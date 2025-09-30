Lạng Sơn có 540 ngôi nhà bị sập, hư hỏng, có người thương vong, mất tích do bão số 10 gây ra

Trước tình hình cấp bách, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp xuống các điểm xung yếu để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả: Ông Nguyễn Cảnh Toàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã trực tiếp kiểm tra công tác vận hành và đảm bảo an toàn tại hồ chứa nước Bản Lải, xã Khuất Xá. Ông Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, đã có mặt tại xã Tân Đoàn và xã Văn Quan để chỉ đạo ứng phó. Ông Lương Trọng Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cũng đoàn công tác đến các xã Thất Khê và Na Sầm, những nơi chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Ông Dương Xuân Huyên (ngoài cùng bên phải ảnh) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra các điểm xung yếu do bão số 10 gây ra

Mưa lũ đã gây ra những thiệt hại đau lòng về người. Vào hồi 13 giờ 05 phút ngày 29/9, một vụ sạt lở đất kinh hoàng tại thôn Suối Phẩy, xã Quan Sơn đã vùi lấp và khiến bà Nguyễn Thị Hoạt (sinh năm 1996) tử vong tại chỗ.

Một bi kịch khác xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày tại ngầm Đồng Trãnh, thôn Đồng Kết xã Cai Kinh, anh Hoàng Văn Thơm (sinh năm 1974) trên đường đón con gái là cháu Hoàng Trang (sinh năm 2012) đi học về, khi qua ngầm đã không may trượt chân, khiến cả hai cha con bị nước cuốn trôi. Người dân địa phương đã nỗ lực cứu được cháu Trang, nhưng anh Thơm đã bị dòng nước xiết cuốn đi và hiện vẫn đang mất tích.

Đã có trên 540 ngôi nhà bị ảnh hưởng do mưa lũ

Hiện nay toàn tỉnh Lạng Sơn có tới 540 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 02 nhà bị sập hoàn toàn, 127 nhà bị ngập sâu, 100 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất và 215 nhà phải di dời khẩn cấp.

Nhiều tuyến đường bị ảnh hưởng

Cây to đổ chắn ngang đường khiến giao thông tê liệt

Về giao thông, 244 điểm đường đã bị sạt lở gây ách tắc, với khối lượng đất đá lên tới 18.320m³.

Ngoài ra, 02 điểm trường bị sạt lở và 02 cột điện bị gãy đổ, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân. Thiệt hại về nông nghiệp như gia súc, gia cầm, hoa màu hiện vẫn đang được thống kê.

Trước tình hình trên, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp đang huy động tối đa lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp đất đá để thông xe tạm thời và cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm.

Hiện nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn đang tiếp tục có mưa, Nhân dân cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, sẵn sàng các phương án để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản.