Lộ diện 3 ngoại binh đắt giá nhất V.League 2025/2026: Nguyễn Xuân Son "hít khói"

Lộ diện 3 ngoại binh đắt giá nhất V.League 2025/2026

Với việc ghi tới 32 bàn thắng trong mùa giải 2023/2024, rồi lại ghi tiếp 14 bàn trong giai đoạn đầu mùa giải 2024/2025 và sau đó tỏa sáng trong màu áo ĐT Việt Nam, cùng "Những chiến binh sao vàng" giành chức vô địch ASEAN Cup 2024, gia trị chuyển nhượng của Nguyễn Xuân Son đã tăng chóng mặt. Cụ thể, hồi tháng 1/2025, chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá tiền đạo nhập tịch này vào khoảng 700.000 euro. Sau một thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương, giá trị của Nguyễn Xuân Son lúc này giảm xuống còn 650.000 euro.

Với mức giá 650.000 euro, Nguyễn Xuân Son nằm trong tốp những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất V.League trước thềm mùa giải 2025/2026 và đương nhiên là tuyển thủ ĐT Việt Nam được định giá cao nhất. Thế nhưng, nếu đặt cạnh một số ngoại binh chuẩn bị ra mắt như Matheus Felipe, Njabulo Blom và Willian Maranhao, Nguyễn Xuân Son vẫn còn kém khá xa.

1. Matheus Felipe (CLB Công an TP.HCM - 1 triệu euro)

Matheus Felipe là ngoại binh chuẩn bị gia nhập CLB Công an TP.HCM. Theo thông tin từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Matheus Felipe sinh năm 1998, cao 1m86 và chơi ở vị trí trung vệ. Cầu thủ 26 tuổi này từng khoác áo nhiều đội bóng có tiếng ở Brazil như Mirassol-SP, Prudente-SP, Juventus-SC, Athletico Paranaense, Centro Sportivo Alagoano, Ceará Sporting và Atlético Clube Goianiense... Mùa vừa qua, khi khoác áo Atletico Clube Goianiense, anh ra sân 13 trận và ghi 1 bàn thắng.

Matheus Felipe chuẩn bị gia nhập CLB Công an TP.HCM. Ảnh: Chat GPT.

Trên chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Matheus Felipe hiện được định giá 1 triệu euro. Tức là nếu thương vụ chuyển đến khoác áo CLB Công an TP.HCM thành công, trung vệ người Brazil này sẽ trở thành ngoại binh đắt giá nhất từng đến V.League.

2. Njabulo Blom (Thép xanh Nam Định - 950.000 euro)

Njabulo Blom sinh ngày 11/12/1999, vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm. Sự nghiệp của Blom bắt đầu tại học viện trẻ của Kaizer Chiefs, một trong những CLB hàng đầu ở Nam Phi. Blom nhanh chóng thể hiện tài năng và sự chăm chỉ, vươn lên đội một của Kaizer Chiefs và có trận ra mắt vào ngày 1/10/2019. Trong thời gian thi đấu cho Kaizer Chiefs (2019-2022), anh đã ra sân 55 lần và ghi được 4 bàn thắng, góp phần giúp đội giành vị trí thứ hai tại giải Ngoại hạng Nam Phi mùa giải 2019/20.

Njabulo Blom - Tân binh của Thép xanh Nam Định. Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Vào ngày 23/12/2022, Blom chuyển đến câu lạc bộ St. Louis City SC thuộc Major League Soccer (MLS) của Mỹ. Anh đã chơi 42 trận và ghi 2 bàn cho đội bóng này. Ngày 3/9/2024, Blom đã trở lại Kaizer Chiefs theo dạng cho mượn đến tháng 6/2025.

Ở cấp độ quốc tế, Njabulo Blom đã đại diện cho đội tuyển U20 Nam Phi tại FIFA U20 World Cup 2019 và giải U20 châu Phi 2019, nơi anh cùng đội giành vị trí thứ ba. Anh ra mắt đội tuyển quốc gia Nam Phi vào ngày 6/9/2021 trong trận đấu vòng loại World Cup 2022 với Ghana. Njabulo Blom hiện được Transfermarkt định giá 950.000 euro.

3. Willian Maranhao (Hà Nội FC - 900.000 euro)

Hà Nội FC đang đàm phán để có chữ ký của Willian Maranhao. Theo thông tin từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Willian Maranhao có tên đầy đủ là Willian Marlon Ferreira Moraes, sinh ngày 14/12/1995, tức năm nay 29 tuổi. Anh sinh ra tại Brazil, sở hữu chiều cao 1m79 và có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự lẫn trung vệ.

Hà Nội FC đang tiến hành chiêu mộ Willian Maranhao. Ảnh: Chat GPT.

Willian Maranhao hiện được định giá 900.000 euro, tức khoảng 27 tỷ đồng. Cách đây hơn 1 năm, giá trị của anh lên tới 1,1 triệu euro.

Willian Maranhao trưởng thành từ lò đào tạo của Boavista và đã kinh qua hơn 10 đội bóng có tiếng tại Brazil, có thể kể ra Vasco da Gama, America-MG, EC Bahia, Santos, Avai FC. Gần nhất, tiền vệ 29 tuổi này khoác áo Atletico Goianiense - đội bóng hiện chơi ở Serie B (giải Hạng Nhất Brazil). Anh ra sân 15 trận và ghi 1 bàn thắng.

