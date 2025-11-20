Nhạc sĩ An Hiếu: "Đào tạo sinh viên ở trường nghệ thuật quân đội có những đặc thù riêng"

Ở An Hiếu, người ta thấy sự hòa quyện đặc biệt giữa một nghệ sĩ tận tụy với các sáng tác, một người thầy nghiêm cẩn trên giảng đường và một người yêu thể thao, nhất là bóng bàn – môn đã trở thành chất liệu cảm hứng cho sáng tác mới của anh, ca khúc “Tôi yêu bóng bàn”.

Nhạc sĩ An Hiếu hiện là giảng viên tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ với Dân Việt, nhạc sĩ An Hiếu cho biết anh viết tác phẩm này bởi niềm đam mê cho môn bóng bàn từ nhiều năm nay. Mỗi tuần, anh đều đặn dành thời gian cho môn thể thao này, từng tham gia hàng loạt giải đấu trong và ngoài quân đội. Với anh, môn bóng bàn hấp dẫn bởi tốc độ, kỹ thuật và sự tinh tế. “Bóng bé, bàn bé, vợt cũng nhỏ, người chơi đòi hỏi phải hoàn toàn tập trung và linh hoạt tối đa” – anh tâm sự.

Với nhạc sĩ An Hiếu, việc chơi bóng bàn và đứng trên giảng đường có không ít điểm tương đồng. “Nếu như vận động viên phải hiểu từng mức xoáy, từng hướng đi của quả bóng thì người thầy cũng phải nắm bắt tính cách, năng lực của từng sinh viên để đưa ra phương pháp phù hợp. Không thể áp một cách cho tất cả, đã là người thầy thì phải linh hoạt, thấu hiểu và kiên nhẫn” – anh chia sẻ.

Ca sĩ Hà Đức Tâm (trái) và rapper Chính Trần RamC (phải) “thổi lửa” cho không khí thể thao bằng màn trình diễn đầy sôi động ca khúc "Bóng bàn tôi yêu" của nhạc sĩ An Hiếu tại Lễ khai mạc của một trong Giải bóng bàn phong trào lớn nhất ở Hà Nội mới đây. Ảnh: BTC

Ca khúc "Tôi yêu bóng bàn" do ca sĩ Hà Đức Tâm và rapper Chính Trần RamC thể hiện. Nguồn: NVCC

Môi trường nghệ thuật quân đội mà nhạc sĩ An Hiếu đang gắn bó cũng có những đặc thù riêng. So với các trường dân sự, sinh viên ở đây phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt, cần sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình để đảm bảo nề nếp.

Nhạc sĩ An Hiếu cho rằng sinh viên ngành nghệ thuật phải có trách nhiệm với chính chuyên môn của mình. “Tôi thường nói với học trò rằng năng lực trong nghề của chúng ta không giấu được ai. Bạn đàn, hát hay hoặc dở đều thể hiện trên sân khấu. Môi trường nghệ thuật đào thải rất khắc nghiệt, đòi hỏi những người thực sự nghiêm túc và kiên trì với nó” - anh khẳng định. Cũng bởi vậy, việc rèn luyện cho sinh viên tinh thần kỷ luật, thái độ lao động nghệ thuật nghiêm túc là một trong những trọng trách lớn nhất của người thầy.

Nhắc đến cha – cố nhạc sĩ An Thuyên, giọng An Hiếu đầy cảm xúc. Trong ký ức của mình, cha vừa là đấng sinh thành, vừa là người thầy dạy nghề đầu tiên. Anh nhớ nhất những khoảnh khắc mình viết ca khúc xong, sau đó đưa cha chỉnh sửa và góp ý. An Hiếu luôn nhớ lời cha dặn và coi đó như “kim chỉ nam” trong sự nghiệp sáng tác”. “Nếu sau khi viết xong, con tự hát lại mà không thấy rung động, thì chắc chắn người nghe cũng không thể rung động được”.

Với anh, mỗi ca khúc có một số phận riêng, người sáng tác chỉ có thể làm tốt nhất phần của mình: dồn tâm huyết, cảm xúc thật và sự tôn trọng dành cho đứa con tinh thần ấy. Đó là những bài học anh vẫn mang theo mỗi ngày, như một cách tiếp nối lớp lớp giá trị mà người cha – người thầy để lại.

Học viên, sinh viên Việt Nam và Lào của khoa Quản lý Văn hoá (Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) chúc mừng nhạc sĩ An Hiếu nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm này. Ảnh: NVCC

Làm nghề giáo của thế hệ trẻ mang đến cho nhạc sĩ An Hiếu nhiều thử thách. Anh thẳng thắn nhìn nhận sự thay đổi của phương pháp dạy học. "Nếu trước kia, sự nghiêm khắc đôi khi đi kèm hình thức răn dạy cứng rắn, thì ngày nay, người thầy phải lắng nghe và đồng hành nhiều hơn, không thể bạo hành bằng lời nói hay ép buộc lớp trẻ. Phải hiểu các em nghĩ gì, mong gì và dẫn dắt bằng sự tôn trọng” – anh khẳng định.

Đào tạo nhiều thế hệ học trò, nhạc sĩ An Hiếu nhận được nhiều sự tri ân từ họ mỗi dịp 20/11, nhưng thứ anh nhớ nhất lại là những món quà giản dị. Anh nhớ lại: "Có lần, một sinh viên ở miền núi tặng tôi món quà quê gồm chục trứng gà và cân mướp đắng. Cô ấy bảo đó là món quà của nhà làm ra, với mong muốn để thầy bồi bổ sức khỏe. Với những người thầy như tôi, những tình cảm chân thành ấy là thứ đáng quý và cũng là động lực lớn nhất để tiếp tục làm nghề”.

Dẫu bận rộn với công tác đào tạo, sáng tác và quản lý, nhạc sĩ An Hiếu đôi khi vẫn giữ cho mình những khoảng lặng khi đứng trước tấm ảnh của cha đặt trang trọng trong phòng làm việc. Anh xem đó như một lời nhắc nhở ngày ngày: luôn cố gắng, luôn tử tế với nghề và luôn đi đến tận cùng với mỗi điều mình chọn.