Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Văn hóa - Giải trí
Thứ tư, ngày 26/11/2025 18:14 GMT+7

Nguyễn Nhật Ánh ra sách mới: "Lời hồi đáp" cho miền hoa vàng trên cỏ xanh

+ aA -
Diệu Thuỳ Thứ tư, ngày 26/11/2025 18:14 GMT+7
“Tôi phải viết một cuốn sách để trả lời một cuốn sách”, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói về cuốn sách mới nhất của mình - “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” - tại buổi họp báo chiều 26/11. Cuốn sách mà theo ông, độc giả sẽ thấy lòng mình mềm lại trước những hành động tốt đẹp giữa người với người dù trong hoàn cảnh khó khăn.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh giao lưu với độc giả tại buổi họp báo, chiều 26/11. Ảnh: D.Th

Nói về lý do ra đời cuốn sách này, Nguyễn Nhật Ánh cho biết: “Nhiều bạn đọc thường trách tôi hay chọn kết mở/kết lửng cho các cuốn sách của mình, làm các bạn vô cùng tò mò về 'hậu vận' của các nhân vật. Như Đi qua hoa cúc, Những cô em gái, Mùa hè không tên, Tiệm sách của nàng, Ngồi khóc trên cây... Với cuốn Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, cũng vậy. Các bạn muốn biết Mận có tìm lại được ba mình hay không? Thiều và Mận cuối cùng có sẽ gặp lại không? Nếu gặp lại thì mối quan hệ giữa hai bạn ấy phát triển như thế nào? Bạn đọc không biết rằng tôi cũng tò mò không kém gì các bạn, vì tôi cũng không biết gì hơn về số phận của các nhân vật một khi cuốn sách đã khép lại. Để thỏa mãn óc tò mò, tôi buộc phải viết một cuốn sách khác. Tôi phải dùng một cuốn sách để trả lời một cuốn sách. Đó là lý do tác phẩm Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo ra đời".

Tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo”. Ảnh: NXB

Tuy vậy, Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo không phải là phần hai của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, mà là một tác phẩm có thể thưởng thức độc lập, cho dù bạn chưa từng đọc tác phẩm nào của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trước đó.

Khung cảnh Sài Gòn trong Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo được nhà văn tái hiện qua những nét chấm phá nhưng đủ để gợi nhiều cảm xúc với những hình ảnh gắn với kỷ niệm của một thời và gợi sự tò mò của các bạn trẻ hiện nay: Cây cầu Palikao, chung cư kiểu cũ và tình cảm hàng xóm láng giềng, thời vàng son của báo giấy với những chuyên mục được bạn đọc chờ đợi từng ngày, khu vực quận 5, quận 6… có nhiều người Việt gốc Hoa sinh sống.

Điều đặc biệt thú vị trong cuốn sách này có những đoạn gợi nhớ thời hoàng kim của rất nhiều tờ báo giấy, với những chuyên mục hài hước, thơ, văn, vẽ… Dù các bạn là học sinh hay người lớn làm ngành nghề gì, chỉ cần viết hay, vẽ đẹp đều có thể trở thành cộng tác viên của tòa soạn báo. Khi họ có bài được đăng thì niềm vui không chỉ ở nhuận bút, mà còn ở niềm tự hào có bài đăng báo.

Trong thời đại AI khi mà các quầy báo trở nên hiếm hoi và những đoạn văn vô hồn sinh ra từ câu lệnh trở nên quá phổ biến, những câu chuyện trong Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo làm sống lại niềm vui sáng tạo qua con chữ và tranh vẽ.

Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo được Nguyễn Nhật Ánh lấy bối cảnh thành phố Sài Gòn sau nhiều tác phẩm viết về vùng thôn quê miền Trung. Cốt truyện diễn ra ở thời đất nước vừa ra khỏi chiến tranh, đời sống còn nhiều khó khăn vất vả và cách con người vượt qua những khó khăn đó.

“Thoạt đầu tôi không có ý định viết tiếp về các nhân vật trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, nhưng khi định viết một cuốn sách có bối cảnh vào những năm tháng đó, tôi chợt nghĩ đến các nhân vật nhỏ tuổi trong tác phẩm này”, ông chia sẻ.

