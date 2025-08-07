Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý thế nào?

Nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội

Cử tri nhiều tỉnh, thành phản ánh việc một số nghệ sĩ nổi tiếng tham gia quảng cáo các sản phẩm không được kiểm định chất lượng, gây hiểu lầm về công dụng và ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. Cử tri đề nghị xử lý nghiêm các vi phạm, có cơ chế xử phạt nặng đối với người tham gia quảng cáo sai sự thật và các cơ quan truyền thông quảng cáo sai sự thật, nhất là trong các chương trình chăm sóc sức khỏe nhưng thực chất lại quảng bá thực phẩm chức năng.

Luật sư nói gì việc Duy Mạnh xin nộp phạt vì quảng cáo sai sự thật?

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã có văn bản trả lời cử tri thông qua Công văn số 3874, nhấn mạnh việc tăng cường các giải pháp quản lý quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội và truyền thông đại chúng.

Theo Bộ, một trong những giải pháp quan trọng là đề xuất Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Luật mới bổ sung các quy định cụ thể về trách nhiệm của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo. Người tham gia quảng cáo sẽ phải tuân thủ pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xác minh độ tin cậy của nội dung quảng cáo và không được giới thiệu sản phẩm nếu chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ. Ngoài ra, hoạt động quảng cáo trên mạng cũng được quy định chặt chẽ hơn, yêu cầu nội dung phải trung thực, rõ ràng, không gây nhầm lẫn, và phải ghi chú cảnh báo nếu cần thiết.

Song song đó, Bộ đã ban hành văn bản gửi Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các đài truyền hình địa phương, cơ quan báo chí và nền tảng mạng xã hội yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định về quảng cáo. Bộ cũng chỉ đạo các cơ quan truyền thông chấn chỉnh hoạt động của đội ngũ phóng viên, biên tập viên khi tham gia quảng cáo các sản phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Tại các buổi giao ban báo chí hàng tuần, Bộ chủ động phổ biến các nội dung liên quan, yêu cầu báo chí tăng cường truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân, giúp nhận diện thông tin quảng cáo sai sự thật.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm cũng được triển khai mạnh mẽ. Bộ VH-TT&DL phối hợp với các bộ, ngành liên quan như Y tế, Công Thương để rà soát và xử lý các trường hợp người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và niềm tin của người tiêu dùng. Việc xử lý vi phạm hiện đang được thực hiện theo phân công tại Nghị định số 181/2013.

Bộ cũng đang chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 38/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, trong đó nghiên cứu bổ sung các quy định mang tính răn đe đối với người vi phạm khi chuyển tải nội dung quảng cáo sai sự thật. Đối với các quảng cáo trên mạng, đặc biệt là các nền tảng xuyên biên giới khó xác định danh tính người quảng cáo, Bộ yêu cầu các nền tảng chủ động rà soát nội dung bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để ngăn chặn vi phạm.

Ngoài ra, Bộ còn triển khai đào tạo, tập huấn pháp luật cho nghệ sĩ, KOL, nhất là các quy định về nội dung mạng, quảng cáo, nghĩa vụ nộp thuế. Đồng thời, tăng cường kết nối với các công ty quảng cáo, truyền thông để phối hợp quản lý hoạt động quảng bá của người nổi tiếng. Bên cạnh đó, các chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng cũng được triển khai nhằm trang bị khả năng “tự đề kháng” với quảng cáo có dấu hiệu vi phạm, kêu gọi người dân chủ động thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

Quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý như thế nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho biết: Theo Luật Quảng cáo 2012, quảng cáo sai sự thật là hành vi quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật. Ảnh: LSCC

Theo luật sư Bình: Hành vi quảng cáo sai sự thật có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 34 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP tùy vào mức độ vi phạm. Ngoài ra, có thể buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

Luật sư Bình cũng cho biết: Nếu hành vi quảng cáo sai sự thật vi phạm ở mức nghiêm trọng có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Quảng cáo gian dối (theo Điều 197 Bộ luật Hình sự 2015), tội Lừa dối khách hàng (theo Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015) sẽ bị phạt tiền từ mức thấp nhất là 5.000.000 đồng đến mức cao nhất là 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, cấm hành nghề hoặc công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.