đất nghèo bên dãy Trường Sơn, người dân Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã biến cây dó bầu thành “cây vàng” của quê hương. Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật, họ không chỉ thoát nghèo, làm giàu bền vững mà còn xây dựng thương hiệu trầm hương vươn ra thế giới – biểu tượng cho ý chí và khát vọng vươn lên của người Hà Tĩnh.

'Táo Giáo dục' Vân Dung gửi thông điệp sâu sắc sau vụ nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa
Văn hóa - Giải trí

"Táo Giáo dục" Vân Dung gửi thông điệp sâu sắc sau vụ nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, nghệ sĩ Vân Dung bày tỏ sự bàng hoàng, xót xa khi đọc thông tin về vụ nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa.

Vườn sầu riêng ở Cần Thơ, cột từng quả vào đợi khách đến hái, chụp ảnh check in, nữ chủ vườn thảnh thơi thu tiền
Nhà nông

Vườn sầu riêng ở Cần Thơ, cột từng quả vào đợi khách đến hái, chụp ảnh check in, nữ chủ vườn thảnh thơi thu tiền

Nhà nông

Cách trung tâm TP Cần Thơ khoảng 40km, nằm yên bình giữa vùng quê xã Trung Hưng, “vườn sầu riêng chị Thảo” của chị Ngô Thị Thảo (53 tuổi) từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách gần xa mỗi khi muốn tận hưởng không gian xanh mát, thưởng thức trái cây đặc sản và trải nghiệm hái trái tại vườn.

Anh nông dân này ở Tuyên Quang trồng lúa kiểu gì mà hễ xát gạo bán là đắt hàng như tôm tươi?
Nhà nông

Anh nông dân này ở Tuyên Quang trồng lúa kiểu gì mà hễ xát gạo bán là đắt hàng như tôm tươi?

Nhà nông

Chuyện trồng lúa hữu cơ với anh Ma Xuân Nhất không phải chuyện…tự nhiên mà đến. Năm 2020, khi huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang xây dựng các mô hình sản xuất sạch, bao gồm lúa, chè trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ, Minh Thanh - cùng với xã Tân Trào, Hợp Hòa - được lựa chọn xây dựng mô hình điểm.

Người phụ nữ đứng sau hợp tác xã trồng điều hữu cơ khiến thương lái không còn ép giá, nông dân đổi đời
Nhà nông

Người phụ nữ đứng sau hợp tác xã trồng điều hữu cơ khiến thương lái không còn ép giá, nông dân đổi đời

Nhà nông

Từ vùng trồng điều nhỏ lẻ, HTX Trảng Cỏ Bù Lạch ở xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai (trước đây là các xã Phú Sơn, Đồng Nai, Thọ Sơn, huyện Bù Đăng của tỉnh Bình Phước cũ) vươn lên thành điểm sáng với mô hình điều hữu cơ, tạo đầu ra bền vững, nâng thu nhập cho nông dân và đưa hạt điều Đồng Nai chinh phục thị trường xuất khẩu.

Báo cáo việc cho thôi nhiệm vụ ĐBQH với một số trường hợp trước phiên khai mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV
Tin tức

Báo cáo việc cho thôi nhiệm vụ ĐBQH với một số trường hợp trước phiên khai mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV

Tin tức

Sáng nay 20/10, Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ khóa XV sẽ khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Hòn đảo đẹp mê ly này chỉ cách đất liền Quảng Bình 2km thôi sao phong cảnh còn hoang sơ hút ánh nhìn thế này
Nhà nông

Hòn đảo đẹp mê ly này chỉ cách đất liền Quảng Bình 2km thôi sao phong cảnh còn hoang sơ hút ánh nhìn thế này

Nhà nông

Nằm bên dãy đèo Ngang “bóng xế tà” ở phía bắc tỉnh Quảng Bình, đảo Yến, một hòn đảo nhỏ đẹp mê ly cách đất liền chừng 2km, diện tích đảo Yến khoảng 3km2, từng có loài chim yến trú ẩn, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Giữa biển trời mây nước, hòn đảo như một chấm xanh hoang sơ, gợi sự hấp dẫn du khách có dịp ghé lại trên chặng đường thiên lý miền Trung.

