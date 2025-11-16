Một nông dân suy gan, suy thận do nhiễm vi khuẩn nguy hiểm khi lội bùn bẩn

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.
Tin từ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, khoa Nội thận - Tiết niệu và Lọc máu của bệnh viện vừa điều trị khỏi cho người bệnh L.V.X (46 tuổi, ở xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên) bị suy gan, suy thận cấp do nhiễm xoắn khuẩn Leptospira.
Người bệnh có tiền sử làm ruộng, những ngày sau mưa lũ thường xuyên tiếp xúc với nước lũ và bùn đất. Sau khoảng một tuần, người bệnh xuất hiện sốt cao, đau mỏi cơ, vàng da tăng dần, buồn nôn và tiểu ít.
Kết quả xét nghiệm cho thấy gan, thận của người bệnh bị tổn thương nghiêm trọng (men gan, bilirubin và creatinin tăng cao gấp 5 lần, tiểu cầu giảm nặng).
Các bác sĩ nhanh chóng triển khai lọc máu cấp cứu, bù dịch, truyền tiểu cầu và hỗ trợ dinh dưỡng. Trong quá trình điều trị, người bệnh có những biểu hiện lâm sàng như sốt cao, đau cơ, vàng da, nghi ngờ nhiễm xoắn khuẩn Leptospira - tác nhân gây bệnh Leptospirosis (bệnh xoắn khuẩn vàng da), thường tồn tại trong nước hoặc môi trường ô nhiễm có nước tiểu động vật.
Kết quả xét nghiệm khẳng định người bệnh dương tính với xoắn khuẩn Leptospira. Phác đồ điều trị đặc hiệu ngay lập tức được triển khai.
Sau 12 ngày điều trị tích cực, người bệnh đáp ứng tốt, lượng nước tiểu tăng trở lại (trên 2 lít/ngày), các chỉ số sinh hóa cải thiện rõ rệt, sức khỏe ổn định.
TS, bác sĩ Đỗ Văn Tùng, Trưởng khoa Nội thận - Tiết niệu và Lọc máu cho biết, bệnh Leptospirosis (xoắn khuẩn vàng da) là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây qua da hoặc niêm mạc khi tiếp xúc với nước, bùn, đất bị ô nhiễm, đặc biệt là sau mưa lũ.
Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, vi khuẩn có thể gây tổn thương gan, thận, phổi và màng não, thậm chí tử vong.
"Do đó, những người dân ở vùng lụt khi có biểu hiện sốt cao, đau cơ, vàng da, tiểu ít, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm", TS Tùng khuyến cáo.
Một trường tiểu học ở Đà Nẵng vừa gửi thư ngỏ đến phụ huynh và các đơn vị liên kết, đề nghị không tặng hoa – quà dịp 20/11 để chuyển thành những phần quà thiết thực hỗ trợ giáo viên, học sinh tại các vùng bị ảnh hưởng bão lũ.