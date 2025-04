Cập nhật tình hình giá vé xe khách, lãnh đạo Công ty CP bến xe Hà Nội cho biết, đến nay, chưa có đơn vị vận tải nào đăng ký tăng giá vé xe khách đối với các tuyến xe khách đi/ đến các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm.

Tương tự, tại bến xe Nước Ngầm, đại diện bến xe cho biết, chỉ có 3 đơn vị tăng giá vé dịp này, mức tăng từ 7 - 32%.

Bến xe Nước Ngầm.

Các đơn vị đăng ký tăng giá vé xe gồm có: Công ty TNHH Nam Quỳnh Anh tuyến bến xe Nước Ngầm - bến xe Bắc Vinh tăng giá vé trong các ngày từ 29/4 - 5/5, từ 250.000 đồng lên 270.000 đồng (đối với xe giường nằm, tăng 8%), từ 280.000 đồng lên 300.000 đồng (đối với xe 34 giường, tăng 7%), từ 350.000 đồng lên 400.000 đồng (đối với xe cabin 22 giường, tăng 14%).

Công ty CP DL và TM Hùng Cúc tuyến bến xe Nước Ngầm - bến xe Bắc Vinh tăng giá vé từ ngày 28/4 - 5/5, với xe 42 giường tăng từ 250.000 đồng lên 300.000 đồng (tăng 20%), xe 34 giường tăng từ 270.000 đồng lên 350.000 đồng (tăng 30%), xe cabin 22 giường tăng từ 370.000 đồng lên 450.000 đồng (tăng 22%).

Hợp tác xã dịch vụ vận tải Sự Chuyên tuyến bến xe Nước ngầm - bến xe Sơn Hải (Nghệ An) tăng giá vé từ ngày 28/4 - 2/5 loại xe 34 giường từ 190.000 đồng lên 250.000 đồng (tăng 32%).

Đối với các tuyến xe khách chặng Hà Nội - Nghệ An, Hà Tĩnh, hãng xe Văn Minh vẫn giữ nguyên mức giá từ 300.000 - 460.000 đồng, tùy từng loại xe, Hà Nội - Đà Nẵng giá 850.000 đồng với loại cabin cung điện.

Đối với tuyến Hà Nội - Điện Biên, hãng xe Hải Vân giữ mức giá vé như ngày thường, từ 410.000 - 650.000 đồng tùy từng loại xe.

Tuyến ngắn hơn như Hà Nội - Thanh Hóa, hãng xe Vân Anh chỉ bán với mức giá 220.000 đồng/giường nằm, tuyến mới Hà Nội về huyện Thọ Xuân có giá 180.000 đồng.

Cá biệt, tuyến Hà Nội - Sa Pa, hãng xe G8 Sapa Open Tour giảm giá vé từ 50.000 - 70.000 đồng, còn từ 370.000 đồng (cabin đơn) và 650.000 đồng (cabin đôi) đến hết ngày 2/5 dành cho khách đặt xe trực tuyến.

Hãng xe Sao Việt cũng triển khai giảm giá vé 10% cho hành khách trên tất cả các loại xe từ Hà Nội - Sa Pa, áp dụng đến hết ngày 31/7: Xe giường nằm 280.000 đồng/vé, đặt vé khứ hồi sẽ được giảm thêm 40.000 đồng. Đối với xe limousine cabin cao cấp, loại xe cabin đơn từ Hà Nội - Lào Cai giá vé là 310.000 đồng/vé, Hà Nội - Sa Pa giá vé 380.000 đồng/vé.

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện bến xe Nước Ngầm cho biết, hành khách tập trung đông tại bến xe: Nước Ngầm đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Bến xe Nước Ngầm dự báo lượng khách trong đợt này dự báo có khả năng tăng 140 - 150% so với ngày thường. Bến xe Nước Ngầm đã yêu cầu tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong và ngoài bến; đảm bảo tốt vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, đơn vị chuẩn bị các phương án phối hợp doanh nghiệp vận tải trong những trường hợp phát sinh, đảm bảo kịp thời giải tỏa khách trong ngày.

Bến xe Nước ngầm tăng cường công tác kiểm tra, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp tự ý tăng giá vé sai quy định; yêu cầu các doanh nghiệp vận tải ra, vào bến chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nhà nước về vận tải hành khách liên tỉnh.

Đồng thời, bến xe Nước Ngầm lên phương án dự phòng khi lượng khách cao đột biến, đảm bảo phục vụ khách đi lại thuận tiện trong dịp Tết. Các doanh nghiệp vận tải ký cam kết không chở quá số ghế quy định, cung cấp đủ vé cho bến xe; phải niêm yết đầy đủ giá vé trong và ngoài bến xe, không thu cao hơn giá vé đã đăng ký.