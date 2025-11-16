Mưa lớn kéo dài nhiều giờ, Khánh Hòa di dời người dân và tài sản

Trong ngày 16/11, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có mưa trên diện rộng khiến một số nơi bị ngập. Trước tình hình trên các lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân.

Các lực lượng phường Nam Nha Trang và biên phòng đã hỗ trợ người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Biên phòng

Cụ thể, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang đã triển khai cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm Kiểm soát Biên phòng Hòn Rớ cơ động đến khu vực có nguy cơ sạt lở cao và kịp thời đưa 2 hộ gia đình (7 người dân) bị chia cắt đến nơi an toàn.

Hiện tại thời tiết tại Khánh Hòa đang mưa lớn, các lực lượng biên phòng được triển khai hỗ trợ cho người dân. Ảnh: Biên Phòng.

Bên cạnh công tác cứu hộ trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ cũng tích cực vận động và hỗ trợ 10 hộ gia đình (35 người dân) đang sinh sống tại khu vực nguy hiểm nhanh chóng tự tổ chức di dời khẩn cấp. Người dân được hướng dẫn di chuyển đến nhà người thân và Nhà văn hóa thôn Thành Đạt.

Công an xã Vĩnh Hải, Khánh Hòa hỗ trợ đưa người dân và tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Công an Vĩnh Hải

Mưa lớn cũng đã gây ngập một số đoạn đường trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn xã Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa), hiện lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt túc trực, phân luồng giao thông qua khu vực này. Ngoài ra, một số tuyến đường tại phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cũng bị ngập cục bộ.

Còn ở Vĩnh Hải mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền khiến nước mưa không kịp thoát, nhiều đoạn tuyến đường ở địa phương bị trũng ngập, nhiều khu vực dân cư bị ngập nặng như các thôn Mỹ Phong, Mỹ Tường 1, Mỹ Tường 2, Khánh Phước,... Ngay sau đó, lực lượng Công an xã đã triển khai ứng trực 100% quân số đã chia làm nhiều tổ công tác giúp dân khơi thông dòng chảy, di chuyển tài sản và vận chuyển người, phương tiện qua một số đoạn đường nước ngập sâu.

Do mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền khiến cho một số khu vực ở Khánh Hòa bị ngập và các lực lượng vũ trang đã hỗ trợ cho người dân khơi thông nước. Ảnh: Công an

Tại xã Trung Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), mưa lớn kèm theo lượng nước đổ về các khe suối trên địa bàn khiến mực nước dâng cao. Hiện tại vị trí cầu tràn thôn Ba Cẳng (đường lên thủy điện Sông Chò) đã bị ngập, nước chảy xiết rất nguy hiểm.

Ông Nguyễn Quốc Đông - Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn cho biết, do mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về làm cho cầu Lò Gạch trên tuyến Tỉnh lộ 9 bắc qua sông Tô Hạp, đoạn qua thôn Hạp Thịnh, xã Khánh Sơn đã bị ngập sâu 0,6 - 0,7m, nước chảy xiết. Lực lượng chức năng xã Khánh Sơn đã tổ chức chốt chặn 2 bên.



