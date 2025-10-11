HDBank tiếp tục đạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025

Giải thưởng ghi nhận nỗ lực tiên phong và kết quả nổi bật của HDBank trong hành trình số hóa toàn diện, với bộ ba nền tảng số hiện đại hàng đầu gồm: Digital Core Thought Machine - hệ thống core banking thế hệ mới, nền tảng cho sự linh hoạt và cá nhân hóa; Siêu ứng dụng ngân hàng số “Đi HDBank” dành cho khách hàng cá nhân, tích hợp đa tiện ích và trải nghiệm thông minh; Nền tảng ngân hàng số “Đi HDBiz” dành cho khách hàng doanh nghiệp, hỗ trợ quản trị và vận hành tài chính hiệu quả.

Trước đó, bộ giải pháp này đã được chọn là một trong 250 công trình, dự án trọng điểm chào mừng 80 năm Ngày Quốc khánh (1945-2025), trở thành điểm sáng của ngành ngân hàng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Tại HDBank, hoạt động kinh doanh số nửa đầu năm 2025 tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ: 75% khách hàng mới đến từ kênh số, số lượng giao dịch trực tuyến tăng 51%, và 94% giao dịch của khách hàng cá nhân được thực hiện qua nền tảng số. Cùng với đó, ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (machine learning) trong quản trị, đào tạo, vận hành và chăm sóc khách hàng - hướng tới hệ sinh thái tài chính số toàn diện, cá nhân hóa và kết nối mở.

Trải qua 35 năm phát triển, HDBank luôn kiên định với triết lý “Cam kết lợi ích cao nhất”, không ngừng đổi mới sáng tạo, lan tỏa giá trị bền vững tới hàng triệu khách hàng. Giải thưởng VDX 2025 tiếp tục khẳng định vị thế của HDBank - ngân hàng tư nhân hàng đầu, tiên phong số, tin cậy và nhân văn trên hành trình vươn tầm quốc tế.