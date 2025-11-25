Nga, Ukraine ồ ạt tung "bão lửa" tấn công nhau giữa lúc Mỹ ép Kiev chốt kế hoạch hòa bình định mệnh

Các cuộc tấn công xuyên đêm đã gây ra thương vong cho cả Ukraine và Nga. Ảnh Trtworld

Ukraine và Nga ngày thứ Ba đều ghi nhận thương vong sau các đợt tập kích xuyên đêm, trong bối cảnh các bên đàm phán chạy đua để hoàn thiện một khung thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm, trước hạn chót do Mỹ ấn định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Kiev trả lời đề xuất hòa bình của Washington trước ngày 27/11 - dịp Lễ Tạ ơn của Mỹ - một mốc thời gian và bản đề xuất mà nhiều lãnh đạo châu Âu đã tỏ ý phản đối.

Tuy nhiên, Kiev và các đồng minh vẫn dành cả cuối tuần để rà soát và chỉnh sửa kế hoạch 28 điểm của Mỹ, ban đầu được cho là nghiêng nhiều về Nga, như buộc Ukraine nhượng lãnh thổ, cắt giảm quân đội và cam kết không bao giờ gia nhập NATO.

Một phiên bản cập nhật - nhằm “bảo vệ chủ quyền Ukraine” - đang được gấp rút hoàn thiện trong lúc hai bên tiếp tục gia tăng sức ép trên chiến trường.

Thương vong sau đêm oanh tạc dữ dội

Sáng thứ Ba, quyền Thống đốc vùng Rostov của Nga cho biết các cuộc tập kích của Ukraine đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

“Cuộc tấn công của đối phương trong đêm đã mang đến nỗi đau lớn”, ông Yuri Sliusar nói.

Tại thành phố cảng Taganrog, nơi ghi nhận một trong ba ca tử vong, Thị trưởng Svetlana Kambulova tuyên bố sẽ triển khai “các biện pháp đáp trả cần thiết”.

Ở vùng biên giới Krasnodar của Nga, Thống đốc Veniamin Kondratyev mô tả đợt không kích trong đêm là “một trong những cuộc tấn công dữ dội và quy mô lớn nhất của Kiev”.

Bên kia biên giới, tại thủ đô Kiev, các phóng viên cho biết, họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và chứng kiến dân thường chạy xuống hầm trú ẩn khi còi báo động vang lên.

Giới chức Kiev cho biết ít nhất một người thiệt mạng và 7 người bị thương sau khi một loạt tên lửa và UAV tấn công vào hệ thống năng lượng vốn đã kiệt quệ.

“Chúng ta phải nhận thức rằng Nga sẽ không nới lỏng áp lực với Ukraine”, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói khi lực lượng không quân ban hành cảnh báo tên lửa trên toàn quốc.

Ông Zelensky mô tả Ukraine đang ở trong “thời khắc then chốt”, sau khi tuần trước ông cảnh báo đất nước đang đối mặt nguy cơ “đánh mất phẩm giá” hoặc mất Washington với tư cách là đồng minh chính trong cuộc chiến với Nga.

Hiện quân đội Nga đang kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine - phần lớn đã bị tàn phá sau nhiều năm giao tranh.

Các quốc gia trong “liên minh thiện chí” ủng hộ Kiev dự kiến họp trực tuyến trong ngày thứ Ba, nối tiếp các cuộc thảo luận khẩn tại Geneva vào cuối tuần giữa phái đoàn Mỹ, châu Âu và Ukraine.

Một tuyên bố chung Mỹ–Ukraine cho biết hai bên đã đạt được một “khuôn khổ hòa bình được cập nhật và tinh chỉnh”.

Dù bản dự thảo mới chưa được công bố, Nhà Trắng gọi đây là một bước tiến và nhấn mạnh “mọi thỏa thuận trong tương lai phải hoàn toàn bảo đảm chủ quyền của Ukraine”.

Phái đoàn Ukraine cho biết dự thảo mới “đã phản ánh phần lớn các ưu tiên cốt lõi của Kiev”.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Friedrich Merz bày tỏ nghi ngờ về khả năng đạt thỏa thuận trước hạn 27/11 của ông Trump, cho rằng đây sẽ là một “quá trình dài và phức tạp”.

Mỹ đã bỏ qua vai trò của châu Âu khi đưa ra kế hoạch ban đầu, khiến nhiều chính phủ EU quan ngại về nguy cơ hòa bình được thiết lập theo các điều kiện có lợi cho Moscow.