LĐBĐ Malaysia trả giá đắt, cầu thủ nguy cơ tù tội vì giấy tờ giả?

LĐBĐ Malaysia (FAM) trả giá đắt, cầu thủ nguy cơ tù tội vì giấy tờ giả?

Những diễn biến mới nhất trong vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia đang trở nên phức tạp hơn dưới góc nhìn pháp lý. Chuyên gia luật thể thao Richard Wee, đồng thời là trọng tài của Liên đoàn Xe đạp quốc tế (UCI), đã đưa ra những nhận định đáng lo ngại về tương lai của LĐBĐ Malaysia (FAM) và nhóm cầu thủ liên quan.

Theo ông Wee, mặc dù các cầu thủ hoàn toàn có cơ sở để cáo buộc LĐBĐ Malaysia (FAM) thiếu trách nhiệm trong quy trình xử lý hồ sơ gửi FIFA, nhưng khả năng thắng kiện là cực kỳ thấp.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Quá trình chứng minh lỗi và thiệt hại trong một vụ kiện dân sự như vậy sẽ vô cùng gian nan. Ngược lại, LĐBĐ Malaysia (FAM) về lý thuyết có thể kiện ngược các cầu thủ vì cung cấp thông tin sai lệch về nguồn gốc gia đình. Tuy nhiên, vị luật sư này cho rằng việc các bên lôi nhau ra tòa lúc này chỉ tạo nên một cuộc chiến pháp lý rối ren và mang lại cảm giác tuyệt vọng cho nền bóng đá nước nhà thay vì lợi ích thực tế.

Vấn đề nghiêm trọng hơn được ông Richard Wee nhấn mạnh chính là trách nhiệm hình sự. Cả 7 cầu thủ đã nhập tịch Malaysia là Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Imanol Machuca phải chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Hình sự nước này.

Cơ quan điều tra hoàn toàn có thể xem xét khởi tố hành vi làm giả giấy tờ và LĐBĐ Malaysia (FAM)cũng khó tránh khỏi liên đới. Ông Wee khẳng định việc tài liệu bị làm giả là không thể phủ nhận, và trong luật thể thao, yếu tố động cơ không quan trọng bằng việc họ đã hưởng lợi từ sai phạm đó.

Bình luận về phán quyết của FIFA, ông Wee đánh giá cao sự chặt chẽ của Ủy ban Kháng cáo. Việc cơ quan này rà soát từ hồ sơ của tổng thư ký FAM đến các giấy khai sinh gây tranh cãi cho thấy FIFA đã nắm rất rõ bản chất vụ việc, dẫn đến những kết luận gây bất lợi nghiêm trọng cho phía Malaysia.

