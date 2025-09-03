Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình khép lại bằng những tràng pháo tay vang dội, nhưng dư âm hùng tráng vẫn còn lan khắp phố phường Hà Nội. Khi màn đêm buông xuống, bầu trời Thủ đô rực sáng bởi pháo hoa kỷ niệm, như một dấu mốc tròn tám thập kỷ trong hành trình dân tộc. Thế nhưng với nhiều du khách, những khoảnh khắc ấy chỉ là điểm khởi đầu. Du lịch Hà Nội sau đại lễ còn cất giữ một nhịp sống khác: sâu lắng, giàu trải nghiệm, đủ sức khiến bất cứ ai nấn ná thêm đôi ngày để lắng nghe câu chuyện văn hóa vẫn đang được kể.

Đó là nơi hơi thở ngàn năm thấm trong bàn tay nghệ nhân làng nghề, là mùi cốm mới phảng phất giữa tiết thu se dịu, là tiếng róc rách của dòng suối len qua rừng xanh ở Ba Vì, hay khoảnh khắc chờ đoàn tàu lướt qua bên ly cà phê sáng. Trong sự đan xen ấy, Hà Nội hiện lên đa sắc, vừa cổ kính, vừa tươi trẻ, khiến hành trình sau ngày Quốc khánh trở thành trải nghiệm khó quên.

Du lịch Hà Nội: Chính thức khai thác tàu “Hà Nội 5 cửa ô” từ ngày 3/9

Từ ngày 3/9, chuyến tàu bắt đầu vận hành thương mại. (Ảnh: BTC)

Sau màn diễu binh và pháo hoa kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Hà Nội tiếp tục gây chú ý với sản phẩm du lịch mới - tàu di sản Hà Nội, còn gọi là The Hanoi Train - Đoàn tàu 5 cửa ô. Đây là đoàn tàu hai tầng do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vận hành, ra mắt ngày 19/8/2025 và chính thức khai thác thương mại từ 3/9/2025.

Đoàn tàu gồm 10 toa, trong đó 5 toa được thiết kế theo chủ đề năm cửa ô gắn liền với lịch sử Thăng Long: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa. Không gian nội thất mang hơi hướng hoài cổ với chất liệu gỗ và ánh sáng vàng ấm, kết hợp cùng cửa sổ panorama giúp du khách quan sát toàn cảnh thành phố trên hành trình.

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc chụp ảnh cùng các du khách nhí trên tàu. (Ảnh: BTC)

Từ ngày 3/9/2025, tàu di sản Hà Nội bắt đầu khai thác thương mại với ba chuyến mỗi ngày. Buổi sáng, tàu khởi hành lúc 8 giờ từ Ga Hà Nội đi Bắc Ninh, dừng tại Ga Từ Sơn và kết thúc hành trình vào khoảng 11 giờ 30. Buổi chiều, chuyến tàu rời ga lúc 13 giờ 30, quay về Hà Nội vào 17 giờ. Khi đêm xuống, chuyến tàu đặc biệt xuất phát lúc 20 giờ 30, chạy vòng quanh tuyến vành đai qua các ga Long Biên, Đông Anh, Sóc Sơn, Thăng Long, Giáp Bát trước khi trở lại trung tâm.

Không chỉ là phương tiện di chuyển, tàu di sản được định hướng như một “sân khấu văn hóa di động”. Trên tàu, du khách có thể nghe thuyết minh về năm cửa ô, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật ngắn, trải nghiệm ẩm thực Hà Nội và giao lưu cùng nghệ sĩ.

Các doanh nghiệp lữ hành đánh giá, sự ra mắt của tàu di sản Hà Nội là bước đi chiến lược, vừa làm mới cách khai thác tuyến đường sắt truyền thống, vừa kết nối di sản với trải nghiệm thực tế. Với lịch trình thuận tiện và dịch vụ đặc thù, sản phẩm này hứa hẹn thu hút không chỉ du khách trong nước mà còn cả khách quốc tế và học sinh, sinh viên trong những chuyến ngoại khóa.

Giá vé dự kiến từ 550.000 đến 750.000 đồng tùy hạng toa, với thiết kế hai tầng sang trọng và dịch vụ kèm theo. Hành khách có thể mua trực tiếp tại Ga Hà Nội hoặc đặt online qua hệ thống của Đường sắt Việt Nam.

