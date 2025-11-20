Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Văn hóa - Giải trí
Thứ năm, ngày 20/11/2025 19:00 GMT+7

Nhạc sĩ Phạm Tuyên từng là thầy giáo của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão?

+ aA -
Hà Khiết Đan Thứ năm, ngày 20/11/2025 19:00 GMT+7
Nhạc sĩ Phạm Tuyên từng là thầy giáo của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão... ở Trường Thiếu sinh quân Việt Nam.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nhạc sĩ Phạm Tuyên từng là thầy giáo trước khi là nhạc sĩ

Trao đổi với Dân Việt, chị Phạm Hồng Tuyến – con gái của nhạc sĩ Phạm Tuyên, trước khi được biết đến là nhạc sĩ, tác giả của hàng loạt ca khúc nổi tiếng… ông từng là thầy giáo. Từ năm 1950 đến 1953, nhạc sĩ Phạm Tuyên là Đại đội trưởng của Trường Thiếu sinh quân Việt Nam.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên thời còn ở Trường Thiếu sinh quân Việt Nam. Ảnh: TLGĐ

Ông là thầy giáo của những học viên nhỏ nhất trong trường, những thiếu nhi mặc áo lính. Nhiều người trong số họ sau này đã trở thành những tên tuổi lớn như: nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão, dịch giả Thuý Toàn, Nhà giáo Ưu tú Vũ Thế Khôi, Đạo diễn – Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Nhật Minh...

Chính trong thời gian này, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã sáng tác bài hát đầu tiên dành cho Thiếu sinh quân Việt Nam mang tên Bài hát Thiếu sinh quân (còn có tên khác là Bài ca Thiếu sinh quân).

“Sau khi tốt nghiệp Trường sĩ quan Lục quân, tôi về làm cán bộ giảng dạy ở Trường Thiếu sinh quân. Thời điểm này, tôi được tiếp xúc nhiều với trẻ em nên tôi bắt đầu hình thành ý tưởng viết ca khúc cho thiếu nhi và những bài hát đầu tiên viết cho các em là những ca khúc về thiếu nhi ở Trường Thiếu sinh quân”, nhạc sĩ Phạm Tuyên từng chia sẻ.

Nhà giáo Ưu tú Vũ Thế Khôi đến thăm thầy Phạm Tuyên hồi tháng 9/2025. Ảnh: TLGĐ

Sau đó, từ 1953 – 1958, nhạc sĩ Phạm Tuyên là giáo viên phụ trách Văn Thể Mỹ của toàn Khu học xá Trung ương đặt tại Nam Ninh, Ttung Quốc. Nhiều học sinh vẫn còn nhớ mãi cuốn nhạc lý in lito cùng nhiều tài liệu khác do ông biên soạn, đã đưa họ đến với thế giới âm nhạc diệu kỳ. Nhiều năm qua đi nhưng các lớp học sinh vẫn luôn nhớ đến thầy giáo đáng kính của mình.

Vở kịch "Quân khu Nam Đồng": Khi ký ức sống lại và những "đứa trẻ" lớn tuổi bật khóc

Theo con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên, hồi tháng 9/2025, Nhà giáo Ưu tú Vũ Thế Khôi - cậu đội viên thiếu sinh quân thuộc đại đội 3 Trường Thiếu sinh quân Việt Nam do Nhạc sĩ Phạm Tuyên làm đại đội trưởng, đến thăm thầy của mình. Cả hai thầy trò đã ôn lại rất nhiều kỷ niệm khi thầy đã 96 tuổi, trò cũng đã bước sang tuổi 88. Các học trò mà nhạc sĩ Phạm Tuyên dạy dỗ khi xưa giờ người còn, người mất và đều đã lớn tuổi nhưng vẫn luôn dành một niềm kính yêu đối với thầy mình.

Hoàn cảnh ra đời đặc biệt của bài hát "Cô và mẹ"

Nhạc sĩ Phạm Tuyên từng sáng tác vài trăm bài hát dành cho tuổi thơ, từ các em thiếu sinh quân trong những năm kháng chiến chống Pháp đến các cháu thiếu niên nhi đồng, mẫu giáo hôm nay. Những bài hát do ông sáng tác có sức lan tỏa mạnh mẽ, với ca từ và giai điệu trong sáng, giản dị tự nhiên, lan tỏa. Những ca khúc đó trải qua năm tháng vẫn nguyên vẹn với nét đẹp của âm nhạc gắn với bao thế hệ thiếu nhi.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên năm nay đã bước qua tuổi 96. Ảnh: TLGĐ

Bài hát Trường cháu là trường mầm non là một bài như thế và có hoàn cảnh ra đời khá thú vị. Đó là vào dịp cuối năm 1972, gia đình nhạc sĩ ở phố Đại La (Hà Nội) bị máy bay Mỹ ném bom phá sập. Sau đó gia đình nhạc sĩ sơ tán về ở tạm cơ quan Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 phố Quán Sứ, Hà Nội.

