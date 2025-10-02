Nam thanh niên bất ngờ trèo ra lan can tầng 2 dọa tự tử ở Hà Nội

Khoảng 9h, người dân trên phố Dương Khuê, phường Từ Liêm, phát hiện một nam thanh niên leo ra lan can tầng 2, lớn tiếng dọa nhảy xuống tự tử.

Nhiều người hô hoán, đồng thời gọi điện báo cảnh sát. Trong lúc chờ lực lượng chức năng đến, một số người đã khuyên nhủ để thanh niên này giữ bình tĩnh.

Nam thanh niên trèo ra tầng 2 ngôi nhà dọa tự tử. Ảnh: Chụp từ clip.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết người này có biểu hiện hoang tưởng, liên tục kêu bị ai đó khống chế và dọa bắt cóc, sau đó gào thét, dọa lao xuống.

Công an phường Từ Liêm cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt. Sau nhiều phút thuyết phục, thanh niên được đưa vào nhà an toàn.

Lãnh đạo Công an phường Từ Liêm xác nhận vụ việc và cho hay, bước đầu xác định người này có biểu hiện ngáo đá, hoang tưởng. Hiện công an đang tiếp tục làm rõ.