Từ năm 2025, những trường hợp vi phạm đất đai nào trước ngày 1/7/2014 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?
Bạn đọc

Từ năm 2025, những trường hợp vi phạm đất đai nào trước ngày 1/7/2014 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Bạn đọc

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vi phạm trước ngày 1/7/2014 đã có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mà nay diện tích đất lấn, chiếm không còn thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng… thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Chợ hoa Quảng An tấp nập từ đêm xuyên tới sáng, giới trẻ không ngủ rủ nhau 'săn' hoa đẹp
Ảnh

Chợ hoa Quảng An tấp nập từ đêm xuyên tới sáng, giới trẻ không ngủ rủ nhau "săn" hoa đẹp

Ảnh

Khi thành phố còn đang chìm trong giấc ngủ, "thủ phủ" hoa tươi lớn nhất Hà Nội - chợ hoa Quảng An (phường Hồng Hà, Hà Nội) đã "bừng tỉnh" với một không khí hối hả, rực rỡ sắc màu. Cận ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, hàng nghìn người đã đổ về đây, tạo nên cảnh tượng mua bán tấp nập từ nửa đêm.

Liverpool thua M.U, HLV Arne Slot vẫn nói điều bất ngờ
Thể thao

Liverpool thua M.U, HLV Arne Slot vẫn nói điều bất ngờ

Thể thao

Liverpool đã thất bại 1-2 trước M.U tại vòng 8 Premier League, nhưng HLV Arne Slot vẫn cố gắng có những lời động viên dành cho các học trò, đồng thời cũng nhận trách nhiệm cá nhân.

Chợ làng tấp nập mùa nước nổi An Giang, chỉ bán một loại hàng hóa, có cả con động vật ngoại lai ăn hại này
Nhà nông

Chợ làng tấp nập mùa nước nổi An Giang, chỉ bán một loại hàng hóa, có cả con động vật ngoại lai ăn hại này

Nhà nông

Mùa lũ-mùa nước nổi, người dân ven biên giới tỉnh An Giang nhộn nhịp với nghề buôn ốc đồng (trong đó có cả ốc bươu vàng-động vật ngoại lai phá hại), lể ốc để kiếm thêm thu nhập lúc nông nhàn. Giờ đây, con ốc đồng quê đã trở thành món ngon đặc sản được tiêu thụ rộng rãi ở thành thị.

M.U đả bại Liverpool, HLV Amorim gọi đây là chiến thắng lớn nhất
Thể thao

M.U đả bại Liverpool, HLV Amorim gọi đây là chiến thắng lớn nhất

Thể thao

Sau chiến thắng 2-1 trước Liverpool ở trận derby nước Anh tại vòng 8 Premier League, HLV Ruben Amorim của M.U đã không giấu được sự phấn khích.

Ở Tây Ninh (sau sáp nhập Long An), có người bắt được 7-8kg cá đồng, kiếm 300.000-400.000 đồng/ngày
Nhà nông

Ở Tây Ninh (sau sáp nhập Long An), có người bắt được 7-8kg cá đồng, kiếm 300.000-400.000 đồng/ngày

Nhà nông

Những năm trước, vào thời điểm này, mùa nước nổi (mùa lũ) về trắng đồng ở vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An trước đây (nay là tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập), người dân tất bật khai thác thủy sản để mưu sinh. Còn năm nay, thời điểm hiện tại, mực nước ở mức thấp, người dân khai thác thủy sản chưa được nhiều.

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Công ty cung cấp suất ăn phản hồi gì?
Xã hội

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Công ty cung cấp suất ăn phản hồi gì?

Xã hội

Sau sự việc phát hiện trứng cút có mùi, chảy nước ở bếp ăn Trường tiểu học Cự Khê, Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh đã gửi lời xin lỗi, nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong công tác kiểm soát, giám sát nguồn nguyên liệu và quy trình vận hành bếp ăn.