Cuốn sách sẽ cho độc giả gặp lại nhiều nhân vật: Thiều, Tường và Mận… Cả ba đều rời xa nơi có "hoa vàng cỏ xanh", lên thành phố Sài Gòn vào thời bao cấp, những năm 1980. Gia đình Thiều và Tường sống trong một chung cư cũ, bên hàng xóm có cô bạn A Lìn, dưới nhà có bà cụ A Phò, nhà ống trong phố kiểu đặc trưng Chợ Lớn: từ nhà ngoài đi vào khu bếp luôn theo một hành lang bám quanh một giếng trời chung với nhà bên kia. Một kiểu thiết kế khiến các nhà hàng xóm rất dễ thân nhau.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách cho độc giả. Ảnh: D.Th

Từng đồng hành cùng các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong gần 30 năm qua, họa sĩ Đỗ Hoàng Tường đã dành thời gian đọc, cảm nhận và vẽ hơn 20 minh họa tuyệt đẹp cho Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo. Khung cảnh Sài Gòn xưa và chung cư cũ đầy hoài niệm sẽ xuất hiện thấp thoáng trong các tranh vẽ minh hoạ của ông.

Biên tập viên Lê Hoàng Anh (Nhà xuất bản Trẻ) nhận xét: “Dù bạn là ai, bạn sinh ra ở đâu, bạn ở lứa tuổi nào hay thế hệ nào, đoan chắc khi đọc cuốn sách nhỏ nhắn này, bạn sẽ thấy tâm hồn mình trở nên rộng mở”.

Các nhân vật là những bạn trẻ từ quê vào làm quen với sự chật hẹp của phố thị, may sao lại có chung khoảng trời nhỏ nên vẫn có được tình xóm giềng gần gũi. Bữa ăn đơn sơ. Đồ đạc thưa vắng. Bữa sáng hay món quà chợ khoai sắn giản dị... Bạn sẽ được tắm trong đời sống của gia đình người nhập cư và những người nghèo đô thị. Có thể bạn sẽ hết sức ngạc nhiên, vì đời sống quá khác mình.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với bìa cuốn sách mới. Ảnh: NXB

“Viết về lòng tốt, về sự tử tế luôn không dễ, nhưng tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh - một lần nữa - là bản hòa tấu về tình yêu thương theo nhiều cách giữa con người với con người. Trong cuốn sách này, họ bày tỏ tình cảm với nhau bằng sự cưu mang đùm bọc đúng tinh thần lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều - khiến người đọc được đắm trong tình thân ái ấm áp dịu ngọt để thấy đời đáng sống", chị Hoàng Anh cảm nhận.

Tại buổi họp báo vào chiều 26/11, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ: "Lần ra mắt sách này diễn ra trong một bối cảnh các tỉnh miền Trung đang chịu nhiều tang thương bởi lũ lụt tàn phá chưa từng có...". Nhà văn đã quyết định dành 80 triệu đồng tiền nhuận bút của mình đóng vào quỹ của UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Nhà xuất Trẻ cũng góp 100 triệu đồng trích từ tiền phúc lợi của cán bộ công nhân viên cho quỹ.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (bìa phải) và bà Phan Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Giám đốc NXB Trẻ (bìa trái). Ảnh: D.Th

"Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo" sẽ được phát hành rộng rãi trên toàn quốc vào 28/11/2025. Sách có 2 phiên bản bìa cứng và bìa mềm, với các tranh minh hoạ của hoạ sĩ Hoàng Tường, kèm theo nhiều quà tặng là bookmark, sticker, sổ vẽ…

Tham khảo thêm

Hoa khôi wushu Dương Thúy Vi: Tận hiến cho kỳ SEA Games cuối cùng

Hoa khôi wushu Dương Thúy Vi: Tận hiến cho kỳ SEA Games cuối cùng

Trấn Thành chúc mừng 'Mưa đỏ', 'Tử chiến trên không', tự hào vì 'Mai'

Trấn Thành chúc mừng "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không", tự hào vì "Mai"

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Luật sư nói gì về việc Đan Trường kêu gọi từ thiện bằng tài khoản cá nhân?

Việc ca sĩ Đan Trường nhiều lần kêu gọi quyên góp tiền từ thiện bằng tài khoản cá nhân đang tạo ra tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi, kêu gọi quyên góp tiền từ thiện qua tài khoản cá nhân có vi phạm pháp luật?

