Trường nông thôn Hải Phòng “bứt phá” về chất lượng học sinh qua các năm học

Quang cảnh tại trường THPT Tô Hiệu, TP. Hải Phòng. Ảnh: NTCC

Đã không còn cảnh những gian nhà cấp 4 của những ngày đầu thành lập, trường THPT Tô Hiệu giờ đây đã khang trang hiện đại trên khuôn viên rộng hơn 20.000 m², được quy hoạch đồng bộ. Hệ thống phòng học rộng rãi, sạch đẹp, trang bị quạt, máy chiếu, bàn ghế tiêu chuẩn…

Khuôn viên trường xanh - sạch – đẹp, sân thể thao rộng rãi là không gian lý tưởng cho các hoạt động rèn luyện thể chất và ngoại khóa. Các phòng thực hành thí nghiệm, phòng tin học, thư viện với hàng trăm đầu sách tham khảo được nhà trường trang bị đầy đủ nhằm mục đích tạo điều kiện để học sinh mở rộng tri thức và phát triển kỹ năng.

Tập thể giáo viên của trường THPT Tô Hiệu, TP. Hải Phòng. Ảnh: NTCC

Trường hiện có 69 cán bộ, giáo viên và nhân viên với hơn 1.300 học sinh, 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó trên 17% đạt trình độ trên chuẩn. Trên 50% là Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, hơn 70% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Nhà trường luôn chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Một tiết học thể chất tại trường THPT Tô Hiệu, TP. Hải Phòng. Ảnh: NTCC

Năm học 2024–2025, trường có18 giải học sinh giỏi cấp thành phố ở các môn văn hóa (4 giải Nhì, 5 giải Ba, 9 giải Khuyến khích) giải Ba Khoa học kỹ thuật, giải Khuyến khích môn Hóa học – Tiếng Anh, giải Nhất Tin học trẻ cấp thành phố, 1 giải Nhì Tin học trẻ khu vực miền Bắc… Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%, tăng 11 bậc so với điểm đầu vào và 15 bậc so với năm 2024 – mức tăng cao nhất toàn thành phố (dù điểm đầu vào lớp 10 thuộc nhóm thấp nhất nhưng nhiều học sinh đạt điểm thi xuất sắc (từ 9 điểm trở lên).

Cổng trường THPT Tô Hiệu, TP. Hải Phòng. Ảnh: NTCC

Trong 5 năm gần đây, tỷ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng trung bình đạt trên 70%. Từ năm 2010 đến nay, trường đã có 175 giải HSG từ cấp thành phố trở lên, trong đó có 10 giáo viên và học sinh đạt giải quốc gia trong các cuộc thi.

Trường có học sinh vào đến vòng thi quý cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia; 03 học sinh đạt thủ khoa của trường đại học, có học sinh đạt Á khoa của Đại học Kinh tế quốc dân, có học sinh đạt điểm 10 tuyệt đối môn Toán, Hoá học, Vật lý trong các kỳ thi đại học.

Một số học sinh của trường THPT Tô Hiệu, TP. Hải Phòng trong lễ vinh danh học sinh 3 tốt. Ảnh: NTCC

Với nỗ lực không ngừng của thầy và trò, trường THPT Tô Hiệu đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Được công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, Kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2. Tập thể nhà trường được Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Cùng với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và sự tận tâm của đội ngũ thầy cô giáo, trường THPT Tô Hiệu tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra, khẳng định vị thế là một địa chỉ giáo dục uy tín, chất lượng và thân thiện của thành phố Hải Phòng.