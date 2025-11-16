Khốc liệt thương mại điện tử: Không còn thời "một người bán, vạn người mua"

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) cho biết tại một diễn đàn gần đây rằng, khoảng 70% người tiêu dùng hiện nay đã quen với mua sắm trực tuyến. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh số thương mại điện tử đã vượt 202.000 tỷ đồng (khoảng 7,96 tỷ USD), tăng gần 42% so với cùng kỳ.

Theo số liệu của Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương), quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 dự báo ước đạt hơn 25 tỷ USD, tăng hơn 25% so với năm trước, cao hơn nhiều so với mục tiêu ban đầu 20-22 %. Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng ấy, một thực tế hiển hiện chính là cuộc sàng lọc khốc liệt giữa các sàn lớn.

Cuộc sàng lọc khốc liệt giữa các sàn thương mại điện tử

Doanh nghiệp thương mại điện tử "đau đầu" bài toán đua tranh giữ chân khách hàng.

Shopee vẫn duy trì vị trí số một, nhưng thị phần đã giảm từ khoảng 63% xuống còn 58% trong nửa đầu năm 2025. Trong khi đó, TikTok Shop bứt phá ngoạn mục, nhanh chóng chiếm hơn 20% thị phần, trở thành đối thủ đáng gờm của các sàn truyền thống. Còn Lazada và Tiki đang gặp khó khăn về cả tăng trưởng người dùng và doanh số đều chậm lại, một phần do áp lực chi phí vận hành và sự thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng.

Theo Phó Tổng Thư ký VECOM, hành vi của người tiêu dùng thay đổi đáng kể đã tạo ra sự dịch chuyển mạnh trong cơ cấu ngành hàng trên các sàn. Nếu như trước đây, thời trang, điện tử và làm đẹp chiếm ưu thế, thì chỉ trong vòng một năm qua, nhóm hàng thiết yếu và hàng tiêu dùng nhanh đã tăng trưởng đột phá, chiếm 54% tổng doanh số trong nửa đầu năm 2025. Điều này cho thấy người tiêu dùng đã xem thương mại điện tử như một kênh phân phối quan trọng cho sinh hoạt hằng ngày.

Trả lời PV Dân Việt, chuyên gia thương mại điện tử Dương Ngô Anh cho rằng nếu như giai đoạn 2018–2022 là “cuộc đua đốt tiền khuyến mãi”, thì từ 2024 đến nay, nội dung và trải nghiệm người dùng mới là “chiến trường” thực sự.

TikTok Shop áp dụng mô hình mua sắm kết hợp giải trí và đang định hình lại toàn bộ thị trường. Hàng loạt người tiêu dùng chuyển từ tìm kiếm sản phẩm sang xem video, livestream và quyết định mua ngay trong lúc giải trí. Sức mạnh của thuật toán gợi ý giúp nền tảng này thu hút người mua ở độ tuổi trẻ, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Trước áp lực đó, Shopee, Lazada và Tiki đồng loạt đầu tư vào nội dung video ngắn, KOL review, AI gợi ý sản phẩm, thậm chí kết hợp với các nền tảng xã hội để giữ chân người dùng. Cạnh tranh giờ không chỉ là giá rẻ, mà là trải nghiệm tổng thể từ cảm xúc xem đến tốc độ giao hàng.

Phí sàn thương mại điện tử tăng đột biến, nhiều tiểu thương online tìm hướng đi mới

Cuộc cạnh tranh giữa các nhà bán hàng đang thực sự khốc liệt. Đã qua rồi cái thời "một người bán, vạn người mua" mà ngược lại bây giờ "một người mua, trăm người bán". Các sàn từ bán được hàng còn phải sớm nghĩ đến việc giữ chân khách hàng, kéo họ quay lại.

"Thương mại điện tử Việt Nam 2025–2030 sẽ không còn là sân chơi khuyến mãi mà trở thành cuộc chơi dữ liệu, công nghệ và trải nghiệm người dùng. Doanh nghiệp nào đầu tư sớm vào AI, logistics, dịch vụ hậu mãi và bảo vệ người tiêu dùng thì doanh nghiệp đó sẽ là người chiến thắng trong giai đoạn thanh lọc sắp tới", chuyên gia Dương Ngô Anh phân tích.

Một trong số đó, theo ông Dương Ngô Anh, logistics (vận chuyển) trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định thắng thua. Các sàn lớn đều đang đầu tư mạnh vào hệ thống giao hàng nhanh, kho thông minh, robot tự động. “Mỗi đơn hàng online giờ không chỉ là cuộc đua giá, mà còn là bài toán chi phí dữ liệu, kho bãi, nhân lực và hoàn trả”, ông Ngô Anh nhận định.

Báo cáo của TGM Research cho thấy, 70% người bán trên sàn chưa có lợi nhuận thực tế, do chi phí khuyến mãi và quảng cáo tăng cao. Xu hướng “chuyên nghiệp hóa” đang diễn ra mạnh bởi người bán phải xây dựng thương hiệu riêng, tối ưu chuỗi cung ứng, chứ không thể dựa mãi vào chiến lược giá rẻ.

Ở góc nhìn của mình, ông Trần Sơn - Tổng Giám đốc Viking cho rằng người tiêu dùng Việt ngày càng khó tính, khiến các sàn phải cạnh tranh bằng trải nghiệm thay vì khuyến mãi. Đây là giai đoạn đào thải tự nhiên, nơi chỉ những doanh nghiệp có nền tảng dữ liệu, logistics và chiến lược dài hơi mới trụ lại được.

Cuộc đua giành thị phần thương mại điện tử Việt Nam đang chuyển từ mở rộng sang tinh lọc. Khi người tiêu dùng ngày càng thông minh và khắt khe, chiến thắng không còn thuộc về ai chi nhiều tiền hơn mà thuộc về ai tạo ra giá trị và trải nghiệm tốt hơn.