Nghệ sĩ Nhân dân từng đỗ Thủ khoa Đại học, là mỹ nhân được săn đón bậc nhất một thời

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Nhân dân từng đỗ Thủ khoa Đại học, là mỹ nhân được săn đón bậc nhất một thời

"Người đẹp Tây Đô" gây bất ngờ khi đọc tục ngữ Việt Nam tại Bán kết Miss International 2025

Văn hóa - Giải trí
'Người đẹp Tây Đô' gây bất ngờ khi đọc tục ngữ Việt Nam tại Bán kết Miss International 2025

Nghệ sĩ Ưu tú mang "vẻ đẹp không tuổi", mỹ nhân phim giờ vàng VTV ngừng đóng phim

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Ưu tú mang 'vẻ đẹp không tuổi', mỹ nhân phim giờ vàng VTV ngừng đóng phim

Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Hải và NSƯT Kiều Anh vào vai cặp vợ chồng chật vật mưu sinh sau khi bị tinh giản biên chế

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Hải và NSƯT Kiều Anh vào vai cặp vợ chồng chật vật mưu sinh sau khi bị tinh giản biên chế

Đọc thêm

Tiền vệ CLB CAHN: Cao 1m77, ghi bàn gần gấp đôi Tiến Linh
Thể thao

Tiền vệ CLB CAHN: Cao 1m77, ghi bàn gần gấp đôi Tiến Linh

Thể thao

Tuy thi đấu ở vị trí tiền vệ trong màu áo CLB CAHN nhưng thành tích ghi bàn của tiền vệ Leonardo Artur ở V.League 2025/2026 cao gần gấp đôi so với tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Giảm nghèo bền vững tại Tuyên Quang: Khi 'ý Đảng, lòng dân' khơi thông dòng chảy ấm no
Giảm nghèo nông thôn

Giảm nghèo bền vững tại Tuyên Quang: Khi "ý Đảng, lòng dân" khơi thông dòng chảy ấm no

Giảm nghèo nông thôn

Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Tuyên Quang là minh chứng sống động cho một tư duy đổi mới: Lấy hạ tầng làm đòn bẩy, sinh kế làm trọng tâm và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Từ 1/7/2026, Hà Nội chính thức thí điểm cấm xe chạy xăng theo giờ tại 9 phường trong Vành đai 1
Tin tức

Từ 1/7/2026, Hà Nội chính thức thí điểm cấm xe chạy xăng theo giờ tại 9 phường trong Vành đai 1

Tin tức

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ thí điểm cấm theo giờ một số phương tiện chạy xăng dầu đi vào 9 phường trong Vành đai 1 nhằm giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí.

Hà Nội chính thức thông qua bảng giá đất năm 2026, khu vực nào giá lên tới hơn 702 triệu đồng/m2 ?
Tin tức

Hà Nội chính thức thông qua bảng giá đất năm 2026, khu vực nào giá lên tới hơn 702 triệu đồng/m2 ?

Tin tức

TP Hà Nội vừa chính thức thông qua bảng giá đất mới tính từ 1/1/2026, đáng chú ý có nơi mức đất ở cao nhất ở khu trung tâm Thủ đô hơn 700 triệu đồng một m2.

Cố GS.TSKH, Anh hùng Lao động Vũ Tuyên Hoàng, nhà khoa học lai tạo vô số giống lúa mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam
Nhà nông

Cố GS.TSKH, Anh hùng Lao động Vũ Tuyên Hoàng, nhà khoa học lai tạo vô số giống lúa mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam

Nhà nông

Thành tựu nổi bật của Giáo sư, TSKH, Viện sỹ, Anh hùng Lao động Vũ Tuyên Hoàng là trong lĩnh vực tạo giống cây trồng mới. GS họ Vũ nổi tiếng này đã lai tạo hàng trăm giống lúa mới, năng suất cao hơn, chống chịu sâu bệnh, thích nghi với điều kiện sinh thái từng vùng. Điển hình là các giống lúa thâm canh NN-75-1, NN75-6, Xuân số 2, Xuân số 5, N13, C15, N28, N29, 1548, MT6; các giống lúa chịu hạn cho vùng bị hạn hay vùng không chủ động tưới nhờ nước trời...

MSB: Hạnh phúc là chiến lược kiến tạo tương lai
Doanh nghiệp

MSB: Hạnh phúc là chiến lược kiến tạo tương lai

Doanh nghiệp

Việc 3 năm liên tiếp góp mặt trong "Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" và đạt chứng nhận "Nguồn nhân lực Hạnh phúc" năm 2025 không chỉ là danh hiệu, mà còn minh chứng cho một triết lý quản trị nhân văn: Khi người lao động hạnh phúc, ngân hàng sẽ vươn xa.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận hơn 75 tỷ đồng hỗ trợ người dân thiệt hại do mưa lũ
Bạn đọc

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận hơn 75 tỷ đồng hỗ trợ người dân thiệt hại do mưa lũ

Bạn đọc

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận hơn 75 tỷ đồng tiền ủng hộ, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ từ các cá nhân, tổ chức trên địa bàn.

