Nguyễn Nhật Ánh ra sách mới: "Lời hồi đáp" cho miền hoa vàng trên cỏ xanh

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh giao lưu với độc giả tại buổi họp báo, chiều 26/11. Ảnh: D.Th

Nói về lý do ra đời cuốn sách này, Nguyễn Nhật Ánh cho biết: “Nhiều bạn đọc thường trách tôi hay chọn kết mở/kết lửng cho các cuốn sách của mình, làm các bạn vô cùng tò mò về 'hậu vận' của các nhân vật. Như Đi qua hoa cúc, Những cô em gái, Mùa hè không tên, Tiệm sách của nàng, Ngồi khóc trên cây... Với cuốn Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, cũng vậy. Các bạn muốn biết Mận có tìm lại được ba mình hay không? Thiều và Mận cuối cùng có sẽ gặp lại không? Nếu gặp lại thì mối quan hệ giữa hai bạn ấy phát triển như thế nào? Bạn đọc không biết rằng tôi cũng tò mò không kém gì các bạn, vì tôi cũng không biết gì hơn về số phận của các nhân vật một khi cuốn sách đã khép lại. Để thỏa mãn óc tò mò, tôi buộc phải viết một cuốn sách khác. Tôi phải dùng một cuốn sách để trả lời một cuốn sách. Đó là lý do tác phẩm Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo ra đời".

Tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo”. Ảnh: NXB

Tuy vậy, Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo không phải là phần hai của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, mà là một tác phẩm có thể thưởng thức độc lập, cho dù bạn chưa từng đọc tác phẩm nào của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trước đó.

Khung cảnh Sài Gòn trong Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo được nhà văn tái hiện qua những nét chấm phá nhưng đủ để gợi nhiều cảm xúc với những hình ảnh gắn với kỷ niệm của một thời và gợi sự tò mò của các bạn trẻ hiện nay: Cây cầu Palikao, chung cư kiểu cũ và tình cảm hàng xóm láng giềng, thời vàng son của báo giấy với những chuyên mục được bạn đọc chờ đợi từng ngày, khu vực quận 5, quận 6… có nhiều người Việt gốc Hoa sinh sống.



Điều đặc biệt thú vị trong cuốn sách này có những đoạn gợi nhớ thời hoàng kim của rất nhiều tờ báo giấy, với những chuyên mục hài hước, thơ, văn, vẽ… Dù các bạn là học sinh hay người lớn làm ngành nghề gì, chỉ cần viết hay, vẽ đẹp đều có thể trở thành cộng tác viên của tòa soạn báo. Khi họ có bài được đăng thì niềm vui không chỉ ở nhuận bút, mà còn ở niềm tự hào có bài đăng báo.

Trong thời đại AI khi mà các quầy báo trở nên hiếm hoi và những đoạn văn vô hồn sinh ra từ câu lệnh trở nên quá phổ biến, những câu chuyện trong Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo làm sống lại niềm vui sáng tạo qua con chữ và tranh vẽ.

Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo được Nguyễn Nhật Ánh lấy bối cảnh thành phố Sài Gòn sau nhiều tác phẩm viết về vùng thôn quê miền Trung. Cốt truyện diễn ra ở thời đất nước vừa ra khỏi chiến tranh, đời sống còn nhiều khó khăn vất vả và cách con người vượt qua những khó khăn đó.

“Thoạt đầu tôi không có ý định viết tiếp về các nhân vật trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, nhưng khi định viết một cuốn sách có bối cảnh vào những năm tháng đó, tôi chợt nghĩ đến các nhân vật nhỏ tuổi trong tác phẩm này”, ông chia sẻ.

Cuốn sách sẽ cho độc giả gặp lại nhiều nhân vật: Thiều, Tường và Mận… Cả ba đều rời xa nơi có "hoa vàng cỏ xanh", lên thành phố Sài Gòn vào thời bao cấp, những năm 1980. Gia đình Thiều và Tường sống trong một chung cư cũ, bên hàng xóm có cô bạn A Lìn, dưới nhà có bà cụ A Phò, nhà ống trong phố kiểu đặc trưng Chợ Lớn: từ nhà ngoài đi vào khu bếp luôn theo một hành lang bám quanh một giếng trời chung với nhà bên kia. Một kiểu thiết kế khiến các nhà hàng xóm rất dễ thân nhau.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách cho độc giả. Ảnh: D.Th

Từng đồng hành cùng các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong gần 30 năm qua, họa sĩ Đỗ Hoàng Tường đã dành thời gian đọc, cảm nhận và vẽ hơn 20 minh họa tuyệt đẹp cho Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo. Khung cảnh Sài Gòn xưa và chung cư cũ đầy hoài niệm sẽ xuất hiện thấp thoáng trong các tranh vẽ minh hoạ của ông.

Biên tập viên Lê Hoàng Anh (Nhà xuất bản Trẻ) nhận xét: “Dù bạn là ai, bạn sinh ra ở đâu, bạn ở lứa tuổi nào hay thế hệ nào, đoan chắc khi đọc cuốn sách nhỏ nhắn này, bạn sẽ thấy tâm hồn mình trở nên rộng mở”.

Các nhân vật là những bạn trẻ từ quê vào làm quen với sự chật hẹp của phố thị, may sao lại có chung khoảng trời nhỏ nên vẫn có được tình xóm giềng gần gũi. Bữa ăn đơn sơ. Đồ đạc thưa vắng. Bữa sáng hay món quà chợ khoai sắn giản dị... Bạn sẽ được tắm trong đời sống của gia đình người nhập cư và những người nghèo đô thị. Có thể bạn sẽ hết sức ngạc nhiên, vì đời sống quá khác mình.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với bìa cuốn sách mới. Ảnh: NXB

“Viết về lòng tốt, về sự tử tế luôn không dễ, nhưng tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh - một lần nữa - là bản hòa tấu về tình yêu thương theo nhiều cách giữa con người với con người. Trong cuốn sách này, họ bày tỏ tình cảm với nhau bằng sự cưu mang đùm bọc đúng tinh thần lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều - khiến người đọc được đắm trong tình thân ái ấm áp dịu ngọt để thấy đời đáng sống", chị Hoàng Anh cảm nhận.

Tại buổi họp báo vào chiều 26/11, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ: "Lần ra mắt sách này diễn ra trong một bối cảnh các tỉnh miền Trung đang chịu nhiều tang thương bởi lũ lụt tàn phá chưa từng có...". Nhà văn đã quyết định dành 80 triệu đồng tiền nhuận bút của mình đóng vào quỹ của UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Nhà xuất Trẻ cũng góp 100 triệu đồng trích từ tiền phúc lợi của cán bộ công nhân viên cho quỹ.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (bìa phải) và bà Phan Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Giám đốc NXB Trẻ (bìa trái). Ảnh: D.Th

"Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo" sẽ được phát hành rộng rãi trên toàn quốc vào 28/11/2025. Sách có 2 phiên bản bìa cứng và bìa mềm, với các tranh minh hoạ của hoạ sĩ Hoàng Tường, kèm theo nhiều quà tặng là bookmark, sticker, sổ vẽ…