M.U đấu với Everton: HLV Amorim chê học trò thậm tệ

Ở cuộc tiếp đón Everton trong khuôn khổ vòng 12 Premier League, M.U có lợi thế hơn người khi Idrissa Gueye của Everton phải nhận thẻ đỏ ngay phút 13. Thế nhưng, “Quỷ đỏ” vẫn gây thất vọng khi để thua 0-1. Kiernan Dewsbury-Hal (29’) là người lập công mang về 3 điểm cho đội khách.

Thất bại này khiến M.U tụt xuống vị trí thứ 10 trên BXH Premier League khi chỉ có 18 điểm sau 12 trận, kém đội đầu bảng Arsenal 11 điểm. Trong khi đó, Everton cũng có 18 điểm như đối thủ nhưng đứng thứ 11 vì thua hiệu số bàn thắng.



Ảnh: ChatGPT.

M.U đấu với Everton: Theo thống kê của hãng Opta, đây là lần đầu tiên M.U để thua trận ở Premier League trên sân nhà Old Trafford khi đối phương có cầu thủ phải nhận thẻ đỏ. Trước đó, họ đã thắng 36, hoà 10 trận.

HLV David Moyes đã giành được chiến thắng đầu tiên khi đến làm khách tại sân Old Trafford ở Premier League sau 18 trận. Trước đó, chiến lược gia người Scotland hoà 4 và thua 13 trận.

M.U đấu với Everton: Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Ruben Amorim nói: "Everton là đội chơi tốt hơn khi thi đấu với 11 và 10 người trên sân. Họ xứng đáng chiến thắng. Họ xứng đáng giành chiến thắng hôm nay.

M.U không tạo được sức ép đủ tốt trước Everton. Lẽ ra khi có lợi thế hơn người, chúng tôi cần phải dồn ép đối thủ về phía phần sân của họ nhưng các học trò của tôi đã không làm được điều đó.

M.U cần phải duy trì sự gắn kết trong khâu luân chuyển bóng. Chúng tôi cần phải tập trung và phải làm nhiều hơn nữa”.