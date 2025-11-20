Sáng 20/11, Công an TP.HCM cho biết đang điều tra nguyên nhân một người đàn ông được phát hiện tử vong bên trong một tiệm spa trên đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, ngày 19/11.

Hiện trường vụ người đàn ông tử vong bất thường tại tiệm spa ở TP.HCM, ngày 19/11. Ảnh: NT

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 19/11, lực lượng chức năng đã hoàn tất các bước khám nghiệm, đưa thi thể nạn nhân rời khỏi hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, người dân sinh sống gần tiệm spa trên đường Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn, TP.HCM) bất ngờ nghe thấy tiếng động, huyên náo phát ra từ bên trong cơ sở này.

Khi nhiều người chạy đến kiểm tra, họ phát hiện một người đàn ông (chưa rõ danh tính) đã tử vong bất thường. Dù được người xung quanh nỗ lực thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Sài Gòn cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM đã khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Khu vực tiệm spa được tiến hành phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác khám nghiệm. Hoạt động kinh doanh của tiệm spa cũng bị tạm dừng hoàn toàn.

Người dân sống gần đó cho biết, người đàn ông tử vong là khách đến sử dụng dịch vụ tại cơ sở này.

Thi thể nạn nhân đã được di chuyển khỏi hiện trường và đưa về nhà xác để thực hiện công tác giám định pháp y.

Hiện, nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông tại tiệm spa đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.