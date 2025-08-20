Khánh Hòa khởi công dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 1.300 căn

Mới đây, Tập đoàn Hoàng Quân kết hợp cùng chủ đầu tư là Công ty TNHH Bất động sản Sao Biển đã tổ chức Lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại khu tái định cư Thành Hải.



Sự kiện này nằm trong chương trình Lễ Khánh thành và Khởi công các dự án, công trình chào mừng 80 năm Quốc Khánh. Dự án này cũng là một trong bốn công trình điểm của tỉnh Khánh Hòa.

Lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại khu tái định cư Thành Hải. Ảnh: HQC Group

Dự án nhà ở xã hội tại khu tái định cư Thành Hải được triển khai trên diện tích hơn 19.150 m2, gồm 4 block chung cư cao 15 tầng, cung cấp tổng cộng 1.352 căn hộ có diện tích từ 30 đến 70 m2, với tổng mức đầu tư hơn 1.136 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng là quý 2/2027. Đơn vị thi công dự án là Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Nhà Bình Thuận. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ do Công ty Quản lý Bất động sản Victoria trực tiếp quản lý, vận hành và được phân phối ra thị trường bởi Công ty Đầu tư Bất động sản Hoàng Quân Land.

Được biết, đây là dự án nhà ở xã hội kiểu mẫu tại tỉnh Khánh Hòa, được quy hoạch hiện đại, thông minh, xanh và nhiều tiện ích; phát triển theo chuẩn ESG - Environmental, Social & Governance (môi trường, xã hội & quản trị), có thêm yếu tố Smart (thông minh).

Bên cạnh dự án nhà ở xã hội trên, Khánh Hòa cũng khởi công 3 dự án bất động sản trọng điểm khác là khu đô thị hỗn hợp Nha Trang (tại phường Nam Nha Trang) quy mô gần 227 ha với tổng mức đầu tư 17.000 tỷ đồng của Tập đoàn Sun Group; Dự án khu công nghiệp Dốc Đá Trắng quy mô hơn 287 ha, vốn đầu tư 1.807 tỷ đồng và dự án cơ sở đào tạo và nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế TP. HCM tại phường Nam Nha Trang, diện tích hơn 2 ha, vốn đầu tư 294 tỷ đồng.

Năm 2025, Khánh Hoà dự kiến chỉ hoàn thành 50% chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao. Ảnh: Hồ Văn

Theo chỉ tiêu giai đoạn 2025 - 2030 mà Thủ tướng giao, tỉnh Khánh Hòa xây dựng hoàn thành 10.088 căn nhà ở xã hội, trong đó tỉnh Khánh Hòa (cũ) có 4.436 căn và Ninh Thuận (cũ) là 5.652 căn.

Đối với tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội, hiện ở Khánh Hòa đang triển khai thực hiện 2 dự án nhà ở xã hội với tổng số 2.773 căn.

Riêng năm 2025, Khánh Hòa được giao xây dựng 2.846 căn nhà ở xã hội. Tính đến tháng 7/2025, các dự án mới hoàn thành 302 căn, dự kiến đến hết năm 2025 hoàn thành 1.404 căn, khả năng không hoàn thành chỉ tiêu giao.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, qua rà soát tổng hợp các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập, ngoài 13 dự án với 14.039 căn thuộc 3 nhóm dự án đang triển khai xây dựng, hoàn tất thủ tục đầu tư, được cấp chủ trương đầu tư, Khánh Hòa còn 9 dự án với 26.732 căn.

Tổng cộng, toàn tỉnh có 22 dự án với 40.771 căn nhà ở xã hội dự kiến đưa vào kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030.