Du lịch Hà Nội: Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam - điểm đến mới lạ giúp khám phá thêm một “vũ trụ thu nhỏ” giữa lòng Hà Nội

Bảo tàng Vũ trụ không chỉ giúp du khách khám phá thêm một “vũ trụ thu nhỏ” giữa lòng Hà Nội mà còn cho thấy cách thành phố đang liên tục làm mới trải nghiệm, kết nối văn hóa - khoa học - du lịch trong cùng một không gian. (Ảnh: Tạp chí hàng không)

Nhiều du khách tiếp tục tìm đến những trải nghiệm mới lạ của Thủ đô. Một trong số đó là Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam - điểm đến vừa chính thức khai trương ngày 21/8/2025 tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km. Đây là bảo tàng vũ trụ đầu tiên tại Việt Nam, nằm trong khuôn viên Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC), mở ra cơ hội khám phá không gian và thiên văn học ngay tại Thủ đô.

Với diện tích hơn 3.000m², bảo tàng được quy hoạch thành hai khu: không gian ngoài trời và trưng bày trong nhà. Du khách có thể bắt đầu hành trình từ khu vực mô phỏng Hệ Mặt Trời ngoài trời, nơi đồng hồ Mặt Trời khổng lồ trở thành điểm nhấn vừa khoa học vừa biểu tượng. Bước vào trong, hành lang lịch sử tái hiện tiến trình 13,7 tỷ năm từ vụ nổ Big Bang cho đến viễn cảnh tương lai.

Các phòng chuyên đề được thiết kế mang tính tương tác cao. “Vũ trụ bao la bí ẩn” gây ấn tượng với hiệu ứng gương vô cực kết hợp đèn LED, tạo cảm giác như đang bước vào không gian vô tận. “Khoa học diệu kỳ” cho phép du khách trực tiếp thử nghiệm các quy luật vật lý, từ ánh sáng đến lực hấp dẫn. Một khoang tàu mô phỏng Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) cũng được dựng lại, du khách có thể thử điều khiển cánh tay robot thu gom rác thải ngoài không gian.

Ngoài ra, bảo tàng còn có khu mô phỏng Sao Hỏa với robot thám hiểm, trưng bày mô hình tên lửa nổi bật của Mỹ, Nga, châu Âu; nhà chiếu hình vũ trụ mái vòm sức chứa 100 người; và tháp thiên văn trang bị kính phản xạ hiện đại đường kính 500mm - nơi ngắm sao trực tiếp ngay trong khuôn viên.

Theo thông tin từ đơn vị vận hành, hiện Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam chưa bán vé lẻ. Một số nhóm du khách đã rủ nhau gom đoàn trên 60 người để mua vé tham quan, mức giá khoảng 100.000 đồng/người. Tuy nhiên, bảo tàng khuyến cáo cần thận trọng với các lời mời gọi trên mạng xã hội để tránh nguy cơ mất tiền oan.

Du lịch Hà Nội: Về Chuôn Ngọ xem nghề khảm trai nghìn năm tuổi

Không chỉ mua một món quà lưu niệm, du khách còn được chạm vào hồn cốt của một nghề thủ công ngàn năm tuổi. (Ảnh: Nguyễn Vân)

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km về phía Nam, làng Chuôn Ngọ thuộc xã Chuyên Mỹ được xem là “cái nôi” nghề khảm trai của Việt Nam, hình thành từ thế kỷ 11. Nơi đây nổi tiếng với những sản phẩm tinh xảo, từ hoành phi, câu đối, sập gụ, tủ chè cho đến tranh chân dung hay quà tặng lưu niệm.

Khảm trai Chuôn Ngọ nổi tiếng nhờ kỹ thuật “cẩn xà cừ”, đòi hỏi chuỗi thao tác liên hoàn từ vẽ mẫu, cưa vỏ, đục gỗ, gắn mảnh trai, tỉa nét, đến đánh bóng. Một công đoạn sai cũng có thể khiến cả tác phẩm hỏng. Đặc biệt, để mảnh trai xuống gỗ luôn phẳng, mịn, nghệ nhân phải ngâm vào rượu, hơ lửa rồi mới cưa, đục - bí quyết mà nhiều nơi khác không có.

Vỏ trai, ốc được dùng cũng không hề đơn giản. Ngoài ốc xà cừ từ các vùng biển Quy Nhơn, Quảng Nam, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, còn có loại vỏ “Cửu Khổng” hiếm, có vân óng ánh cầu vồng, được coi là “báu vật” để làm những bức tranh mặt nổi như núi non, cánh phượng, hay dáng công. Nhờ vậy, sản phẩm Chuôn Ngọ có độ trong, sắc và chiều sâu đặc biệt, khó nhầm lẫn.