Nông thôn Tây Bắc: Nà Bủng sẽ đổi thay từ các dự án phát triển sản xuất
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Nà Bủng sẽ đổi thay từ các dự án phát triển sản xuất

Điện Biên Hôm Nay

Xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên là địa bàn đặc biệt khó khăn, phần lớn dân cư là đồng bào Mông. Nhiều năm trước, người dân chủ yếu làm nương rẫy do thiếu đất sản xuất. Năng suất thấp, thu nhập không ổn định khiến tỷ lệ hộ nghèo luôn ở mức cao. Việc nhiều lao động trẻ rời bản đi làm thuê đã trở thành thực tế quen thuộc.

Thái Lan: Hàng chục người chết vì lũ lụt kỷ lục, chính quyền triển khai tàu quân sự và trực thăng cứu hộ
Thế giới

Thái Lan: Hàng chục người chết vì lũ lụt kỷ lục, chính quyền triển khai tàu quân sự và trực thăng cứu hộ

Thế giới

Một số khu vực ở Thái Lan đang phải chống chọi với trận lũ lụt kỷ lục, khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và buộc chính quyền phải triển khai tàu quân sự và trực thăng để hỗ trợ cứu trợ.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO vẫn đang tăng cấp, chuyên gia dự báo 2 kịch bản, cảnh báo một thông tin quan trọng
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO vẫn đang tăng cấp, chuyên gia dự báo 2 kịch bản, cảnh báo một thông tin quan trọng

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 15 KOTO dự báo có 2 kịch bản hoạt động. Chuyên gia cũng cảnh báo, do tốc độ di chuyển chậm, bão số 15 KOTO sẽ tồn tại và ảnh hưởng tương đối lâu, từ 5-7 ngày.

CSGT TP.HCM điều chỉnh địa điểm các đội, trạm: Người dân cần lưu ý
Chuyển động Sài Gòn

CSGT TP.HCM điều chỉnh địa điểm các đội, trạm: Người dân cần lưu ý

Chuyển động Sài Gòn

Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08), vừa ban hành thông báo quan trọng về việc điều chỉnh địa điểm làm việc của nhiều đội, trạm.

Hoa khôi wushu Dương Thúy Vi: Tận hiến cho kỳ SEA Games cuối cùng
Thể thao

Hoa khôi wushu Dương Thúy Vi: Tận hiến cho kỳ SEA Games cuối cùng

Thể thao

32 tuổi, nữ võ sĩ xinh đẹp Dương Thúy Vi tham dự SEA Games 33 với một cảm giác như ngày đầu, vẫn là niềm hy vọng vàng của wushu Việt Nam. Nhưng với cô, đây là kỳ đại hội thể thao khu vực cuối cùng trước khi giải nghệ, vì thế mà cảm xúc sẽ rất đặc biệt.

Năm 2026, Hà Nội dồn lực cho hạ tầng: Khởi công đại lộ sông Hồng, về đích nhiều tuyến đường sắt đô thị
Tin tức

Năm 2026, Hà Nội dồn lực cho hạ tầng: Khởi công đại lộ sông Hồng, về đích nhiều tuyến đường sắt đô thị

Tin tức

Theo Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội vừa được HĐND TP Hà Nội duyệt, Hà Nội bước vào năm 2026 với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 4, các tuyến đường sắt đô thị và đại lộ sông Hồng, tạo động lực bứt phá cho phát triển kinh tế – xã hội và đổi mới diện mạo Thủ đô.

Từ thói quen tích lũy đến tìm kiếm giá trị sống: Lý giải dòng vốn Bắc 'rót' vào TP. HCM
Nhà đất

Từ thói quen tích lũy đến tìm kiếm giá trị sống: Lý giải dòng vốn Bắc 'rót' vào TP. HCM

Nhà đất

Trong bối cảnh thị trường bất động sản trong nước có nhiều biến động, một xu hướng rõ rệt đang nổi lên: Dòng vốn từ phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội, đang chuyển hướng mạnh mẽ vào thị trường bất động sản tại trung tâm TP. HCM.

