Mưa lớn kéo dài nhiều giờ, Khánh Hòa di dời người dân và tài sản

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.
Trong ngày 16/11, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có mưa trên diện rộng khiến một số nơi bị ngập. Trước tình hình trên các lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân.
Cụ thể, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang đã triển khai cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm Kiểm soát Biên phòng Hòn Rớ cơ động đến khu vực có nguy cơ sạt lở cao và kịp thời đưa 2 hộ gia đình (7 người dân) bị chia cắt đến nơi an toàn.
Bên cạnh công tác cứu hộ trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ cũng tích cực vận động và hỗ trợ 10 hộ gia đình (35 người dân) đang sinh sống tại khu vực nguy hiểm nhanh chóng tự tổ chức di dời khẩn cấp. Người dân được hướng dẫn di chuyển đến nhà người thân và Nhà văn hóa thôn Thành Đạt.
Mưa lớn cũng đã gây ngập một số đoạn đường trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn xã Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa), hiện lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt túc trực, phân luồng giao thông qua khu vực này. Ngoài ra, một số tuyến đường tại phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cũng bị ngập cục bộ.
Còn ở Vĩnh Hải mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền khiến nước mưa không kịp thoát, nhiều đoạn tuyến đường ở địa phương bị trũng ngập, nhiều khu vực dân cư bị ngập nặng như các thôn Mỹ Phong, Mỹ Tường 1, Mỹ Tường 2, Khánh Phước,... Ngay sau đó, lực lượng Công an xã đã triển khai ứng trực 100% quân số đã chia làm nhiều tổ công tác giúp dân khơi thông dòng chảy, di chuyển tài sản và vận chuyển người, phương tiện qua một số đoạn đường nước ngập sâu.
Tại xã Trung Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), mưa lớn kèm theo lượng nước đổ về các khe suối trên địa bàn khiến mực nước dâng cao. Hiện tại vị trí cầu tràn thôn Ba Cẳng (đường lên thủy điện Sông Chò) đã bị ngập, nước chảy xiết rất nguy hiểm.
Ông Nguyễn Quốc Đông - Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn cho biết, do mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về làm cho cầu Lò Gạch trên tuyến Tỉnh lộ 9 bắc qua sông Tô Hạp, đoạn qua thôn Hạp Thịnh, xã Khánh Sơn đã bị ngập sâu 0,6 - 0,7m, nước chảy xiết. Lực lượng chức năng xã Khánh Sơn đã tổ chức chốt chặn 2 bên.
Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị điều động, phân công nhiệm vụ mới.