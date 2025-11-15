"Làng tỷ phú" ở Đắk Lắk, nhà nhà giàu nhờ trồng "cây tỷ đô", đang có 1.580ha sầu riêng cho quả, bán ra 13.900 tấn

Phát huy lợi thế vùng chuyên canh, xã Pơng Drang (Đắk Lắk) đang trở thành điểm sáng trong phát triển cây sầu riêng theo hướng bền vững.

Việc chuẩn hóa vùng trồng, xây dựng mã số xuất khẩu và hợp tác với doanh nghiệp đã giúp nông dân yên tâm sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế.

Xã Pơng Drang được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các đơn vị hành chính xã Ea Ngai, Tân Lập và thị trấn Pơng Drang. Vùng chuyên canh sầu riêng của xã tập trung chủ yếu ở xã Tân Lập cũ.

Thời gian thu hoạch sầu riêng kéo dài từ tháng 9 – 11, muộn hơn so với một số vùng khác, giúp xã Pơng Drang có lợi thế về nguồn cung khi thị trường bước vào giai đoạn khan hàng.

Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng hướng đến tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc, xã Pơng Drang đã chủ động xây dựng chuỗi liên kết vùng trồng sầu riêng, nâng cao giá trị sản phẩm.

Niên vụ 2025, xã có 2.362 ha sầu riêng, trong đó 1.580 ha cho thu hoạch, sản lượng ước đạt 13.900 tấn.

Trong đó, khoảng 800 ha sầu riêng trồng thuần, còn lại là trồng xen với cà phê, hồ tiêu và một số loại cây trồng khác.

Xã Pơng Drang đã được Hải quan Trung Quốc cấp 26 mã số vùng trồng và 3 mã cơ sở đóng gói xuất khẩu chính ngạch, với tổng diện tích 534,3 ha, 358 hộ dân tham gia sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Bích (thôn 15) cho biết, gia đình bà trồng sầu riêng hơn 10 năm nay. Trước kia, giá sầu riêng có năm lên rất cao, cũng có năm rớt mạnh.

Từ khi gia đình tham gia tổ hợp tác, được hướng dẫn xây dựng mã số vùng trồng, liên kết với doanh nghiệp xuất khẩu, giá cả sầu riêng ổn định hơn; chỉ cần làm đúng quy trình chăm sóc, trái đạt chuẩn là có nơi thu mua với giá cao.

Nông dân xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk thu hoạch sầu riêng niên vụ 2025. Sản lượng sầu riêng của xã đạt 13.900 tấn, toàn xã có 26 mã số vùng trồng được Hải quan Trung Quốc cấp và 3 cơ sở đóng gói sầu riêng xuất khẩu chính ngạch.

“Việc quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phải được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. Mỗi hộ dân, hợp tác xã cần ý thức rõ vai trò của mình trong việc giữ uy tín và thương hiệu địa phương” – Ông Phan Hoàng Lâm, Chủ tịch UBND xã Pơng Drang.

Tương tự, ông Hồ Văn Dũng, ở thôn Tân Lập 2 có 1 ha sầu riêng, chia sẻ: “Việc tham gia chuỗi liên kết vùng trồng giúp nông dân thay đổi cách làm, kỹ thuật canh tác. Từ việc ghi chép nhật ký sản xuất, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy trình đến thu hoạch, đóng gói đều được kiểm soát chặt chẽ. Nhờ vậy, chất lượng trái sầu riêng đồng đều, hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn”.

Xác định quản lý mã số vùng trồng sầu riêng là yêu cầu then chốt để bảo đảm xuất khẩu bền vững, UBND xã thường xuyên kiểm tra, giám sát vùng trồng và cơ sở đóng gói đã được cấp mã số xuất khẩu để duy trì sản xuất an toàn, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu từ thị trường nhập khẩu; phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ số trong quản lý vườn cây, ghi chép nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc.

Chính quyền xã sẽ tiếp tục phối hợp với ngành chuyên môn mở rộng diện tích sầu riêng đạt chuẩn xuất khẩu, khuyến khích nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong quản lý vườn cây và sản xuất thông minh. Đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm, gắn với chỉ dẫn địa lý.

Qua rà soát, xã hiện có 33 doanh nghiệp, cơ sở thu mua sầu riêng chủ yếu ở khu vực trung tâm xã. Theo ông Phan Hoàng Lâm, Chủ tịch UBND xã Pơng Drang, chính quyền địa phương đang đẩy mạnh tìm kiếm, kêu gọi các doanh nghiệp có kinh nghiệm trong sản xuất, tiêu thụ, chế biến và xuất khẩu sầu riêng đầu tư nhằm hình thành chuỗi khép kín từ thu mua, sơ chế, bảo quản đến xuất khẩu.

Lãnh đạo xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk kiểm tra quy trình sơ chế, đóng gói sầu riêng của Công ty Sky Ocean Food.

Sự tham gia của các doanh nghiệp, nhà đầu tư không chỉ giúp sản phẩm sầu riêng của địa phương có đầu ra ổn định hơn, mà còn tạo thêm việc làm tại chỗ, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động sản xuất và tiêu thụ sầu riêng trên địa bàn xã Pơng Drang vẫn còn tồn tại một số hạn chế.

Do đó, xã Pơng Drang khuyến cáo người dân cần ký kết hợp đồng thu mua cẩn trọng, minh bạch; chủ động liên kết với doanh nghiệp uy tín để bảo đảm đầu ra ổn định. Đặc biệt, các hộ dân tập trung chăm sóc, thâm canh diện tích sầu riêng hiện có theo hướng chất lượng và bền vững.

Theo: Báo Đắk Lắk