Dọc các con đường làng, hàng chục xưởng sản xuất mở cửa đón khách. Du khách có thể tận mắt chứng kiến nghệ nhân cưa, đục, gắn từng mảnh trai óng ánh lên gỗ, rồi mài nhẵn và đánh bóng để tạo nên bức tranh hoàn thiện. Nhiều cửa hàng trưng bày sẵn tác phẩm, giá từ vài triệu đồng cho sản phẩm phổ thông đến hàng trăm triệu đồng cho dòng cao cấp dùng gỗ trắc, trai nhập khẩu.

Điểm nhấn những năm gần đây là dòng tranh khảm chân dung, đặc biệt chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, được khách trong nước và quốc tế ưa chuộng. Làng cũng ngày càng thu hút du khách nước ngoài, nhất là các đoàn khách châu Âu, Nhật Bản, Mỹ, tới tham quan và mua sản phẩm làm quà.

Đến Chuôn Ngọ vào dịp này, du khách không chỉ mua được sản phẩm thủ công độc đáo mà còn cảm nhận không khí làng nghề truyền thống rộn ràng, coi như một trải nghiệm khác biệt ngay sau những ngày hội lớn ở Hà Nội.

Du lịch Hà Nội: Đến làng nghề tò he Xuân La, tìm về một nét văn hóa dân gian độc đáo

Từ những cục bột gạo trộn tỉ lệ riêng, nhuộm đỏ từ gấc, vàng từ nghệ, xanh từ lá chàm, đen từ nhọ nồi,… các nghệ nhân chỉ cần vài phút véo, nặn đã tạo ra hình con trâu, chú gà hay thậm chí nhân vật hoạt hình mà trẻ nhỏ yêu thích. (Ảnh: Viết Niệm)

Cách trung tâm Thủ đô gần 40km về phía Nam, làng Xuân La thuộc xã Phượng Dực trở thành điểm đến lý tưởng để khám phá nghề nặn tò he - một di sản dân gian đã tồn tại gần 300 năm.

Ban đầu, người dân nơi đây chỉ nặn hình chim, cò và một số con vật phục vụ cho lễ cúng, vì vậy sản phẩm được gọi là “đồ chơi chim cò”. Sau đó, mỗi hình được gắn thêm một chiếc còi nhỏ, khi thổi phát ra âm thanh “tò te”, rồi dần đọc chệch thành “tò he”. Từ chỗ là đồ chơi lễ nghi, tò he trở thành thú vui dân gian gắn bó với tuổi thơ người Việt, đặc biệt ở Bắc Bộ.

Nguyên liệu chỉ là bột gạo nếp, gạo tẻ trộn theo tỉ lệ riêng, luộc chín rồi nhuộm bằng màu tự nhiên: đỏ từ gấc, vàng từ nghệ, xanh từ lá chàm, đen từ nhọ nồi… Những cục bột rực rỡ ấy, qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân, chỉ vài phút đã biến thành hình con gà, chú trâu, hay thậm chí nhân vật hoạt hình được trẻ em yêu thích.

Đi dọc làng Xuân La, du khách không chỉ được ngắm các nghệ nhân tỉa, véo, nặn khéo léo mà còn có thể thử tự tay nặn một con tò he cho mình. Nhiều người nước ngoài khi đến đây tỏ ra thích thú bởi tò he vừa là món quà lưu niệm mộc mạc, vừa là “món ăn” dân gian có thể thưởng thức được.

Nghề tò he từng có lúc tưởng chừng mai một, nhưng nay lại hồi sinh mạnh mẽ. Các nghệ nhân không chỉ rong ruổi khắp hội hè, chợ phiên để nặn tò he, mà còn mang nghề đi giới thiệu ở nhiều nước trên thế giới. Nhờ vậy, sản phẩm mộc mạc của Xuân La đã trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh văn hóa Việt ra quốc tế.

Với du khách ở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ, một chuyến ghé Xuân La sẽ như mở ra cánh cửa về quá khứ, nơi văn hóa dân gian vẫn sống động qua từng que tre, nắm bột và tiếng reo vui của trẻ nhỏ bên những con tò he đầy sắc màu.

Du lịch Hà Nội: Suối Ngọc Hoa - tuyến trekking xanh ngọc giữa rừng già Ba Vì

Suối Ngọc Hoa mở ra khung cảnh ngoạn mục: những thác nước tầng tầng, rừng tre trúc và bương khổng lồ như trong phim kiếm hiệp, dòng suối xanh ngọc bích uốn mình dưới tán rừng già. (Ảnh: nhahangdungtien)

Một trong những điểm đến hấp dẫn khác là suối Ngọc Hoa, nằm ở độ cao 400m trong Vườn quốc gia Ba Vì. Đây là địa danh gắn liền với truyền thuyết công chúa Ngọc Hoa - con gái Vua Hùng thứ 18 và là vợ của Thánh Tản Viên Sơn Tinh.

