Ngân hàng ồ ạt tăng vốn, dự báo lên tới 33.000 tỷ đồng: Nhóm quốc doanh không đứng ngoài "cuộc chơi"

+ aA -
Thứ ba, ngày 02/09/2025 19:25 GMT+7
Giới phân tích nhận định, bảng xếp hạng vốn điều lệ các ngân hàng nhiều khả năng sẽ biến động mạnh trong nửa cuối năm, khi các ngân hàng liên tục triển khai kế hoạch tăng vốn. Đặc biệt, trong “cuộc đua” này còn có cả ngân hàng quốc doanh.
Ngân hàng ồ ạt tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu

Dữ liệu thống kê của PV Dân Việt cho thấy, sau kết quả kinh doanh quý II/2025 đầy tích cực (tăng 17,8% so với cùng kỳ và tăng 7,8% so với quý trước đó), loạt ngân hàng đã công bố kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Đơn cử, trong tháng 8/2025, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB; HoSE: MBB) đã chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 35% (32% bằng cổ phiếu và 3% bằng tiền). Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 1,97 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 32% (100 cp đang lưu hành thì cổ đông nhận được thêm 32 cp).

Nếu hoàn thành cấu phần tăng vốn trên, vốn điều lệ của MB sẽ tăng thêm 19.726 tỷ đồng, dự kiến sẽ tăng từ hơn 61.022 tỷ đồng lên 80.748 tỷ đồng.

Cuối tháng 8, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank; HoSE: TPB) đã công bố nghị quyết thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ tương ứng 5%.

Theo đó, TPBank dự kiến phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu). Mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng/cp. Đây là phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt nhằm nâng vốn điều lệ dự kiến từ 26.420 tỷ đồng lên hơn 27.740 tỷ đồng.

Trích Nghị quyết HĐQT của Ngân hàng TPBank.

Hay như Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HoSE: SHB) cũng nhận được quyết định từ Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 13%. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng từ 40.657 tỷ đồng lên mức 45.942 tỷ đồng.

Không đứng ngoài "cuộc chơi", Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB; HoSE: MSB) cũng công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng nhằm chi trả cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức là ngày 9/9, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 8/9. Số cổ phiếu phát hành thêm này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của MSB sẽ tăng từ mức 26.000 tỷ đồng lên 31.200 tỷ đồng.

Dữ liệu PV Dân Việt tổng hợp.

Giới phân tích nhận định, bảng xếp hạng vốn điều lệ các ngân hàng nhiều khả năng sẽ biến động mạnh trong nửa cuối năm khi các ngân hàng liên tục triển khai kế hoạch tăng vốn. Đặc biệt, trong “cuộc đua” này còn có cả ngân hàng quốc doanh.

Đáng chú ý nhất là BIDV, với tham vọng trở thành quán quân mới, ĐHĐCĐ BIDV đã thông qua kế hoạch tăng vốn thêm 21.656 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 31%, để nâng vốn điều lệ lên gần 91.870 tỷ đồng.

VietinBank cũng có kế hoạch tăng vốn lên đến 44,6%, dự kiến đưa vốn điều lệ từ 53.700 tỷ đồng lên 77.671 tỷ đồng. Với quy mô vốn mới này, VietinBank có thể vượt qua cả Techcombank và BIDV (thời điểm hiện tại) để vào top 4.

Ở nhóm ngân hàng nhỏ, NCB cũng đang triển khai kế hoạch tăng thêm 7.500 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ, nâng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng; VietABank sẽ tăng vốn điều lệ từ gần 5.400 tỷ đồng lên mức 8.164 tỷ đồng.

Năm "cao điểm" tăng vốn điều lệ, dự báo tổng giá trị lên tới 33.000 tỷ đồng

Fiingroup nhận định, năm 2025 có thể là cao điểm tăng vốn cổ phần của ngành Ngân hàng, với tổng giá trị dự kiến lên tới 33.000 tỷ đồng – vượt các năm trước.

Mục tiêu chính là củng cố bộ đệm vốn, đáp ứng các yêu cầu an toàn (CAR, LDR, hệ số vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn), trong bối cảnh tín dụng tăng nhanh hơn huy động, LDR toàn ngành đã vượt 108%.

Các ngân hàng quốc doanh như VCB, BID chiếm phần lớn quy mô tăng vốn, trong khi nhóm ngân hàng tư nhân như TCB, MBB, NVB, VAB, BVB cũng tích cực lên kế hoạch phát hành cổ phiếu hoặc IPO công ty con.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân - Đại học Kinh tế TPHCM đánh giá, bên cạnh việc tăng vốn để cải thiện năng lực tài chính, một mục tiêu quan trọng khiến các ngân hàng tăng vốn trong giai đoạn hiện nay là nhằm giải quyết tình trạng nợ xấu đang tăng nhanh chóng.

Tuy nhiên, nhóm phân tích SSI Research cho rằng, việc các ngân hàng tập trung để lại lợi nhuận, từ đó phát hành cổ phiếu trả cổ tức cũng là động thái tích cực. Tuy nhiên, hình thức tăng vốn này không mang lại nguồn vốn mới cho ngân hàng.

Nhiều "biến số" tác động đến thị trường chứng khoán sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9

Vì thế, các ngân hàng thương mại cần có chiến lược tăng vốn bền vững hơn bằng cách phát hành trái phiếu riêng lẻ để mang lại nhiều lợi ích, giúp vừa tăng vốn điều lệ, vừa cải thiện hệ số CAR, từ đó có thêm nguồn vốn lớn và chi phí thấp để phục vụ hoạt động cho vay cũng như đầu tư.

Chia sẻ từ các ngân hàng, việc tăng vốn điều lệ là hết sức cần thiết nhằm có thêm nguồn vốn trung, dài hạn cho hoạt động tín dụng, đầu tư trái phiếu chính phủ; đồng thời có thêm nguồn vốn để đầu tư cơ sở vật chất, các dự án chiến lược của ngân hàng.

Tăng vốn điều lệ không đơn thuần là cuộc đua để vươn lên trên bảng xếp hạng, mà là bước đi mang tính chiến lược sống còn trong bối cảnh ngành ngân hàng Việt Nam hướng tới chuẩn Basel II, Basel III, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8%.

Trong bối cảnh nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 trên 8% và kỳ vọng duy trì mức hai con số các năm sau, nhu cầu tín dụng sẽ tăng vọt. Các ngân hàng sở hữu quy mô vốn lớn sẽ có lợi thế rõ rệt trong việc mở rộng cho vay, đầu tư hạ tầng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm dịch vụ – những yếu tố mang tính sống còn giữa làn sóng cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Trong năm 2024, có 11 ngân hàng đã tăng vốn điều lệ. Trong đó, NCB (NVB) và Techcombank (TCB) là 2 ngân hàng tăng mạnh nhất, lần lượt 110% và 101%. Đi sau đó là Vietbank, PGBank và MSB.

