Lễ khai giảng đặc biệt tại ngôi trường đào tạo về làm đẹp

Tiến sĩ Trương Tuấn Dũng – Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học 2025 – 2026.

Tại buổi lễ, Tiến sĩ Trương Tuấn Dũng – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix chia sẻ: Trường được hình thành từ mong muốn xây dựng một cơ sở đào tạo nghề chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của ngành làm đẹp và chăm sóc sức khỏe Việt Nam trong thời kỳ mới với định hướng phát triển thành một ngôi trường quy mô, bài bản và mang tính chuyên biệt hàng đầu Việt Nam.

Nhà trường sẽ tập trung vào 3 định hướng chính trong năm học 2025 – 2026: Chuẩn hóa chương trình đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp; tăng cường trải nghiệm thực hành và mở rộng hợp tác.

Lãnh đạo Tập đoàn Phoenix Universal phát biểu tại lễ khai giảng (Từ trái sang phải: Bà Nguyễn Song Yến - Phó chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc; ông Trần Toản – Chủ tịch HĐQT; bà Đỗ Hương Ly - Phó chủ tịch HĐQT Thường trực)

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Trần Toản – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phoenix Universal (đơn vị sáng lập trường) nhận định, trường ra đời với sứ mệnh đào tạo thế hệ nhân lực chất lượng cao, có khả năng hội nhập và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế để không chỉ phục vụ được khách hàng trong nước mà còn cả khách quốc tế khi xu hướng du lịch sức khỏe – làm đẹp đến Việt Nam ngày càng gia tăng trong những năm qua.

Mục tiêu xây dựng ngôi trường này thành trung tâm đào tạo nghề mang tính hệ thống, kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy cơ hội việc làm và tạo nguồn nhân lực phổ cập tay nghề chuẩn hóa. Tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, chuyển giao công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm đưa trường phát triển bền vững.

Tập thể cán bộ, nhân viên, giảng viên chụp ảnh lưu niệm tại Lễ Khai Giảng chính thức đầu tiên

Cũng tại buổi lễ, nhà trường đã công bố quyết định công nhận tốt nghiệp và trao bằng Trung cấp ngành Chăm sóc sắc đẹp cho học viên khóa 1 (khóa học được chuyển tiếp từ Trường Trung cấp Việt Nhật trước đây). Ngoài ra, nhà trường công bố các quyết định khen thưởng năm học 2024 – 2025 đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động giảng dạy, quản lý và học tập.

