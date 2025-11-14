Mailisa Huỳnh Văn Bánh vẫn mở cửa, khách hàng ra vào bình thường





Ghi nhận của phóng viên vào sáng nay (14/11), cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa tại địa chỉ trên đường Huỳnh Văn Bánh vẫn sáng đèn và mở cửa phục vụ khách hàng.

Bên trong cơ sở Mailisa ở đường Huỳnh Văn Bánh vẫn có đầy đủ nhân viên làm việc và tiếp đón khách hàng đến sử dụng dịch vụ. Khách hàng, chủ yếu là nữ giới, vẫn ra vào bình thường, sáng 14/11. Ảnh: CH

Theo quan sát, bên trong cơ sở vẫn có đầy đủ nhân viên làm việc và tiếp đón khách hàng đến sử dụng dịch vụ. Khách hàng, chủ yếu là nữ giới, vẫn ra vào bình thường, không có dấu hiệu e ngại hay lo lắng về các thông tin liên quan đến cơ sở này.

Điều đáng chú ý là tại khu vực trước và bên trong cơ sở Mailisa, hoàn toàn không thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng hay công an, khác với những hình ảnh được lan truyền trước đây về việc cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên sáng nay tại dinh thự lộng lẫy được cho là của vợ chồng chủ hệ thống thẩm mỹ Mailisa tại khu vực Thới An, quận 12 cũ nơi đây đóng cửa then cài, không có lực lượng ở bên ngoài.

Trước đó, thẩm mỹ viện Mailisa là cái tên liên tục được nhắc đến trong nhiều thông tin trên mạng xã hội và báo chí liên quan đến các vấn đề pháp lý và hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, tại TP.HCM hôm 13/11, lực lượng công an được huy động rất đông đảo, mặc sắc phục và sử dụng xe công vụ.

Tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa ở phường Cầu Kiệu, cán bộ chiến sĩ được tổ chức thành nhiều tốp: Một phần đứng bên ngoài thực hiện công tác canh gác, phong tỏa và giữ trật tự khu vực, phần còn lại vào bên trong để làm việc, thu thập tài liệu và khám xét theo quy định tố tụng...

Đầu giờ chiều cùng ngày, khoảng 100 cảnh sát thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM đã phong tỏa, làm việc xuyên suốt tại dinh thự lộng lẫy được cho là của vợ chồng chủ hệ thống thẩm mỹ Mailisa tại khu vực Thới An, quận 12 cũ.

Căn biệt phủ bị khám xét được người dân xung quanh mô tả là vô cùng tráng lệ, với diện tích lên tới khoảng 4.000m². Đây là nơi vợ chồng bà Phan Thị Mai thường xuyên sinh sống.

Công trình này nổi bật với nhiều dãy nhà được xây dựng bằng gỗ quý, thiết kế theo phong cách Á Đông cầu kỳ, cùng với sân vườn được đầu tư công phu với hồ cá Koi và cảnh quan lộng lẫy.

Thẩm mỹ viện Mailisa được thành lập vào năm 1998 bởi vợ chồng doanh nhân Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh.

Bà Phan Thị Mai - Tổng Giám đốc, có xuất phát điểm khiêm tốn từ một gia đình nghèo khó tại Hà Tĩnh và bén duyên với ngành làm đẹp từ nghề cắt tóc.