6 trường đại học cùng lúc ký kết hợp tác với UBND TP Cần Thơ
Xã hội

6 trường đại học cùng lúc ký kết hợp tác với UBND TP Cần Thơ

Xã hội

Chiều 26/11, tại Cần Thơ đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND TP Cần Thơ với 6 trường đại học đóng trên địa bàn sau sáp nhập 3 địa phương (TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng).

Rộ tin Đặc phái viên Witkoff bí mật 'chỉ điểm' cho Nga cách 'lấy lòng' ông Trump
Thế giới

Rộ tin Đặc phái viên Witkoff bí mật "chỉ điểm" cho Nga cách "lấy lòng" ông Trump

Thế giới

Bloomberg ngày 26/11 đưa tin đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã tư vấn cho Điện Kremlin về cách Tổng thống Nga Vladimir Putin nên đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Ukraine, trong cuộc gọi giữa tháng 10.

Lần đầu tiên TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới ký Tuyên bố chung về sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh
Chuyển động Sài Gòn

Lần đầu tiên TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới ký Tuyên bố chung về sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh

Chuyển động Sài Gòn

Nổi bật chiều 26/11 tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 tại TP.HCM là sự kiện công bố Tuyên bố chung giữa TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm tại Việt Nam.

Mở “cánh cửa casino”: Người Việt Nam đủ điều kiện được vào Vân Đồn, Hồ Tràm thời hạn 5 năm
Kinh tế

Mở “cánh cửa casino”: Người Việt Nam đủ điều kiện được vào Vân Đồn, Hồ Tràm thời hạn 5 năm

Kinh tế

Sau gần một thập niên thí điểm đầy thận trọng, Việt Nam chuẩn bị mở thêm “cánh cửa casino” cho người dân tại hai điểm nóng du lịch Hồ Tràm và Vân Đồn, với thời hạn 5 năm kể từ cuối tháng 11/2025. Quyết định vừa mang tính thử nghiệm chính sách, vừa đặt cược vào khả năng kiểm soát rủi ro trong một lĩnh vực nhạy cảm nhưng giàu tiềm năng kinh tế.

3 lần bỏ qua lời can của Trương Đỗ, vua Trần Duệ Tông tử trận trên chiến trường
Đông Tây - Kim Cổ

3 lần bỏ qua lời can của Trương Đỗ, vua Trần Duệ Tông tử trận trên chiến trường

Đông Tây - Kim Cổ

Một đời làm quan liêm khiết, trung kiên, sau 3 lần dâng sớ can vua không được, Ngự sử đại phu Trương Đỗ đã treo mũ từ quan về quê dạy học.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Sẽ kiến nghị lập cơ quan riêng về việc mua tài sản ở nước ngoài
Tin tức

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Sẽ kiến nghị lập cơ quan riêng về việc mua tài sản ở nước ngoài

Tin tức

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, về lâu dài, Bộ Ngoại giao sẽ báo cáo Chính phủ để kiến nghị thành lập cơ quan riêng về vấn đề mua tài sản ở nước ngoài tại một số nước. "Đây vấn đề rất phức tạp về mặt pháp luật chứ không phải là vấn đề về mặt tài chính", theo Bộ trưởng.

Hà Nội thu ngân sách lập kỷ lục, đặt mục tiêu tăng trưởng 11%, triển khai loạt dự án quy mô lớn năm 2026
Tin tức

Hà Nội thu ngân sách lập kỷ lục, đặt mục tiêu tăng trưởng 11%, triển khai loạt dự án quy mô lớn năm 2026

Tin tức

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, năm 2025, lần đầu tiên Thủ đô Hà Nội thu ngân sách vượt 600 nghìn tỷ đồng. Trên nền tảng đó, TP xác định năm 2026 là năm tăng tốc mạnh mẽ, hướng tới mức tăng trưởng GRDP 11% cùng nhiều động lực phát triển mới.

Chuyên gia nông nghiệp không muốn nông dân ĐBSCL trồng lúa 3 vụ/năm
Nhà nông

Chuyên gia nông nghiệp không muốn nông dân ĐBSCL trồng lúa 3 vụ/năm

Nhà nông

Các chuyên gia không muốn nông dân trồng lúa 3 vụ/năm bởi đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thoái đất nông nghiệp nhanh hơn tại ĐBSCL. Song song đó, các chuyên gia cũng đề xuất các giải pháp nâng cao sức khỏe đất trong thời gian tới.

