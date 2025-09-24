Khu đô thị Nam An Khánh điều chỉnh quy hoạch, thêm 6 tòa chung cư cao tầng

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Hà Nội, mới đây, UBND xã An Khánh phối hợp với Công ty CP Đầu tư Sông Đà - Việt Đức cùng các đơn vị liên quan đã công bố công khai đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam An Khánh và phần mở rộng - Khu B, tỷ lệ 1/500 tại ô đất ký hiệu HH3.

Theo Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Nam An Khánh và phần mở rộng - Khu B tỷ lệ 1/500 được phê duyệt 2011, ô đất HH3 có chức năng là Công trình hỗn hợp (căn hộ cao cấp, văn phòng, khách sạn, dịch vụ, thương mại và công trình công cộng khác).

Diện tích đất khoảng 40.000 m2, diện tích xây dựng trên 21.000 m2, tổng diện tích sàn khoảng 421.000 m2 (diện tích sàn dịch vụ thương mại và diện tích sàn căn hộ). Tại đây có mật độ xây dựng khối đế 53%, khối tháp 40%. Hệ số sử dụng đất 10,5 lần. Tầng cao tối đa 7 - 40 tầng.

Hiện giữ nguyên diện tích ô đất, chức năng sử dụng đất, tầng cao công trình theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Điều chỉnh giảm các chỉ tiêu: Diện tích xây dựng, mật độ xây dựng, tổng diện tích sàn, hệ số sử dụng đất.

Tăng quy mô dân số từ 2.800 người lên thành 5.400 người. Đồng thời, điều chỉnh phương án tổ chức không gian tại ô đất HH3 gồm 6 khối công trình cao 31 - 40 tầng (mặt bằng bố trí so le), bố cục phân tán xung quanh ô đất, đồng thời bố trí khối để xe cao 7 tầng ở giữa, trên mái bố trí cây xanh, sân vườn, một số sân thể thao...

Phối cảnh Khu đô thị Nam An Khánh.

Khu đô thị Nam An Khánh được khởi công từ năm 2008 với tổng diện tích xây dựng gần 190 ha, tổng mức đầu tư 2.600 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) làm chủ đầu tư.

Theo thiết kế, nơi đây có 4 phân khu chính là khu hỗn hợp, khu hồ lớn, khu hồ nhỏ và khu mở rộng. Các sản phẩm có đủ các hạng mục như biệt thự đơn lập, song lập, liền kề, nhà vườn, shophouse, chung cư các loại, diện tích từ 133 - 884 m2. Dù đã xây dựng xong phần thô từ lâu, nhưng tới nay nhiều căn biệt thự tại khu đô thị này đang bị bỏ hoang, vắng bóng người vào ở.

Tuy nhiên, mỗi khi mưa lớn, Khu đô thị Nam An Khánh lại thường xuyên bị ngập, biến nhiều tuyến đường thành “sông” giữa khu đô thị. Nguyên nhân chính là hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện và đồng bộ, khiến khu vực này trở thành “ốc đảo” ngay giữa lòng thành phố.

Trước tình trạng này, vào tháng 5/2025, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Nam An Khánh giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 430 tỷ đồng, thực hiện năm 2026 - 2029.

Điều nghịch lý là dù liên tục ngập lụt, giá bất động sản tại Nam An vẫn neo ở mức cao. Các căn liền kề, biệt thự hiện được chào bán từ 150 đến hơn 200 triệu đồng/m2 tùy vị trí và diện tích.

Với một căn biệt thự khoảng 200 m2, giá trị có thể lên tới hàng chục tỷ đồng, ngang bằng nhiều khu vực trung tâm nội đô. Không ít người gọi đây là “làng biệt thự triệu đô nằm trong vùng trũng”.

Theo giới môi giới, sức hút của khu vực này đến từ vị trí chiến lược cửa ngõ phía Tây, tiếp giáp Đại lộ Thăng Long - tuyến huyết mạch kết nối trung tâm với Hòa Lạc, cùng quỹ đất rộng rãi hiếm hoi so với nội đô chật hẹp.

Bên cạnh đó, nhu cầu về không gian sống lớn, tiện ích đồng bộ trên giấy tờ đã đẩy giá lên cao. Nhưng nghịch lý “giá vàng, hạ tầng bạc” đang phơi bày rõ rệt khi cư dân bỏ hàng chục tỷ đồng mua nhà sang trọng vẫn phải sống trong cảnh lội nước, đối mặt ô nhiễm và bất tiện mỗi khi mưa bão.