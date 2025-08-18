Loại rau có canxi gấp đôi đậu nành, gấp 7 lần thịt gà, ăn nhiều tốt tim, khỏe xương, làm món này ngon quá

Loại rau dân dã này trước kia, vườn nhà nào cũng trồng vài luống. Đến bữa ăn, hái từ trên cây xuống, thơm nức mùi hương độc đáo, căng mọng nước: Đậu cove.

Mùa thu này, đậu cove rất ngon ngọt, giá rẻ. Đáng nói, hàm lượng canxi có trong loại rau này gấp đôi đậu nành, gấp 7 lần thịt gà.

Loại rau này cũng rất giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cholesterol.

Chúng cũng cung cấp protein thực vật tốt cho sức khỏe. Loại rau này giàu vitamin C, vitamin K, folate, và sắt, giúp kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ tim mạch.

Đậu cove cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương tế bào và giảm nguy cơ ung thư.

Loại rau này là một thực phẩm tốt cho sức khỏe, có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau như luộc, xào, hoặc thêm vào salad.

Nhưng nếu bạn muốn ăn món ăn thanh mát, khai vị tốt, hãy chế biến theo cách này!

Món ăn gợi ý: Salad đậu cove

Nguyên liệu: Đậu cove, vài tép tỏi, ớt đỏ (nếu thích cay thì cho thêm, không thích cay thì cho ít hoặc không), muối, nước tương nhạt, dầu hào, một ít đường và dầu ăn.

Cách làm:

- Tước xơ hai bên của đậu cove. Bằng cách này, khi chế biến, đậu không bị xơ, dai. Bước này không thể lười biếng bỏ qua.

- Rửa sạch đậu cove và cắt thành từng sợi mỏng theo góc nghiêng. Cắt chéo sẽ tạo ra diện tích bề mặt lớn hơn, giúp đậu dễ dàng hấp thụ hương vị hơn khi chần và trộn. Nó cũng giúp trông cũng đẹp mắt, giống như những dải ngọc bích mỏng manh.

- Đun sôi nước trong nồi, rắc một thìa nhỏ muối, sau đó thêm vài giọt dầu ăn. Muối sẽ tạo hương vị cơ bản cho sợi đậu, còn dầu ăn sẽ tạo cho đậu một lớp "áo giáp" bóng bẩy, giúp sợi đậu có màu xanh lá cây tươi sáng hơn sau khi chần, không bị chuyển sang màu vàng.

Đổ tất cả đậu cove đã được thái nhỏ vào nước sôi, không đậy nắp nồi! Dùng thìa có rãnh khuấy nhẹ vài lần để đảm bảo đậu nóng đều. Hãy quan sát đậu từ màu xanh lá cây đột nhiên chuyển sang sáng hơn và trong hơn, quá trình này chỉ mất khoảng một phút.

Đừng nấu quá lâu! Nếu nấu quá lâu, đậu sẽ mềm nhũn và mất đi hương vị. Khi hết thời gian, hãy nhấc đậu ra ngay và để nguội. Nước lạnh sẽ làm giảm nhiệt độ ngay lập tức, và vị giòn của sợi đậu sẽ được giữ lại. Chắt nước và để sang một bên.

- Đập dập tỏi và băm nhỏ - băm càng nhuyễn càng ngon. Ớt đỏ bỏ hạt (nếu bạn thích ăn cay) và cắt thành khoanh mỏng hoặc hạt lựu nhỏ. Cho tỏi và ớt vào bát tô.

Đun nóng một nồi nhỏ với dầu ăn thông thường cho đến khi dầu bốc khói nhẹ, sau đó tắt bếp. Với tiếng xèo xèo, đổ dầu nóng hổi lên trên đống tỏi băm và ớt khoanh nhỏ!

Ngay lập tức, căn bếp bùng nổ với hương thơm ngào ngạt! Mùi tỏi được tăng cường bởi dầu nóng, và hương thơm cháy xém của ớt cũng hòa quyện, lan tỏa, lan tỏa thẳng lên đỉnh đầu, kích thích vị giác ngay lập tức.

- Đổ nước sốt lên đậu, thêm một lượng muối vừa đủ, nước tương nhạt, một thìa nhỏ dầu hào để tạo hương vị và một chút đường (chỉ cần 1 chút đường vì cho đường không phải để tạo vị ngọt mà để làm dịu vị giác và làm cho vị mặn trở nên tươi mát, tròn vị hơn), rồi khuấy đều.

- Gắp một miếng bằng đũa và cho vào miệng. Cảm nhận đầu tiên là độ giòn tan, tiếng "rắc rắc" giữa hai hàm răng, cùng vị ngọt ngào của nước sốt. Tiếp đến là hương tỏi nồng nàn, vị mặn tươi mát hoàn hảo, và một chút cay nhẹ lan tỏa trên đầu lưỡi.

Ngon đến mức không thể ngừng ăn! Đặc biệt là độ dai, độ giòn tan đến mức răng bạn như đang nhảy múa. Càng nhai càng thấy đậm đà và thơm phức. Món ăn mùa thu thanh mát và hấp dẫn này nhanh chóng biến mất.

Đậu cove đang vào mùa, tươi ngon ngọt lịm tại các quầy rau củ, giá cả lại vô cùng phải chăng. Đừng ngần ngại mà hãy mua ngay loại rau này về thưởng thức nhé.

Dù xào, luộc hay chỉ đơn giản là trộn như tôi đã làm, bạn đều có thể thưởng thức hương vị tươi mát độc đáo của mùa thu.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!

(Công thức món ăn và ảnh: Theo Toutiao)