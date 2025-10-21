Chủ đề nóng

Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Shark Bình bị bắt
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Thứ ba, ngày 21/10/2025 12:58 GMT+7

Kiến nghị nâng gấp 10 lần mức cá cược hợp pháp, lên tối đa 100 triệu đồng mỗi ngày

Thứ ba, ngày 21/10/2025 12:58 GMT+7
Theo kiến nghị của doanh nghiệp thông qua VCCI, mức trần 10 triệu đồng đề xuất tại Dự thảo vẫn còn quá thấp so với thực tiễn thị trường và chưa đủ tạo điều kiện cho mô hình kinh doanh đặt cược hợp pháp vận hành hiệu quả.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa trả lời Công văn số 14769/BTC-ĐCTC ngày 24/09/2025 của Bộ Tài chính lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Trên cơ sở ý kiến từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, VCCI cho rằng về giới hạn mức đặt cược, mức 10 triệu đồng tại Dự thảo là tích cực và phù hợp với sự thay đổi của thu nhập bình quân đầu người. Tuy nhiên, theo phản ánh từ doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực, mức trần này vẫn còn quá thấp so với thực tiễn thị trường và chưa đủ tạo điều kiện cho mô hình kinh doanh đặt cược hợp pháp vận hành hiệu quả.

Trước đó, trong dự thảo Nghị định đang lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất giữ nguyên mức đặt cược tối thiểu là 10.000 đồng/lần và nâng mức đặt cược tối đa lên 10 triệu đồng/người/ngày – thay vì 1 triệu đồng như quy định của Nghị định 06 ban hành cách đây 8 năm.

Hiện nay, phần lớn giá trị doanh thu của các doanh nghiệp kinh doanh đặt cược hợp pháp tại các quốc gia phát triển đến từ nhóm người chơi có mức đặt cược cao. Trong khi đó, các sàn cá cược bất hợp pháp đang hoạt động tại Việt Nam lại không bị giới hạn mức đặt cược, khiến người chơi có xu hướng chuyển sang các nền tảng bất hợp pháp để có trải nghiệm linh hoạt hơn. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn làm suy yếu hiệu lực của cơ chế quản lý.

Do đó, VCCI truyền đạt kiến nghị của các doanh nghiệp đề xuất xem xét nâng mức đặt cược tối đa lên 100 triệu đồng/người/ngày, hoặc ít nhất cho phép doanh nghiệp được áp dụng mức 10 triệu đồng/ngày cho từng sản phẩm đặt cược, thay vì giới hạn tổng mức đặt cược theo ngày.

Việc nâng mức giới hạn sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hợp pháp tiếp cận nhóm khách hàng có khả năng chi tiêu cao, đồng thời tăng tính cạnh tranh với thị trường ngầm. Nhà nước có thể áp dụng song song các công cụ quản lý như định danh người chơi, giám sát dòng tiền, và cảnh báo rủi ro để hạn chế tác động tiêu cực.

Điểm quan trong khác là về việc cấm doanh nghiệp quảng cáo ngoài trụ sở và website, đồng thời hạn chế nội dung quảng cáo chỉ gồm tên, địa chỉ, logo, tên sản phẩm, điểm kinh doanh và đối tượng được phép chơi.

VCCI cho rằng quy định này quá nghiêm ngặt, đặc biệt trong bối cảnh truyền thông số đã trở thành kênh tiếp cận khách hàng chủ yếu. Trong khi các nền tảng bất hợp pháp quảng bá mạnh mẽ trên mạng xã hội, thì doanh nghiệp hợp pháp lại không thể tiếp cận người chơi tiềm năng, làm giảm hiệu quả kinh doanh và hạn chế khả năng chuyển đổi hành vi người chơi sang kênh hợp pháp.

Đồng nghĩa, để công bằng, doanh nghiệp cần được quyền mở rộng nội dung quảng cáo cho phép doanh nghiệp giới thiệu thông tin về cách tham gia, cảnh báo rủi ro, hướng dẫn chơi có trách nhiệm.

Cho phép quảng cáo trên các nền tảng trực tuyến như mạng xã hội, công cụ tìm kiếm, ứng dụng di động… với điều kiện doanh nghiệp phải kiểm soát độ tuổi người tiếp cận (ví dụ: xác thực 21+), gắn cảnh báo trách nhiệm và tuân thủ nội dung quảng cáo đã đăng ký. Sửa đổi Khoản 4 theo hướng không cấm tuyệt đối, mà quy định “các hình thức quảng cáo khác được thực hiện theo điều kiện do cơ quan quản lý quy định”.

Doanh nghiệp tổ chức cá cược bóng đá đề xuất được "mở cửa" hơn.

Bên cạnh những đề xuất nêu trên, VCCI cũng nêu vấn đề Dự thảo quy định hệ thống đặt cược phải sử dụng phần cứng có “nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và đạt tiêu chuẩn G7”, đồng thời yêu cầu toàn bộ hệ thống máy chủ, lưu trữ phải được đặt tại Việt Nam.

Theo nhận xét của nhiều doanh nghiệp, quy định “đạt tiêu chuẩn G7” là chưa cụ thể, dễ gây hiểu nhầm và không phản ánh đúng mục tiêu quản lý về chất lượng. Cụm từ này dường như chỉ phản ánh yếu tố địa lý/quốc tịch sản xuất, thay vì tiêu chuẩn kỹ thuật. Trong khi đó, nhiều thiết bị công nghệ tiên tiến đến từ các quốc gia ngoài khối G7 (như Hàn Quốc, Úc, Singapore…) hoàn toàn đáp ứng yêu cầu chất lượng. 

Ngoài ra, yêu cầu doanh nghiệp phải tự sở hữu toàn bộ hệ thống máy chủ vật lý có thể gây tốn kém và không cần thiết, đặc biệt khi hiện nay các doanh nghiệp có thể sử dụng hạ tầng điện toán đám mây (Cloud) do các nhà cung cấp trong nước vận hành, đáp ứng đầy đủ quy định về lưu trữ dữ liệu trong nước và có năng lực đảm bảo an toàn thông tin. 

VCCI đưa ra kiến nghị thay cụm từ “đạt tiêu chuẩn G7” bằng quy định “đạt tiêu chuẩn kỹ thuật/chất lượng cao theo thông lệ quốc tế (ví dụ: ISO/IEC) hoặc được cung cấp bởi các thương hiệu uy tín hàng đầu toàn cầu”.

Bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp sử dụng dịch vụ điện toán đám mây từ các nhà cung cấp trong nước được cấp phép, với điều kiện toàn bộ dữ liệu được lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu trong lãnh thổ Việt Nam và có hệ thống dự phòng tương đương. Sửa đổi khoản 1, điểm c thành: “Máy chủ vật lý hoặc tài nguyên điện toán, lưu trữ trên nền tảng đám mây của hệ thống chính và hệ thống dự phòng phải được đặt tại các Trung tâm dữ liệu trên lãnh thổ Việt Nam”.

