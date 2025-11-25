Mỹ bất ngờ nhượng bộ sửa đổi đề xuất hòa bình, bỏ hàng loạt điều khoản đau đớn với Ukraine

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Ukraine Serhiy Kyslytsya. Ảnh: Strana.

Kế hoạch được điều chỉnh

Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Bộ trưởng Lục quân Daniel Driscoll và Jared Kushner gặp các quan chức Ukraine tại Phái bộ Mỹ ở Geneva ngày 23/11.

Một thành viên của phái đoàn Ukraine, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Ukraine Serhiy Kyslytsya, tiết lộ với tờ báo Mỹ New York Post sau cuộc gặp rằng kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất đã được điều chỉnh phù hợp hơn với Ukraine.

Kế hoạch mới được cho là gồm khoảng 19 điểm sẽ loại bỏ một trong những điều khoản gây tranh cãi nhất của bản kế hoạch 28 điểm được tiết lộ tuần trước.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergiy Kyslytsya hôm thứ Hai cho biết cả hai phía đều cảm thấy “tích cực” về kế hoạch mới.

Dù toàn bộ chi tiết của tài liệu mới chưa được tiết lộ, ông Kyslytsya khẳng định kế hoạch này chỉ còn rất ít điểm giống bản thỏa thuận 28 điểm bị rò rỉ trước đó - bản thỏa thuận yêu cầu Ukraine nhượng bộ rất lớn trong khi Nga hầu như không phải từ bỏ điều gì.

“Rất ít điều còn lại từ phiên bản ban đầu” - ông Kyslytsya nói với New York Post. “Chúng tôi đã xây dựng được một nền tảng đồng thuận vững chắc và một vài điểm có thể thỏa hiệp”.

Thỏa thuận mới bỏ điều khoản thu nhỏ lực lượng vũ trang Ukraine từ hơn 2 triệu quân nhân và dự bị xuống chỉ còn 600.000 người.

Quan chức Mỹ và Ukraine cũng đồng ý gỡ bỏ điều khoản ân xá toàn diện cho các tội ác chiến tranh, và trong phiên bản mới, văn kiện sẽ đề cập đến “những tổn thất của những người đã chịu đau khổ trong chiến tranh”.

Kế hoạch cũng sẽ bỏ một điểm gây bế tắc khác, theo đó Ukraine sẽ phải cam kết không bao giờ gia nhập NATO - mục tiêu mà Nga theo đuổi từ trước cuộc chiến năm 2022.

Tuy vậy, bản dự thảo mới vẫn để lại các vấn đề lớn khác để thảo luận, bao gồm yêu sách lãnh thổ của Nga ở vùng Donbass.

Những chi tiết như vậy sẽ cần được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trao đổi trực tiếp - ông Kyslytsya cho biết.

Washington dự kiến sẽ liên hệ với Moscow trong vài ngày tới với đề xuất mới.

Cần thêm thời gian

Tuy nhiên cả Mỹ và Ukraine cho biết đề xuất sửa đổi này chưa phải bản cuối cùng. Khi được hỏi xác nhận về bản dự thảo 19 điểm của thỏa thuận, Nhà Trắng dẫn lại bình luận hôm Chủ nhật của Ngoại trưởng Marco Rubio, người nói rằng thỏa thuận là “một tài liệu sống động, đang thay đổi” và đã “phát triển” hơn so với trước.

“Không điểm nào là không thể vượt qua” - ông Rubio nói thêm. “Những mục còn bỏ ngỏ đều không phải điều không thể, chúng tôi chỉ cần thêm thời gian”.

Trong bài đăng lên X chiều thứ Hai, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết kế hoạch mới vẫn chưa được hoàn thiện.

“Giờ đây danh sách những bước cần thiết để chấm dứt chiến tranh có thể trở nên khả thi” - ông viết. “Tính đến hiện tại, sau Geneva, số điểm đã ít hơn - không còn là 28 - và nhiều yếu tố hợp lý đã được tính đến trong khung này".

“Vẫn còn công việc cho tất cả chúng ta để hoàn tất văn kiện, và chúng ta phải làm mọi thứ một cách đường hoàng”.

Nhà Trắng trước đó muốn ký thỏa thuận hòa bình trước Lễ Tạ ơn. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai nói rằng bản kế hoạch 28 điểm trước đó là thứ có thể “làm cơ sở cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng” với Ukraine.

Áp lực nặng nề

Báo chí Mỹ đưa tin về kết quả cuộc đàm phán giữa các phái đoàn từ Kiev và Washington tại Geneva với thái độ hoài nghi hơn nhiều so với truyền thông Ukraine. Họ cho biết Ukraine đã chịu áp lực nặng nề tại cuộc đàm phán.

Tờ báo The Washington Post viết rằng Mỹ đang đe dọa sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho Kyiv nếu một thỏa thuận hòa bình không sớm được ký kết.

"Người Ukraine được thông báo rằng vẫn có cơ hội đàm phán. Tuy nhiên, Washington cũng nói rõ rằng họ muốn một thỏa thuận nhanh chóng và mối đe dọa cắt viện trợ của Mỹ là cực kỳ nghiêm trọng" - một quan chức Mỹ nói với tờ báo.

Bloomberg trước đó đưa tin các quan chức Mỹ đang yêu cầu Ukraine chấp nhận kế hoạch hòa bình của Mỹ làm cơ sở cho các cuộc đàm phán và đưa ra tuyên bố về vấn đề này.

Trong khi đó, RBC-Ukraine trình bày các cuộc đàm phán theo một góc độ khác: họ tuyên bố rằng hầu hết các điểm của kế hoạch tại Geneva đã được thống nhất, trong khi các điểm còn lại, liên quan đến việc gia nhập NATO và nhượng bộ lãnh thổ, bao gồm cả việc rút quân khỏi khu vực Donetsk, dự kiến sẽ được đưa ra để Tổng thống Volodymyr Zelensky và Donald Trump thảo luận.

Do đó, vẫn khó có thể nói liệu Kiev và Washington có thực sự đạt được điểm chung trong các cuộc đàm phán hay không.