Tuyến trekking đến suối chỉ khoảng 2 km, phù hợp cho cả gia đình có trẻ nhỏ. Con đường mát rượi dưới tán rừng xanh, khi mở ra lại là những dòng thác nhỏ chảy róc rách, ghềnh đá xếp tầng tầng lớp lớp, tạo nên cảnh quan hùng vĩ nhưng vẫn trong trẻo. Đặc biệt, rừng tre trúc và bương khổng lồ mọc thành từng mảng lớn, gợi cảm giác như bước vào bối cảnh của một bộ phim kiếm hiệp.

Tên gọi Ngọc Hoa cũng phần nào gợi tả sắc màu nơi đây: dòng suối xanh ngọc bích len qua rừng già, phản chiếu ánh sáng lung linh khi trời nắng. Vào mùa mưa, thác đổ trắng xóa, nước tung bọt mát lạnh; mùa khô lại hiền hòa, trong vắt, để du khách có thể lội chân trần trên đá, thậm chí ngâm mình dưới những vũng nước trong veo.

Không chỉ có cảnh quan, hệ sinh thái quanh suối cũng phong phú. Nhiều loài chim rừng, sóc, bướm đủ màu sắc thường xuất hiện dọc đường trekking. Vào mùa hoa rừng, lối đi thêm rực rỡ, hương thơm ngan ngát khiến hành trình càng hấp dẫn.

Đến suối Ngọc Hoa, ngoài đi bộ, khách có thể leo thác, cắm trại ven bờ hoặc đơn giản là nghỉ ngơi giữa thiên nhiên yên bình. Với những ai yêu nhiếp ảnh, từng khung cảnh nơi đây: từ ánh nắng xuyên qua tán cây, mặt nước phản chiếu trời xanh, đến những thác nước đổ liên hoàn, đều có thể trở thành tác phẩm ghi dấu một chuyến đi đặc biệt sau ngày hội lớn ở Hà Nội.

Du lịch Hà Nội: Hoàng hôn trên cầu Long Biên - khoảnh khắc níu chân du khách giữa mùa thu Hà Nội

Giữa tiết trời thu, ánh nắng cuối ngày trải dài trên những nhịp cầu sắt cổ kính, soi xuống mặt sông Hồng đỏ rực. (Ảnh: Giang Trịnh)

Khi mặt trời bắt đầu khuất dần sau những mái nhà phía tây, cầu Long Biên lại trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách muốn tìm một góc yên bình giữa lòng thủ đô. Từ 17h đến 18h, ánh nắng vàng trải dài trên những nhịp cầu sắt trăm tuổi, phản chiếu xuống mặt sông Hồng đỏ rực, tạo nên khung cảnh vừa nên thơ, vừa lãng mạn.

Không chỉ dừng lại trên cầu, nhiều bạn trẻ và nhiếp ảnh gia còn tìm đến khu vực bãi giữa sông Hồng. Vào mùa khô, khi nước rút, bãi bồi hiện ra xanh mướt, trở thành vị trí lý tưởng để ngắm toàn cảnh cầu Long Biên trong ánh hoàng hôn. Từ đây, dàn kết cấu thép cổ kính in bóng trước mặt trời lặn là một trong những khoảnh khắc “đặc sản” của Hà Nội mùa thu.

Ngoài bãi giữa, những quán cà phê ven sông trên đường Trần Nhật Duật, Yên Phụ cũng được nhiều người lựa chọn để ngắm hoàng hôn. Dù đứng ở góc nào, du khách đều có thể cảm nhận được vẻ đẹp dung dị nhưng không hề giản đơn: màu nâu trầm mặc của cây cầu trăm năm hòa cùng ánh chiều tà khiến ai cũng thấy lòng chùng lại.

Cầu Long Biên được xây dựng từ năm 1898 đến 1902, là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng, dài 2.290m với 19 nhịp dầm thép, đặt trên 20 trụ chính. Hơn một thế kỷ trôi qua, cây cầu vẫn là “nhân chứng” cho bao thăng trầm lịch sử và trở thành biểu tượng gắn liền với ký ức Hà Thành.

Với nhiều người, mùa thu Hà Nội sẽ thật thiếu sót nếu chưa một lần dạo bước trên cầu Long Biên, lặng ngắm mặt trời lặn và để mình trôi theo những giây phút bình yên hiếm hoi giữa phố thị sầm uất.

