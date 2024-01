Khởi tố 6 người vụ cháy chung cư 56 người chết ở Hà Nội

Ngày 31/1, nguồn tin xác nhận, liên quan vụ "cháy chung cư mini" khiến 56 người chết ở Khương Hạ đêm ngày 12, rạng sáng 13/9/2023, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 6 bị can để điều tra hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo đó, trong số 6 bị can này có cả cán bộ công an, thanh tra xây dựng phường Khương Đình. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam chủ công trình xảy ra hoả hoạn.

Công an TP.Hà Nội đã khởi tố thêm 6 bị can trong vụ cháy chung cư khiến 56 người chết ở phố Khương Hạ. Ảnh: DV

Trước đó, chiều 19/1, tại buổi họp báo của UBND TP.Hà Nội, trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí liên quan vụ cháy "chung cư mini" khiến 56 người chết ở phố Khương Hạ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP.Hà Nội đã điều tra, khởi tố và bắt chủ chung cư này.

Đồng thời Công an TP.Hà Nội đã có kế hoạch điều tra, xác định tất cả các yêu cầu, các nhiệm vụ điều tra của vụ án.

Trong đó có nhóm hành vi liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng như không được kiểm tra xử lý triệt để. Về nhóm hành vi này, Công an TP.Hà Nội đã tiến hành điều tra trong thời gian vừa qua.

"Cơ quan chức năng đã tiến hành phân loại để cá thể hóa trách nhiệm, hành vi của cá nhân, tập thể để xảy ra vi phạm" – Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nói.

Ngay sau khi vụ hoả hoạn xảy ra, nhà chức trách đã xác định được sai phạm của công trình, Công an TP.Hà Nội đã tiến hành khởi tố, bắt giam chủ chung cư là Nghiêm Quang Minh. Ảnh: CACC

Ở một diễn biến đau lòng trước đó, vụ cháy chung cư mini 9 tầng ở phố Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân) vào đêm ngày 12, rạng sáng 13/9/2023 đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 56 người chết, 37 người bị thương là những con số được nhà chức trách công bố sau vụ hỏa hoạn.

Dư luận cả nước vô cùng bàng hoàng, đau xót trước thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản ở vụ cháy. Công an ngay lập tức vào cuộc, ngày 13/9, Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú TP.Hà Nội, chủ chung cư xảy ra vụ cháy) đã bị bắt để điều tra về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy".

Tài liệu của Dân Việt có được, chung cư mini này đã xây dựng sai phép nghiêm trọng. UBND quận Thanh Xuân đã cấp phép xây dựng cho Nghiêm Quang Minh từ năm 2015.

Theo giấy phép xây dựng số 89-2015/GPXD, ngày 11/3/2021 do Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Hồng Thái ký cấp cho Nghiêm Quang Minh, công trình được xác định là nhà ở riêng lẻ, vị trí xây dựng ở tổ 3, Cụm 4 (số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ) Khương Đình, Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Diện tích xây dựng tầng 1 (có tầng lửng) là 167,4m2, mật độ xây dựng 70%. Công trình có chiều cao là 6 tầng, tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật; tổng diện tích sàn xây dựng là 1165,9m2; tổng chiều cao công trình là 20,2m (không tính tum thang).

Theo những số liệu thể hiện trên giấy phép xây dựng và thực tế, căn chung cư mini xảy ra vụ hỏa hoạn đã xây vượt phép từ 6 tầng lên 9 tầng, 1 tum; mật độ xây dựng không phải 70% như đã được cấp phép mà đã xây dựng hết diện tích.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.Hà Nội cũng xác định, ngôi nhà xảy ra cháy có những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng, quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.