Lý do bị truy tố khung 20 năm hoặc chung thân, ông Phạm Thái Hà được đề nghị 5 – 6 năm tù trong vụ Thuận An

Ngày 11/9, TAND TP Hà Nội tiếp tục cho tiến hành phần tranh luận trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Bộ Giao thông Vận tải và các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang (cũ), Hà Nội, Quảng Ninh.

Trước đó, viện kiểm sát xác định Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, có hành vi vi phạm đấu thầu, gây thiệt hại tổng cộng 120 tỷ đồng nên cần nhận mức án 10 – 11 năm tù, cao nhất trong số 27 bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Phạm Thái Hà từng trình bày "nghề trợ lý có nhiều rủi do không lường trước được".

Ông Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, bị cáo buộc giúp Thuận An trúng thầu sai quy định tại cầu Đồng Việt rồi hưởng lợi 4 tỷ đồng nên cần chịu từ 3 – 4 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ông Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, tác động tới lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, giúp Thuận An trúng thầu sai tại cầu Đồng Việt, hưởng lợi 750 triệu đồng nên các kiểm sát viên đề nghị tòa phạt từ 5 – 6 năm tù về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Khoảng 40 luật sư của các bị cáo đều không có ý kiến về phần tội danh nhưng đa phần cho rằng mức án viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên là cao quá mức cần thiết; chưa xem xét hết vai trò, bối cảnh phạm tội…

Đối đáp lại, kiểm sát viên khẳng định đã cân nhắc rất kỹ vai trò vị trí tính chất mức độ hành vi, hậu quả từng bị cáo; bị cáo nào ở mắt xích nào giữ vai trò gì, nhận bao nhiêu tiền, gây hậu quả bao nhiêu… Từ đó, phía công tố xem xét toàn diện, áp dụng tối đa các tình tiết giảm nhẹ để đưa ra mức án đề nghị "rất nhẹ, rất thỏa đáng".

Kiểm sát viên cho rằng cả 29 bị cáo đều được đề nghị mức án thỏa đáng.

Cụ thể, 27 bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3, Điều 222 với khung hình phạt 10-20 năm tù nhưng chủ mưu, cầm đầu là Nguyễn Duy Hưng chỉ bị đề nghị 10 – 11 năm tù, số còn lại nhẹ hơn và có 7 người được đề nghị án treo. Bị cáo Lê Ô Pích cũng chỉ bị đề nghị từ 3 – 4 năm tù, thấp hơn khung quy định tại Điều 356.

Với ông Phạm Thái Hà, vị này bị truy tố theo khoản 4, Điều 358, khung hình phạt tù 20 năm hoặc chung thân nhưng chỉ bị đề nghị từ 5 – 6 năm tù.

Theo cáo trạng, ông Phạm Thái Hà có hành vi tác động, giới thiệu Tập đoàn Thuận An tới ông Dương Văn Thái, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (tách hồ sơ, xử lý sau). Từ đó, ông Thái chỉ đạo cấp dưới tại Ban quản lý dự án tỉnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp này trúng thầu sai quy định tại dự án cầu Đồng Việt, gây thiệt hại hơn 96 tỷ đồng.