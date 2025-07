Nhà thơ Trần Đăng Khoa bất ngờ gửi “tâm thư” đến ông Phạm Nhật Vượng

Nhà thơ Trần Đăng Khoa gửi "tâm thư" đến ông Phạm Nhật Vượng

Nhà thơ Trần Đăng Khoa bày tỏ sự vui sướng và hân hoan khi chiếc xe điện VinFast – một sản phẩm do công ty thành viên của tập đoàn Vingroup, do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập đã giúp ông vượt qua được nhiều chỗ ngập trên phố Hà Nội, đến nơi cần đến an toàn.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa. Ảnh: FBNV

“Sáng nay, tôi họp trên Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và khi về thì trời bắt đầu mưa. Nhân vừa sắm được cái áo mưa mới, tôi quyết định đi về xuyên mưa. Kể chuyện này mới thấy thời tiết nắng mưa ở Việt Nam rất “tàn bạo”. Tôi ở Nga 7 năm, trải qua nhiều cơn mưa nhưng chỉ cần một cái ô là an toàn. 7 năm ở Nga tôi không nghe thấy tiếng sấm. Nhưng mưa của ta thì nón mũ ô hay cả áo mưa hiện đại cũng bằng không. Tôi ướt từ đầu đến chân. Ướt sũng như lội dưới sông lên.

Hà Nội sau một trận mưa lớn kéo dài, phố cũng thành sông. Nhiều xe ô tô, xe máy, xe điện chết máy la liệt trên phố nhưng chiếc xe điện VinFast của tôi vẫn xé nước lao qua các điểm ngập vù vù. Có chỗ ngập gần hết bánh xe nhưng xe vẫn không sao cả. Hoan hô ông Phạm Nhật Vượng, hoan hô bà Thuỷ - Chủ tịch công ty sản xuất xe điện. Rất xứng đáng với thương hiệu, xứng đáng “tiền nào của nấy. Đề nghị nhà báo Hoàng Anh Sướng báo cho ông Vượng, bà Thuỷ giúp tôi và cho tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc”.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa từng nhiều lần nhắc đến ông Phạm Nhật Vượng trong các buổi trò chuyện. Ảnh: TL

Đoạn chia sẻ của nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ bạn bè, đồng nghiệp, độc giả yêu văn chương.

Trước đó, trong nhiều buổi trò chuyện về văn chương, nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và trân trọng đối với doanh nhân Phạm Nhật Vượng. Nhà thơ “Góc sân và khoảng trời” cho rằng, những gì ông Phạm Nhật Vượng làm cho Việt Nam không chỉ là câu chuyện của người làm kinh doanh mà còn nâng tầm vị thế Việt Nam. Ngoài ra, con đường vươn tới thành công của ông Phạm Nhật Vượng cũng là một câu chuyện truyền cảm hứng đầy sinh động tới những người đang kinh doanh và muốn theo nghiệp kinh doanh.

Chia sẻ với Dân Việt cách đây không lâu, nhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết, hồi còn trẻ ông toàn đi xe đạp. Năm 22 tuổi, ông yêu một cô diễn viên, cả hai yêu nhau mê mết như thề sống chết có nhau.

Và như bao cặp đôi nam thanh nữ tú yêu nhau khác, trong giai đoạn tìm hiểu, họ rất hay đưa đón nhau đi chơi. Nhà thơ Trần Đăng Khoa thường đạp xe qua Cầu Giấy (Hà Nội) chở người yêu lên khu phố cổ lang thang, cà phê, đàm đạo.

Một lần, chỉ vì câu hỏi hơi kém duyên, có phần thô và thật thà của nhà thơ Trần Đăng Khoa mà cô diễn viên đã đùng đùng nổi giận, bỏ rơi nhà thơ giữa đường và từ mặt không gặp lại.

"Tôi vẫn nhớ, hồi đó, tôi chở cô ấy đi qua đoạn ngã tư Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn (Hà Nội) thì phải băng qua đoạn đường ray tàu lửa, xe đạp nhảy tưng tưng, cô ấy ngã lăn kềnh ra đường. Tôi mới hồn nhiên và thật thà hỏi: "Em ngồi xe đường sóc thế có bị đau mông không?". Vừa nghe tôi hỏi, cô ấy mặt hằm hằm giận dữ, nhảy xuống xe. Cô không nghĩ một nhà thơ nổi tiếng lại có thể thốt ra được những câu nói thô thiển, vô duyên như thế. Cô ấy đi thẳng một mạch về nhà không một lời từ biệt.

Hồi đó, chưa có điện thoại di động và internet như bây giờ nên không có phương tiện để liên lạc với nhau. Tôi cũng biết cô ấy không muốn gặp lại tôi nữa nên tôi không tìm đến nơi cô ấy ở.

Mãi sau này khi gặp lại, cô ấy có nói với tôi là thời đó cô ấy hơi non dại, hơi nông nổi… nếu từng trải sự đời thì cô ấy đã không phản ứng kiểu như thế. Thậm chí, cô ấy thấy tiếc vì bây giờ mong muốn nhận được sự quan tâm như thế từ người chồng hiện tại thì lại không được.

Đến sau này, nhà thơ Trần Đăng Khoa chuyển qua đi xe máy. Nhưng rồi tuổi càng ngày càng cao và thấy việc đi xe điện thuận tiện hơn nên ông đã tậu một chiếc xe điện VinFast để di chuyển hàng ngày.

Nhà thơ Trần Ðăng Khoa sinh 1958 tại Hải Dương (nay là Hải Phòng). Ông hiện là Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà văn Việt Nam. Ông từng tốt nghiệp Trường Viết văn Nguyễn Du, tốt nghiệp Học viện Văn học Thế giới mang tên M.Gorki (CHLB Nga

Nhà thơ Trần Đăng Khoa nổi tiếng là “thần đồng thơ “từ khi mới 7, 8 tuổi. Tập thơ Từ góc sân nhà em in ở NXB Kim Ðồng lúc vừa tròn 10 tuổi. Ngoài thơ ông còn viết phê bình văn học.