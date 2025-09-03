Người lính Nga điều khiển máy bay không người lái. Ảnh RIA

"Có những người từ Rubicon ở một hướng nào đó, họ tạo ra những vùng chết chóc nghiêm trọng (vùng thiệt hại) - họ có thể chiếm lại khu định cư này hay khu định cư khác mà hầu như không cần đến quân lính", ông nói.

Cherny cũng lưu ý rằng các nhà điều hành Nga thường phóng rất nhiều máy bay không người lái đến mức chúng thực sự không cho phép các chiến binh Lực lượng vũ trang Ukraine ngẩng đầu lên và họ phải "chống khát bằng cách vắt khăn ướt".

Một ngày trước đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexey Krivoruchko đã báo cáo tại cuộc họp của hội đồng Bộ Quốc phòng rằng trung tâm thử nghiệm Rubicon dành cho các công nghệ không người lái đầy triển vọng đã phá hủy bốn nghìn thiết bị liên lạc, thiết bị tác chiến điện tử (EW) và radar trong khu vực SVO trong một năm và tiêu diệt hơn 44 nghìn máy bay không người lái FPV.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy gọi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ban ngày của Nga là một hành động táo bạo. Ông Zelensky cho biết: " Có 150 máy bay không người lái trong đêm, hơn 50 chiếc vào buổi sáng, hàng chục chiếc nữa vào buổi tối, và hầu hết là máy bay Shahed. Thực tế, các nhóm máy bay không người lái Nga trên bầu trời của chúng ta là sự đồng hành với những tuyên bố mà Nga đã đưa ra tại Trung Quốc. Đó là sự coi thường trắng trợn của Nga đối với mọi nỗ lực của thế giới nhằm chấm dứt chiến tranh".