CleanTechnica: VinFast đang đi đúng hướng để mở rộng toàn cầu
Kinh tế

CleanTechnica: VinFast đang đi đúng hướng để mở rộng toàn cầu

Kinh tế

Viết trên trang tin CleanTechnica, nhà báo Raymond G. Tribdino nhận định VinFast đang chuyển mình toàn diện với những khoản đầu tư đúng hướng và thay đổi trong tư duy quản trị, liên tục nâng chuẩn, cải thiện quy trình. Triết lý này, theo tác giả, đang giúp VinFast tạo nền móng để mở rộng toàn cầu.

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025: Lập kỷ lục về số lượng, ghi dấu ấn về chất lượng
Nhà nông

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025: Lập kỷ lục về số lượng, ghi dấu ấn về chất lượng

Nhà nông

Sáng 26/11, Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo chấm chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III, năm 2025. Giải do Báo NTNN/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng NNPTNT Việt Nam (Agribank) tổ chức thực hiện. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Agribank đồng hành cùng Giải báo chí đầy ý nghĩa này.

Tin chiều 26/11: Thực hư tin đồn đoàn Campuchia bỏ SEA Games 33
Thể thao

Tin chiều 26/11: Thực hư tin đồn đoàn Campuchia bỏ SEA Games 33

Thể thao

Thực hư tin đồn đoàn Campuchia bỏ SEA Games 33; Các ông lớn Serie A tranh nhau chiêu mộ Chiesa; Dự kiến chuyển các môn thể thao tại Songkhla về Bangkok; Harry Kane phủ nhận tin đồn liên hệ với Barcelona; David Beckham thừa nhận là "ông bố mềm yếu”.

Người dân Lào Cai tăng cường bảo vệ sức khỏe và đàn gia súc trước hiện tượng băng giá xuất hiện
Lào Cai thi đua yêu nước

Người dân Lào Cai tăng cường bảo vệ sức khỏe và đàn gia súc trước hiện tượng băng giá xuất hiện

Lào Cai thi đua yêu nước

Do nhiệt độ giảm sâu, sáng sớm nay (26/11) đợt băng giá đầu tiên của mùa lạnh năm 2025 đã xuất hiện tại nhiều khu vực thuộc xã Y Tý, tỉnh Lào Cai.

Chuyển đổi từ “nâu” sang “xanh”: Hơn 8.300 cơ sở được chứng nhận VietGAP, 2.000 chuỗi cung ứng nông sản an toàn
Nhà nông

Chuyển đổi từ “nâu” sang “xanh”: Hơn 8.300 cơ sở được chứng nhận VietGAP, 2.000 chuỗi cung ứng nông sản an toàn

Nhà nông

Thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các địa phương thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông sản, sản xuất kinh doanh thực phẩm theo chuỗi, làng nghề thực phẩm, chợ đầu mối nông sản thực phẩm an toàn.

Bộ trưởng lục quân Mỹ cảnh báo sốc Ukraine về tình huống thảm khốc
Thế giới

Bộ trưởng lục quân Mỹ cảnh báo sốc Ukraine về tình huống thảm khốc

Thế giới

Trong cuộc họp tại Kiev tuần trước, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã đưa ra đánh giá ảm đạm về Ukraine - theo NBC News. Ông Driscoll nói với phía Ukraine rằng quân đội của họ đang phải đối mặt với tình huống thảm khốc trên chiến trường và sẽ phải chịu thất bại sắp xảy ra trước lực lượng Nga.

Nông thôn Tây Bắc: Chính quyền phường Đoàn Kết cam kết nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Chính quyền phường Đoàn Kết cam kết nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Lai Châu Ngày Mới

Đó là cam kết của ông Hoàng Đại Thắng – Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết (Lai Châu) tại hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân năm 2025.

Dòng chảy của tiền hôm nay (26/11): Bùng nổ, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng
Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (26/11): Bùng nổ, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng

Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (26/11) cho thấy sự cải thiện rõ rệt của tâm lý thị trường khi lực cầu quay trở lại một cách chủ động, đẩy đồng loạt các chỉ số ở các nhóm ngành đi lên trong sắc xanh.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

2

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

3

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là "ngũ quý hà thủy", hiếm thấy?

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là 'ngũ quý hà thủy', hiếm thấy?

4

Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng

Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng

5

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giới thiệu trước Quốc hội thiết bị giám sát người nghiện ma túy

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giới thiệu trước Quốc hội thiết bị giám sát người nghiện ma túy