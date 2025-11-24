Nhìn chồng chìm trước mắt mà bất lực – nỗi đau xé lòng của gia đình mất 3 người trong lũ dữ

Chiều 23/11, con đường dẫn vào nhà chị Lê Thị Kim Ngân (SN 1985, trú thôn Phú Thịnh, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk) vẫn nhiều đoạn xói lở, sân nhà ngổn ngang rác và bùn non sau trận lũ lịch sử. Trong căn nhà cấp bốn xiêu vẹo, chiếc bàn thờ lập vội để thờ chồng chị vẫn chưa có di ảnh. Thấy khách đến, chị Ngân ngồi bệt trên nền xi măng ẩm lạnh, đôi mắt đỏ hoe, đôi tay run run đặt lên chiếc khăn tang mới buộc.

Chị kể, khoảng 15h ngày 20/11, nước lũ từ thượng nguồn bất ngờ đổ về, dâng rất nhanh khiến nhiều người dân không kịp trở tay. Gia đình chị vội gom vài bộ quần áo, đồ dùng cần thiết rồi chạy sang nhà hàng xóm cao hơn để tránh lũ.

Chị Lê Thị Kim Ngân bật khóc kể lại. Ảnh: C.N

Trong lúc nước lũ lên nhanh, chị nhận được tin hai cháu ruột cùng bố mẹ đang mắc kẹt trong căn nhà cấp bốn cách đó không xa. Ngay lập tức, chồng chị – anh Nguyễn Minh Khánh (SN 1983) và anh rể Nguyễn Xuân Vinh (SN 1980) lao đi lấy ghe, bất chấp dòng nước cuồn cuộn chạy đến cứu các cháu.

Kể đến đây, chị Ngân nghẹn lại rất lâu rồi mới tiếp tục. Khi chiếc ghe chở 4 người gồm chồng, anh rể và hai cháu của chị chỉ còn vài mét là tới nơi chị và hai con đang trú tránh thì bất ngờ gặp dòng nước xoáy mạnh. Ghe nghiêng rồi lật úp chỉ trong tích tắc.

“Lúc ghe chìm, tôi thấy chồng tôi đưa tay lên… rồi chìm xuống. Hai đứa nhỏ với anh rể ôm chặt nhau bị nước cuốn đi. Tôi nghe các cháu gọi ‘dượng ơi’ rồi im bặt. Tôi chỉ biết gào khóc, muốn lao xuống mà không thể…”, chị Ngân nức nở.

Chiếc bàn thờ được đặt vội ngay giữa nhà. Ảnh: CN

Ngồi cạnh bên, gương mặt chưa hết bàng hoàng, anh Vinh kể lại giây phút sinh tử ấy: “Khi nghe cháu kêu cứu, nước lên quá nhanh nên tôi và Khánh chỉ kịp lấy ghe rồi chèo đi. Nhưng trên đường quay lại gần bờ thì gặp dòng nước xoáy, ghe lật. Tôi cố ôm hai cháu và bơi vào bờ nhưng nước quá mạnh”.

Theo anh, sau hơn 10 phút vật lộn giữa dòng nước xiết, sức đã kiệt, anh đành buông tay. “Nước đẩy tôi vào bụi tre, may mắn bám được và sau đó được cứu hộ đưa vào bờ”, anh nói trong sự bất lực.

Gia đình cho biết vợ chồng anh Khánh làm nông, quanh năm gắn với ruộng đồng. Ngoài việc đồng áng, anh đi làm thuê để lo cho hai con nhỏ. Trên bàn thờ, chị Ngân đặt chiếc áo cũ anh hay mặc đi làm đồng thay cho di ảnh. Hai đứa trẻ vẫn chưa hiểu chuyện: đứa út khóc đòi bố, đứa lớn lặng người bên góc giường.

“Chồng tôi chỉ kịp dặn lát nữa quay lại rồi đưa mẹ con lên nơi an toàn. Ai ngờ…”, chị Ngân run giọng.

Cách đó không xa, trong nhà mẹ ruột chị Ngân, bà Nguyễn Thị Kim Vàng (SN 1963) ngồi sụp bên bàn thờ hai cháu nội – Nguyễn Lê Anh T. (SN 2012) và Nguyễn Đức T. (SN 2016). Hai cháu là con của anh Nguyễn Duy Thanh (SN 1980) và chị Lê Thị Trà My (SN 1981). Vì hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh chị gửi hai con cho ông bà nội chăm sóc rồi vào TP.Hồ Chí Minh làm công nhân.

“Khi nghe tin, vợ tôi vẫn hy vọng đó là nhầm lẫn. Chúng tôi bắt xe về ngay trong đêm. Tới nơi nhìn thi thể con, tôi như gục xuống. Hai vợ chồng đi làm cả năm, mong gom chút tiền để đón con vào TP.Hồ Chí Minh học, ai ngờ…”, anh Thanh nghẹn ngào.

Theo anh Trần Văn Lam (SN 1980, hàng xóm gia đình anh Thanh), trong nhiều năm sống ở đây, chưa bao giờ người dân chứng kiến trận lũ lớn và dữ dội như vậy. “Của cải mất có thể làm lại, nhưng người mất thì không gì bù đắp được. 3 chiếc quan tài, 3 sinh mạng một gia đình ra đi trong buổi chiều định mệnh. Cả thôn ai cũng đau xót”, anh Lam nói.

Trong những căn nhà nhỏ vẫn còn loang lổ bùn non, nỗi đau của người ở lại vẫn hiện hữu, như dòng nước lũ chưa kịp rút khỏi ký ức của cả vùng quê này.