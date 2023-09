Theo UBND tỉnh An Giang, việc sơn phủ hàng trăm bè cá nói trên, ngoài việc phát huy vẻ đẹp và nét độc đáo của làng bè ngã ba sông Châu Đốc còn giúp nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc Chăm về việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đặc biệt là tập trung khôi phục làng nghề truyền thống dệt lụa, dệt thổ cẩm, đan, thêu, móc,...để tạo ra sản phẩm mang bản sắc đặc trưng của người Chăm Đa Phước (xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang), đáp ứng yêu cầu phục vụ du khách khi đến tham quan. Đồng thời, việc sơn phủ màu sắc các nhà nổi còn nâng chất lượng và phát huy giá trị trong chuỗi tham quan du lịch khi du khách đến An Giang.