Thông tin ban đầu tử phường La Gi cho biết, tối 5/11, tại khu vực cầu Tân Lý (phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng), một người phụ nữ có biểu hiện bất thường đã nhảy xuống sông, rất may được người dân và lực lượng chức năng kịp thời cứu sống.

Thời điểm này khoảng khoảng 22 giờ đêm và trong lúc tuần tra trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện người dân tụ tập đông tại khu vực cầu Tân Lý. Tại đây, một phụ nữ khoảng 35 tuổi bất ngờ leo qua lan can cầu và gieo mình xuống sông. Ngay sau đó, một người đàn ông ở địa phương đã nhảy xuống nước ứng cứu, cùng người dân đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

Sau khi được sơ cứu ban đầu, người phụ nữ được chuyển đến Bệnh viện Khu vực La Gi (Lâm Đồng) để chăm sóc sức khỏe và ổn định tinh thần.

Clip: Người đàn ông lao xuống dòng nước chảy mạnh cứu sống người phụ nữ trong đêm ở tỉnh Lâm Đồng. Nguồn: DP

Danh tính nạn nhân được xác định là T.T.T.T (SN 1990), trú tại tổ dân phố 10, thôn Bình Tân, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng và thông tin cho gia đình đến chăm sóc. Hiện, Công an phường La Gi đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.