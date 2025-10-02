Lai Châu: Tiêu huỷ gần 1.000 bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Người góp công quan trọng nhất cho "Tây du ký 1986"
Bộ phim huyền thoại "Tây du ký" 1986 có hành trình sản xuất khó khăn. Nhưng các nghệ sĩ đã dốc hết tâm sức, thậm chí chịu đói khổ để hoàn thành tác phẩm.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cụ thể, vào khoảng 8h00 sáng ngày 29/9, tại tuyến đường Lai Châu – Lào Cai, tổ công tác liên ngành gồm Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh), Đội Cảnh sát giao thông số 1 và Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 24H-025.XX.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều thùng cát-tông chứa 900 chiếc bánh nướng, bánh dẻo (bánh Trung thu). Toàn bộ số bánh này đều có bao bì in chữ nước ngoài nhưng không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.
Lái xe Đinh Bá Ch. (sinh năm 1995, trú tại xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu) đã không thể xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến lô hàng. Ngay lập tức, đoàn liên ngành đã lập biên bản, đưa phương tiện cùng toàn bộ tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.
Ngày 2/10, Cơ quan Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe Đinh Bá Ch.; đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ 900 chiếc bánh Trung thu không đảm bảo chất lượng nêu trên theo quy định của pháp luật.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2222 thành lập Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội).