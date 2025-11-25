Một "con tàu của người ngoài hành tinh" đã tiếp cận Trái Đất

Vật thể liên sao 3I/ATLAS đã tiếp cận Trái đất ở khoảng cách dưới 300 triệu km. Ảnh NASA

"Chủ Nhật tuần trước, vào khoảng 7:30 giờ Moscow, 'tàu sao chổi' liên sao đã vượt qua ranh giới tâm lý quan trọng là 300 triệu km tính từ Trái đất và hiện đang tiếp tục giảm khoảng cách đến hành tinh này khoảng hai triệu km mỗi ngày", ấn phẩm nêu rõ.

Bài viết nhấn mạnh rằng trong bốn tuần nữa, khoảng cách tối thiểu giữa sao chổi và Trái Đất sẽ là 269 triệu km, sau đó 3I/ATLAS sẽ dần dần rời khỏi hệ mặt trời của chúng ta.

Vật thể vũ trụ 3I/ATLAS được phát hiện vào ngày 1/7. Các nhà khoa học sau đó xác định nó là một sao chổi đến từ một hệ sao khác. Đám mây khí và bụi bao quanh nhân sao chổi (coma) của nó có đường kính khoảng 24 km. Một mô hình máy tính ước tính tuổi của nó là hơn bảy tỷ rưỡi năm - già hơn Mặt Trời ba tỷ năm. Nó có thể là sao chổi già nhất từng được quan sát.

Vào tháng 9, nhà khoa học Avi Loeb của Đại học Harvard đã báo cáo rằng vật thể liên sao 3I/ATLAS, bay qua hệ mặt trời, đã trải qua một "quá trình tiến hóa bất thường", bắt đầu thay đổi màu sắc.

Đầu tháng 11, Phòng thí nghiệm Động cơ Phản lực của NASA báo cáo rằng một tàu vũ trụ đã chứng minh bằng chứng đầu tiên về gia tốc phi trọng lực bằng cách thực hiện một động tác bất ngờ khi tiếp cận Mặt Trời. Như chính Loeb đã đề xuất vào thời điểm đó, 3I/ATLAS có thể đã chịu tác động của một lực chưa xác định, khiến nó lệch khỏi quỹ đạo khi tiếp cận Mặt Trời.

Tuần trước, NASA đã công bố những hình ảnh mới về 3I/ATLAS tại một cuộc họp báo đặc biệt, xác nhận rằng vật thể liên sao này là một sao chổi có nguồn gốc từ một hệ mặt trời khác. Họ làm rõ rằng họ đã theo dõi chuyển động của nó trong suốt thời gian nó ở trong hệ mặt trời. Giáo sư Avi Loeb của Đại học Harvard khẳng định rằng 3I/ATLAS có thể là công nghệ của người ngoài hành tinh.