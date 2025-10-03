HLV Lê Đức Tuấn: "Vắng Bùi Tiến Dũng là điểm yếu nhất của SHB Đà Nẵng"

Kết thúc 6 vòng đấu đầu tiên tại V.League 2025/2026, SHB Đà Nẵng đang có 5 điểm sau 2 trận hòa, 1 thắng và 3 trận thua. Kết quả này khiến HLV Lê Đức Tuấn chưa hài lòng với màn trình diễn của các học trò và chỉ ra điểm yếu mà đội chủ sân Hoà Xuân cần phải khắc phục trước khi mùa giải này trở lại.

HLV Lê Đức Tuấn cho biết: “Tôi chưa thể hài lòng với thành tích của SHB Đà Nẵng sau 6 vòng đấu đầu tiên. Đặc biệt là sự vắng mặt của thủ môn Bùi Tiến Dũng khiến cho sự kết nối từ hàng thủ với các tuyến phía trên chưa tốt”.

Thủ thành Bùi Tiến Dũng sẽ trở lại trong khung thành của Đà Nẵng trong trận đấu với Viettel tại vòng 7. Ảnh: L.G

Sau 6 lượt trận đầu tiên, thủ thành trẻ Văn Biểu là người đang sắm vai chính trong khung gỗ của SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, thủ thành sinh năm 1998 vẫn chưa thể khoả lấp được khoảng trống mà Bùi Tiến Dũng để lại. Trong đó, sợi dây kết nối giữa Văn Biểu và các trung vệ trẻ chưa tốt, từ đó dẫn đến sự mất kết nối từ hàng thủ với các tuyến phía trên.

Ngoài sự vắng mặt đáng tiếc của thủ thành Bùi Tiến Dũng, dàn trung vệ trẻ chưa có được sự tự tin, bản lĩnh cũng như kinh nghiệm chinh chiến, cũng là một phần nguyên nhân khiến cho SHB Đà Nẵng chưa có được sự ổn định nơi hàng thủ. Ở đó, những cái tên như Duy Cương, Ngọc Sơn hay Văn Hưng dù được trao nhiều cơ hội nhưng vẫn chưa cho thấy được phong độ ổn định.

HLV Lê Đức Tuấn sẽ còn nhiều việc phải làm với Đà Nẵng trong quãng đường còn lại của mùa giải này

“Thực sự, SHB Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn trong thời gian chuẩn bị cho mùa giải 2025-2026. Sau khi trụ lại V.League, SHB Đà Nẵng mới bắt tay vào tính toán nhân sự. Tôi muốn có được những cầu thủ nội binh tốt, nhưng những cầu thủ chất lượng thì đã có nơi ổn định. Chúng tôi không có nhiều những sự lựa chọn chất lượng. Thế nên tôi chỉ có thể thay thế và tìm ngoại binh chất lượng”, HLV Lê Đức Tuấn trải lòng.

Sau trận thua Hà Nội FC 0-2 tại vòng 6, SHB Đà Nẵng có quãng nghỉ hơn 2 tuần trước khi trở lại tại vòng 7, bằng chuyến hành quân đến làm khách trước Thể Công Viettel.

Ngoại binh Milan đang dần có được phong độ tốt, ghi bàn quan trọng cho Đà Nẵng

Vị HLV sinh năm 1982 cho biết: “Thực sự, quãng nghỉ này rất quý giá với SHB Đà Nẵng. Khi trở lại, chúng tôi phải cố gắng thi đấu tập trung, nỗ lực hơn, gắn kết hơn, bản lĩnh và mạnh mẽ hơn. Tôi cần đánh giá, nhìn lại từng vị trí, thay đổi lối chơi để toàn đội có được sự kết nối tốt hơn. Đặc biệt là hàng thủ, cần phải tập trung trong suốt 90 phút. Ngoài ra, hai ngoại binh Hennen và Milan cũng đã dần lấy lại khả năng tấn công. Hy vọng các bạn ấy sẽ hòa nhập tốt hơn cùng đồng đội ở Đà Nẵng ở giai đoạn tới”.

Ông Tuấn cho biết mình không muốn giấu đi những gì chưa tốt. Ông muốn trải lòng để cầu thủ hiểu, người hâm mộ đồng cảm. Hy vọng trong thời gian sớm nhất, SHB Đà Nẵng sẽ trở lại với một diện mạo mới hoàn toàn. Cầu thủ sẽ tự tin, bản lĩnh hơn mỗi khi ra sân. Mỗi chiến thắng sẽ chính là món quà dành tặng cho người hâm mộ luôn đồng hành cùng đội nhà trong mọi hoàn cảnh.