Nơi đó gần với Trường mẫu giáo Mầm non A phố Thợ Nhuộm, gia đình phấn khởi gửi con út là Phạm Hồng Tuyến đến trường. Con gái của nhạc sĩ rất thích ngôi trường, mỗi lần đi học về là bé lại ríu rít kể cho bố mẹ nghe những điều thích thú ở lớp học.

Mộ Nghệ sĩ Nhân dân Anh Tú – người thầy đột ngột qua đời ở tuổi 56 để lại bao tiếc thương tấp nập học trò đến viếng thăm

Trường cháu là trường mầm non ra đời, con gái nhạc sĩ chính là người được hát thử đầu tiên. Thấy con gái hát được, nhạc sĩ mới mang bài hát đến dạy lại cho các cô giáo ở trường. Lúc đấy, Trường mầm non là tên riêng của trường con gái nhạc sĩ học. Sau này thành tên chung của cả ngành học như hiện nay. Bài hát đã được Ủy ban Thiếu niên Nhi đồng tặng giải thưởng và cho đến tận ngày nay vẫn phổ biến rộng rãi.

Có một bài hát khác mà có lẽ không một ai không từng hát qua hoặc từng chí ít nghe con cháu mình hát, đó là bài Cô và mẹ. Bài hát ra đời vào năm 1974, đó là khi gia đình của nhạc sĩ lại chuyển về ở khu tập thể Khương Thượng, quận Đống Đa. Vợ chồng nhạc sĩ tìm đến một trường mẫu giáo ở gần nhà là Trường Mầm non Đống Đa ở khu Kim Liên để gửi cô con gái út, lúc này đã lên mẫu giáo lớn.

Cô Hiệu trưởng lại đề nghị nhạc sĩ phải viết một bài hát để tặng trường. Nhạc sĩ Phạm Tuyên cũng đã quen với lứa tuổi thiếu nhi vì hằng ngày vẫn đưa con đi học và ông lại có người bạn đời đang nghiên cứu và giảng dạy tâm lý học trẻ em nên nhanh chóng hình thành bài hát.

Nghệ sĩ Nhân dân mà vợ Tự Long, Lã Thanh Huyền luôn một lòng tri ân, dịp 20/11 mang hoa đến tặng là ai?

Cô và mẹ rất giản dị, ngay khi đưa bài hát vào trường mầm non của cô con gái út nhạc sĩ đang đi học thì bài hát đã nhanh chóng bay đến các ngôi trường mầm non khác và lan tới các tỉnh và vào cả trong Nam.

Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo/ Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền/ Cô và mẹ là hai cô giáo/ Mẹ và cô, ấy hai mẹ hiền.

Năm nay, nhạc sĩ Phạm Tuyến đã bước vào tuổi 96. Dù sức khỏe đã yếu đi nhiều, đi lại khó khăn hơn nhưng ông vẫn nhớ rất nhiều về các bài hát do mình sáng tác. Con gái út của nhạc sĩ luôn thường trực, cận kề và chăm sóc chu đáo cho ông trong từng miếng ăn, giấc ngủ. Được biết, nhiều năm qua, nhạc sĩ Phạm Tuyên vẫn ở tại căn hộ tập thể trong khu tập thể Vạn Bảo (Hà Nội) – căn hộ mà vợ chồng ông đã sống nhiều năm qua.

Tham khảo thêm

Vở kịch 'Quân khu Nam Đồng': Khi ký ức sống lại và những 'đứa trẻ' lớn tuổi bật khóc

Vở kịch "Quân khu Nam Đồng": Khi ký ức sống lại và những "đứa trẻ" lớn tuổi bật khóc

Nghệ sĩ Nhân dân mà vợ Tự Long, Lã Thanh Huyền luôn một lòng tri ân, dịp 20/11 mang hoa đến tặng là ai?

Nghệ sĩ Nhân dân mà vợ Tự Long, Lã Thanh Huyền luôn một lòng tri ân, dịp 20/11 mang hoa đến tặng là ai?

Mộ Nghệ sĩ Nhân dân Anh Tú – người thầy đột ngột qua đời ở tuổi 56 để lại bao tiếc thương tấp nập học trò đến viếng thăm

Mộ Nghệ sĩ Nhân dân Anh Tú – người thầy đột ngột qua đời ở tuổi 56 để lại bao tiếc thương tấp nập học trò đến viếng thăm

Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo lên chức Giám đốc

Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo lên chức Giám đốc

Vợ Tuấn Hưng đau đớn kể lại giây phút cuối đời của mẹ chồng

Vợ Tuấn Hưng đau đớn kể lại giây phút cuối đời của mẹ chồng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Luật sư nói gì về việc Đan Trường kêu gọi từ thiện bằng tài khoản cá nhân?

Việc ca sĩ Đan Trường nhiều lần kêu gọi quyên góp tiền từ thiện bằng tài khoản cá nhân đang tạo ra tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi, kêu gọi quyên góp tiền từ thiện qua tài khoản cá nhân có vi phạm pháp luật?

Nhà sản xuất “Truy tìm Long Diên Hương” lên tiếng về cát-xê 1 tỷ đồng của Quang Tuấn

Văn hóa - Giải trí
Nhà sản xuất “Truy tìm Long Diên Hương” lên tiếng về cát-xê 1 tỷ đồng của Quang Tuấn

MC Ngọc Huy “Đường lên đỉnh Olympia” đảm nhận nhiệm vụ mới

Văn hóa - Giải trí
MC Ngọc Huy “Đường lên đỉnh Olympia” đảm nhận nhiệm vụ mới

"Người đẹp Tây Đô" gây bất ngờ khi đọc tục ngữ Việt Nam tại Bán kết Miss International 2025

Văn hóa - Giải trí
'Người đẹp Tây Đô' gây bất ngờ khi đọc tục ngữ Việt Nam tại Bán kết Miss International 2025

Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Hải và NSƯT Kiều Anh vào vai cặp vợ chồng chật vật mưu sinh sau khi bị tinh giản biên chế

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Hải và NSƯT Kiều Anh vào vai cặp vợ chồng chật vật mưu sinh sau khi bị tinh giản biên chế

Đọc thêm

Sau khi xem phim, ông bố cộc cằn như tôi phải ôm mặt khóc nức nở vì sai lầm cách đây 5 năm
Gia đình

Sau khi xem phim, ông bố cộc cằn như tôi phải ôm mặt khóc nức nở vì sai lầm cách đây 5 năm

Gia đình

May mà mọi thứ chưa quá muộn..

'Mưa đỏ' thắng giải Bông sen vàng Liên hoan phim Việt Nam
Văn hóa - Giải trí

"Mưa đỏ" thắng giải Bông sen vàng Liên hoan phim Việt Nam

Văn hóa - Giải trí

Phim "Mưa đỏ" thắng giải Bông sen vàng, đồng thời giành thêm 4 giải thưởng cá nhân tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 vừa khép lại tối 25/11 tại TP.HCM.

Ông Macron chỉ ra lằn ranh đỏ duy nhất để chấm dứt cuộc chiến Ukraine
Thế giới

Ông Macron chỉ ra lằn ranh đỏ duy nhất để chấm dứt cuộc chiến Ukraine

Thế giới

Lằn ranh đỏ duy nhất trong việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine nằm ở phía Nga và các yêu cầu của họ. Pháp và các nước EU khác muốn hòa bình tại Ukraine, chứ không phải sự đầu hàng của Kiev, theo lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Bộ Y tế thu hồi toàn bộ sản phẩm của Mailisa vì không có hồ sơ an toàn
Xã hội

Bộ Y tế thu hồi toàn bộ sản phẩm của Mailisa vì không có hồ sơ an toàn

Xã hội

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định thu hồi toàn bộ số tiếp nhận Phiếu công bố và đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc sản phẩm của liên quan đến chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa.

Hoàng hậu nhà Minh chết bi thảm vì cứu 'hôn quân' khỏi cảnh ám sát
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng hậu nhà Minh chết bi thảm vì cứu "hôn quân" khỏi cảnh ám sát

Đông Tây - Kim Cổ

Mặc dù cứu sống hoàng đế đam mê “xuân dược”, thuốc trường sinh thoát khỏi nạn thích khách, nhưng hoàng hậu nhà Minh không ngờ lại phải hứng chịu một kết cục bi thảm.

“Cỗ máy ghi bàn” Alan Grafite của CLB CAHN báo tin dữ
Thể thao

“Cỗ máy ghi bàn” Alan Grafite của CLB CAHN báo tin dữ

Thể thao

Việc tiền đạo Alan Grafite sẽ phải nghỉ thi đấu trong hai tháng tới vì chấn thương thực sự là một thông tin kém vui với CLB CAHN trước thềm trận gặp Beijing Guoan tại vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026.

Hàng không, đường sắt vận chuyển miễn phí hàng hóa Chương trình Hướng về miền Trung do Báo NTNN phát động
Nhân ái

Hàng không, đường sắt vận chuyển miễn phí hàng hóa Chương trình Hướng về miền Trung do Báo NTNN phát động

Nhân ái

1.000 phần quà của bạn đọc Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt gửi tặng bà con vùng lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ, sẽ được hãng hàng không Vietjet vận chuyển miễn phí.

Mỹ đang bí mật tiến tới chiến tranh với Venezuela?
Thế giới

Mỹ đang bí mật tiến tới chiến tranh với Venezuela?

Thế giới

Các binh sĩ Mỹ mong chờ được về nhà dịp Lễ Tạ ơn và Giáng sinh có lẽ sẽ kém vui hơn khi Nhà Trắng đang chuẩn bị cho các hoạt động quân sự tại Venezuela, theo Mirror.

Liệt sĩ đầu tiên mai táng ở Nghĩa địa Phan Bội Châu là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Liệt sĩ đầu tiên mai táng ở Nghĩa địa Phan Bội Châu là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Đó chính là đồng chí Nguyễn Chí Diểu, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, có một thời là người phụ trách lãnh đạo Đảng ở Trung kỳ.

Tin bão mới nhất: Áp thấp trên biển Philippines đã mạnh lên thành bão, sắp đổ bộ biển Đông, thành bão số 15
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Áp thấp trên biển Philippines đã mạnh lên thành bão, sắp đổ bộ biển Đông, thành bão số 15

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, ngày 25/11, áp thấp trên biển Philippines đã mạnh lên thành bão đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ nhanh 30km/h. Dự báo ngày mai 26/11, áp thấp sẽ tăng cấp, đổ bộ vào biển Đông, thành cơn bão số 15.

Từ người mẫu nhí trở thành diễn viên tiềm năng
Chuyển động Sài Gòn

Từ người mẫu nhí trở thành diễn viên tiềm năng

Chuyển động Sài Gòn

Trong bức tranh điện ảnh Việt đang dần trẻ hóa và đón nhận nhiều gương mặt mới, mẫu nhí Vũ Ngọc Trọng Phương (sinh năm 2011) nổi lên như một nhân tố đặc biệt.

Bắt cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương trong vụ 'chạy' bệnh án
Pháp luật

Bắt cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương trong vụ "chạy" bệnh án

Pháp luật

Ông Dương Văn Lương, cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, bị khởi tố, tạm giam, bị cáo buộc nhận hối lộ để làm sai lệch kết luận giám định trong vụ "chạy" bệnh án tâm thần, giúp một bị can né trách nhiệm hình sự và tiếp tục điều hành đường dây ma túy.

Tin tối (25/11): Thép xanh Nam Định ký hợp đồng với HLV người Argentina?
Thể thao

Tin tối (25/11): Thép xanh Nam Định ký hợp đồng với HLV người Argentina?

Thể thao

Thép xanh Nam Định ký hợp đồng với HLV người Argentina?; Công Vinh hoàn thành khoá học bằng HLV hạng B; HLV Martinez lên tiếng về vai trò của Ronaldo ở World Cup 2026; nhiều cầu thủ Real chống đối HLV Alonso; Barca đàm phán mua Julian Alvarez.

Lựa chọn nghiệt ngã: Ông Zelensky sẽ thuận theo ông Trump hay mạo hiểm tiếp tục chiến tranh?
Thế giới

Lựa chọn nghiệt ngã: Ông Zelensky sẽ thuận theo ông Trump hay mạo hiểm tiếp tục chiến tranh?

Thế giới

Nếu Điện Kremlin thành công trong việc thuyết phục Tổng thống Donald Trump bỏ qua quan ngại của Kiev và các đồng minh châu Âu về việc áp đặt một kế hoạch hòa bình bất lợi cho Ukraine, Tổng thống Zelensky sẽ phải đối mặt với lựa chọn khắc nghiệt: Gật đầu với đề xuất của Mỹ hoặc mạo hiểm tương lai đất nước để tiếp tục chiến đấu với hy vọng một ngày nào đó nhận đủ hỗ trợ từ các đồng minh châu Âu.

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề xuất 4 điểm mới, tạo cú hích cho các trường đại học trọng điểm
Nhà nông

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề xuất 4 điểm mới, tạo cú hích cho các trường đại học trọng điểm

Nhà nông

Theo GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội, cần làm rõ vai trò của khoa học – công nghệ trong nông nghiệp vì nông nghiệp vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế và là khu vực chịu tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu.

Nghệ sĩ Nhân dân từng đỗ Thủ khoa Đại học, là mỹ nhân được săn đón bậc nhất một thời
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân từng đỗ Thủ khoa Đại học, là mỹ nhân được săn đón bậc nhất một thời

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Hòa là giai nhân nổi tiếng ở thập niên 90 của thế kỷ trước, với nhan sắc kiêu sa, đài các.

Toàn cảnh tọa đàm 'Vai trò của Hội nông dân, nông dân trong giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới'
Video

Toàn cảnh tọa đàm "Vai trò của Hội nông dân, nông dân trong giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới"

Video

Thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 165 – KH/HNDTW, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức tọa đàm trực tuyến, với chủ đề: Vai trò của Hội Nông dân, nông dân trong giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất, tháng 12 công việc phất nhanh, tiền về, tin tốt đến
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất, tháng 12 công việc phất nhanh, tiền về, tin tốt đến

Gia đình

Tử vi ngày mai cho rằng, trong tháng 12, tài sản của 3 con giáp này sẽ tích tụ như quả cầu tuyết và những ngày tươi sáng đang đến rất gần.

EU bế tắc: Nguy cơ sụp đổ kế hoạch cung cấp tài sản Nga cho Ukraine
Thế giới

EU bế tắc: Nguy cơ sụp đổ kế hoạch cung cấp tài sản Nga cho Ukraine

Thế giới

Bất chấp các cuộc đàm phán đang diễn ra, Liên minh châu Âu vẫn chưa đạt được tiến triển nào trong việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga - tạp chí Mỹ Politico dẫn một số nguồn tin cho biết.

Công ty doạ phạt nếu nhân viên không đạt KPI chạy bộ/tuần: Bác sĩ cảnh báo nguy hiểm với nhóm người này!
Xã hội

Công ty doạ phạt nếu nhân viên không đạt KPI chạy bộ/tuần: Bác sĩ cảnh báo nguy hiểm với nhóm người này!

Xã hội

Trước việc công ty doạ phạt hay trừ ngày phép... nếu nhân viên không đạt KPI chạy bộ/tuần, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh cho rằng, đây là việc áp dụng các hình thức vận động một cách ép buộc và thiếu cá thể hóa.

Người dân Đồng Nai ủng hộ Đắk Lắk và các tỉnh bị lũ lụt 864 tấn hàng hóa trên những chuyến xe nghĩa tình
Đại đoàn kết dân tộc

Người dân Đồng Nai ủng hộ Đắk Lắk và các tỉnh bị lũ lụt 864 tấn hàng hóa trên những chuyến xe nghĩa tình

Đại đoàn kết dân tộc

Trước tình hình bão lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, đặc biệt là tỉnh Đắk Lắk, người dân tỉnh Đồng Nai ủng hộ đồng bào vùng lũ trên những chuyến xe nghĩa tình và nhiều hành động sẻ chia từ khắp các địa phương.

Chính phủ Việt Nam cam kết tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư quốc tế
Kinh tế

Chính phủ Việt Nam cam kết tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư quốc tế

Kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm nay khẳng định cam kết đồng hành của Chính phủ với các nhà đầu tư quốc tế, các tập đoàn toàn cầu trong giai đoạn phát triển mới hiện nay của đất nước.

'Mất Nguyễn Văn Trường, tuyến giữa U22 Việt Nam mất một nửa sức mạnh'
Thể thao

"Mất Nguyễn Văn Trường, tuyến giữa U22 Việt Nam mất một nửa sức mạnh"

Thể thao

Theo BLV Quang Huy, Nguyễn Văn Trường là cầu thủ kinh nghiệm nhất lứa U22 Việt Nam, là trụ cột cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Mất tiền vệ này lúc này chẳng khác nào mất một nửa sức mạnh tuyến giữa.

Một quốc gia châu Âu chính thức thông qua luật mới, mở đường cho sự phát triển cây trồng chỉnh sửa gen
Nhà nông

Một quốc gia châu Âu chính thức thông qua luật mới, mở đường cho sự phát triển cây trồng chỉnh sửa gen

Nhà nông

Với việc chính thức thông qua Luật về Công nghệ di truyền chọn tạo giống chính xác (Genetic Technology – Precision Breeding Act), Anh trở thành quốc gia đi đầu tại châu Âu trong việc thúc đẩy quy định đối với cây trồng chỉnh sửa gen.

Đà Nẵng tăng tốc trở thành “AI City” khi Luật Công nghiệp công nghệ số có hiệu lực
Kinh tế

Đà Nẵng tăng tốc trở thành “AI City” khi Luật Công nghiệp công nghệ số có hiệu lực

Kinh tế

Tại Hội thảo “Phát triển công nghiệp công nghệ số”, Đà Nẵng được đánh giá là địa phương chuẩn bị chủ động và nhanh nhất trước Luật Công nghiệp công nghệ số, qua đó tạo nền tảng để thành phố tăng tốc hướng tới mục tiêu trở thành “AI City” trong những năm tới.

Giải ngân đầu tư công Quảng Ngãi: Vẫn còn 21 chủ đầu tư dưới mức bình quân, Phó Chủ tịch tỉnh hối thúc 'tăng tốc'
Kinh tế

Giải ngân đầu tư công Quảng Ngãi: Vẫn còn 21 chủ đầu tư dưới mức bình quân, Phó Chủ tịch tỉnh hối thúc "tăng tốc"

Kinh tế

Tại cuộc họp do UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, Sở Tài chính nêu rõ kết quả giải ngân đến thời điểm gần đây nhất của BQL dự án các công trình giao thông và các chủ đầu tư ở phía Đông của tỉnh.

Nhân chứng kể lại chi tiết vụ người đàn ông bị 2 đối tượng hành hung dã man ở Hà Nội
Pháp luật

Nhân chứng kể lại chi tiết vụ người đàn ông bị 2 đối tượng hành hung dã man ở Hà Nội

Pháp luật

Liên quan đến vụ việc người đàn ông bị 2 đối tượng hành hung dã man trên đường Hoàng Tùng (xã An Khánh, TP.Hà Nội), một số nhân chứng trực tiếp chứng kiến kể lại chi tiết diễn biến vụ việc.

Vùng chuyên canh rau, vùng trồng hoa nổi tiếng Đà Nẵng 'hồi sinh' sau bão lũ, dân mong có thu nhập, giảm tái nghèo
Giảm nghèo nông thôn

Vùng chuyên canh rau, vùng trồng hoa nổi tiếng Đà Nẵng "hồi sinh" sau bão lũ, dân mong có thu nhập, giảm tái nghèo

Giảm nghèo nông thôn

Trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua đã khiến nhiều thôn xóm ở xã Hòa Vang (Đà Nẵng) chìm trong biển nước. Nhiều vùng rau chuyên canh, vùng hoa nổi tiếng và cơ sở sản xuất của bà con nông dân bị thiệt hại nặng nề. Bà con đang khôi phục sản xuất, mong có thu nhập, giảm nguy cơ tái nghèo

Tuyển sinh năm 2026: Nhiều trường điều chỉnh phương án, cuộc đua vào đại học thêm cạnh tranh
Xã hội

Tuyển sinh năm 2026: Nhiều trường điều chỉnh phương án, cuộc đua vào đại học thêm cạnh tranh

Xã hội

Nhiều trường đại học đã thông báo điều chỉnh phương thức tuyển sinh 2026, với xu hướng siết đầu vào, giảm dần chỉ tiêu xét học bạ và điều chỉnh lại tổ hợp xét tuyển để phù hợp quy định mới.

Nghệ sĩ Ưu tú mang 'vẻ đẹp không tuổi', mỹ nhân phim giờ vàng VTV ngừng đóng phim
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú mang "vẻ đẹp không tuổi", mỹ nhân phim giờ vàng VTV ngừng đóng phim

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú nổi tiếng với vẻ đẹp vượt thời gian, là mỹ nhân đình đám trên màn ảnh VTV, bất ngờ tuyên bố sẽ ngừng đóng phim.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

2

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

3

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

4

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

5

Philippines quay lại "chợ gạo" khu vực, rốt ráo chào mua gạo giao tháng 1/2026, gạo xuất khẩu Việt Nam có cơ hội mới?

Philippines quay lại 'chợ gạo' khu vực, rốt ráo chào mua gạo giao tháng 1/2026, gạo xuất khẩu Việt Nam có cơ hội mới?