Lai Châu: Tiêu huỷ gần 1.000 bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Phát hiện 900 chiếc bánh Trung thu lậu trên xe khách

Cụ thể, vào khoảng 8h00 sáng ngày 29/9, tại tuyến đường Lai Châu – Lào Cai, tổ công tác liên ngành gồm Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh), Đội Cảnh sát giao thông số 1 và Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 24H-025.XX.

Lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu phát hiện trên xe khách có nhiều thùng cát-tông chứa 900 chiếc bánh nướng, bánh dẻo (bánh Trung thu) không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Công an Lai Châu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều thùng cát-tông chứa 900 chiếc bánh nướng, bánh dẻo (bánh Trung thu). Toàn bộ số bánh này đều có bao bì in chữ nước ngoài nhưng không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số lượng bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Công an Lai Châu.

Lái xe Đinh Bá Ch. (sinh năm 1995, trú tại xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu) đã không thể xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến lô hàng. Ngay lập tức, đoàn liên ngành đã lập biên bản, đưa phương tiện cùng toàn bộ tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ngày 2/10, Cơ quan Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe Đinh Bá Ch.; đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ 900 chiếc bánh Trung thu không đảm bảo chất lượng nêu trên theo quy định của pháp luật.