Một nông dân Đồng Tháp trồng loại cây ra quả ngon cản chả kịp, cứ bẻ bao nhiêu bán hết bấy nhiêu
Nhà nông

Một nông dân Đồng Tháp trồng loại cây ra quả ngon cản chả kịp, cứ bẻ bao nhiêu bán hết bấy nhiêu

Nhà nông

Anh Nguyễn Thành Đạt, xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, Đồng Tháp (sáp nhập từ xã An Nhơn, An Hiệp, An Phú Thuận, Phú Hựu và thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp trước đây) đã vươn lên làm giàu nhờ nắm vững kỹ thuật trồng nhãn Châu Thành-loại quả ngon nức tiếng trong vùng.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi án phóng hỏa khiến 4 người thương vong; bé gái nghi bị cha dượng đánh phải nhập viện
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi án phóng hỏa khiến 4 người thương vong; bé gái nghi bị cha dượng đánh phải nhập viện

Pháp luật

Nghi án phóng hỏa khiến 4 người thương vong; công an vào cuộc xác minh vụ bé gái nghi bị cha dượng đánh phải nhập viện; bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm phụ nữ... là những tin nóng 24 giờ qua.

9 xe khách “dính án” ở Đà Nẵng được đưa ra đấu giá gần 10 tỷ đồng
Kinh tế

9 xe khách “dính án” ở Đà Nẵng được đưa ra đấu giá gần 10 tỷ đồng

Kinh tế

Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng vừa ra thông báo tổ chức đấu giá 9 xe khách bị kê biên trong vụ án Phan Thị Thanh, với tổng giá khởi điểm gần 10 tỷ đồng, thu hút sự quan tâm của nhiều cá nhân và doanh nghiệp vận tải.

Israel bất ngờ tấn công hàng chục mục tiêu ở Gaza
Điểm nóng

Israel bất ngờ tấn công hàng chục mục tiêu ở Gaza

Điểm nóng

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát động một loạt các cuộc không kích quy mô lớn trên khắp Gaza vào Chủ nhật, tuyên bố hành động của họ là để đáp trả hành vi "vi phạm trắng trợn" lệnh ngừng bắn của Hamas. Nhóm chiến binh Palestine này đã phủ nhận cáo buộc, khẳng định họ không phá vỡ lệnh ngừng bắn.

Đại gia trẻ tuổi Nguyễn Văn Tuấn - Gelex đang sở hữu khối tài sản lớn cỡ nào?
Nhà đất

Đại gia trẻ tuổi Nguyễn Văn Tuấn - Gelex đang sở hữu khối tài sản lớn cỡ nào?

Nhà đất

Nhóm cổ phiếu “họ Gelex” gây sốt thị trường khi GEX và GEE đồng loạt tăng trần, ghi nhận mức tăng tới hàng trăm phần trăm chỉ trong vài tháng. Đà bứt phá này cũng kéo khối tài sản của đại gia trẻ tuổi Nguyễn Văn Tuấn lên đỉnh mới hơn 13.000 tỷ đồng.

Nông dân Hà Nội xây làng quê đáng sống: Biến bãi rác thành hàng cây, 'xã hội hóa' mô hình xanh (Bài 1)
Nhà nông

Nông dân Hà Nội xây làng quê đáng sống: Biến bãi rác thành hàng cây, "xã hội hóa" mô hình xanh (Bài 1)

Nhà nông

Tại nhiều thôn, làng trên địa bàn TP Hà Nội, mô hình “Hàng cây nông dân”, “Cánh đồng sạch”, “Tuyến đường nông dân”... là điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Đổi thay ấy có được nhờ có sự chung tay, chủ động của các chi hội cơ sở mà những Chi hội trưởng Nông dân, cán bộ Hội Nông dân là hạt nhân lan tỏa.

Tin đọc nhiều

1

Ngắm rạp cưới thiếu gia Nguyễn Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Thị Hà dựng trên nền siêu dự án 2.200 tỷ đồng của Sơn Hải

Ngắm rạp cưới thiếu gia Nguyễn Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Thị Hà dựng trên nền siêu dự án 2.200 tỷ đồng của Sơn Hải

2

Đổ bê tông lúc trời mưa to ở Quảng Trị, nhà thầu bị chủ đầu tư lập biên bản

Đổ bê tông lúc trời mưa to ở Quảng Trị, nhà thầu bị chủ đầu tư lập biên bản

3

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

4

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

5

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi
6

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi