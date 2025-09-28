Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 28/09/2025 20:31 GMT+7

NÓNG: Hà Nội mưa lớn kéo dài từ tối nay do hoàn lưu bão số 10

Kiều Tâm Chủ nhật, ngày 28/09/2025 20:31 GMT+7
Trước dự báo mưa lớn kéo dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa có công văn số 7345/SNNMT-TLPCTT về triển khai công tác phòng, chống úng ngập trên địa bàn TP Hà Nội.
Tin bão mới nhất về ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 tại Hà Nội

Theo đó, tin dự báo mưa lớn thành phố Hà Nội số MLDR-58/15h30/HNOI ngày 28/9/2025 của Phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn – Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho thấy, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc hoàn lưu bão số 10, từ chiều tối nay (28/9) đến trưa ngày 30/9, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 80 – 250 mm, có nơi trên 300 mm.

Theo bản tin bão mới nhất hôm nay, từ tối nay - 20/9, Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to. Ảnh: Khổng Chí

Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống úng ngập trên địa bàn Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các phường, xã, các Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi: Hà Nội, Sông Đáy, Sông Nhuệ và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích:

- Tổ chức trực ban theo quy định. Theo dõi chặt chẽ tình hình mưa trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn; thực hiện các biện pháp tiêu nước đệm trong hệ thống thủy lợi đơn vị quản lý; chủ động vận hành công trình thủy lợi tiêu úng, đồng thời đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và hạ du hồ chứa phục vụ sản xuất, dân sinh. Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống để đảm bảo an toàn công trình.

- Vận hành các hồ chứa thủy lợi theo quy trình vận hành, phương án tích nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tuyệt đối an toàn hồ, đập; đối với các hồ chứa có cửa van (hồ Đồng Đò, hồ Đồng Mô) không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du; thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa mở cửa van để hạ thấp mực nước đón lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

- Tuyên truyền, hướng dẫn, người dân thu hoạch nhanh, gọn cây lúa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", rau màu khi đến kỳ thu hoạch, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây ra; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức phân luồng giao thông qua các kênh, cống, đặc biệt mặt đập, tràn hồ chứa thủy lợi để 2 đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân và an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa bão.

- Chủ động triển khai mở các cống tiêu tự chảy, bơm hạ mực nước trên các hệ thống kênh trục, đặc biệt lưu ý hệ thống sông Nhuệ để phối hợp, hỗ trợ thoát nước đô thị trên địa bàn Thành phố.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường, Công ty Thủy lợi tổ chức thực hiện; cập nhật mọi tình hình quản lý vận hành công trình, các thiệt hại do thiên tai gây ra và báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Dù bão số 10 Bualoi chưa tác động trực tiếp đến đất liền nhưng Hà Nội cũng đã ghi nhận mưa lớn trong trưa và chiều nay

Theo ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa ở Hà Nội trong trưa và chiều nay nguyên nhân là do hoàn lưu rìa xa của cơn bão, chưa phải thời điểm mưa to gió mạnh nhất.

"Cao điểm mưa lớn ở Hà Nội rạng sáng ngày mai - thời điểm người dân đi làm nhiều khả năng mưa to. Nguy cơ mưa cường suất lớn như đợt mưa do bão số 9 Kajiki vẫn có nhưng ít khả năng" - ông Lâm cho hay.

Về tác động của mưa lớn, theo cơ quan khí tượng của Bắc Bộ cảnh báo, trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn trong thời gian ngắn làm hệ thống thoát nước trở nên quá tải, gây ra tình trạng ngập trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi, nơi có địa hình dốc.

Từ chiều nay - 30/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai, từ Thanh Hóa đến phía bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn với lượng mưa lớn hơn 200mm trong vòng 3 giờ.

Ảnh hưởng của bão số 10: Cây phượng cổ thụ gãy ngang thân, đè trúng người đi đường ở Hải Phòng

Ảnh hưởng của bão số 10: Cây phượng cổ thụ gãy ngang thân, đè trúng người đi đường ở Hải Phòng

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) di chuyển lệch phía Bắc, Hà Tĩnh, Nghệ An chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh nhất

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) di chuyển lệch phía Bắc, Hà Tĩnh, Nghệ An chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh nhất

KHẨN: Chuyên gia chỉ rõ thời điểm nguy hiểm nhất của bão số 10 (bão BUALOI), những tỉnh nào cần đặc biệt lưu ý?

KHẨN: Chuyên gia chỉ rõ thời điểm nguy hiểm nhất của bão số 10 (bão BUALOI), những tỉnh nào cần đặc biệt lưu ý?

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) áp sát Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị, nguy cơ xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) áp sát Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị, nguy cơ xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Những cây cầu của chương trình Cầu Nông thôn chính là cầu nối cho người dân ở các vùng biên giới, không chỉ về đường làm ăn, mà còn là cầu nối của hạnh phúc, tình cảm và những giá trị đạo đức. Chương trình đã góp phần cải thiện đời sống của người dân, giúp nhiều vùng quê đạt tiêu chuẩn nông thôn mới...

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Nhà nông
Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Vùng đất này ở tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập Bình Phước) chính là điểm cuối cùng của dãy Trường Sơn hùng vỹ

Nhà nông
Vùng đất này ở tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập Bình Phước) chính là điểm cuối cùng của dãy Trường Sơn hùng vỹ

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Hoàng Sa 270km, dự báo mai tăng cấp, vào vùng biển Nghệ An - Quảng Trị

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Hoàng Sa 270km, dự báo mai tăng cấp, vào vùng biển Nghệ An - Quảng Trị

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

Phim mới của Triệu Lộ Tư vấp tranh cãi
Văn hóa - Giải trí

Phim mới của Triệu Lộ Tư vấp tranh cãi

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim “Hãy để tôi tỏa sáng” do Triệu Lộ Tư đóng chính bất ngờ lên sóng ngày 26/9 trên nền tảng Tencent Video mà không có chiến dịch quảng bá, gây chú ý lớn với khán giả nhưng cũng đối mặt nhiều tranh luận.

NÓNG: Tin bão mới nhất, sắp đến thời điểm nguy hiểm nhất của bão số 10, sau 21 giờ tối nay đến rạng sáng mai
Nhà nông

NÓNG: Tin bão mới nhất, sắp đến thời điểm nguy hiểm nhất của bão số 10, sau 21 giờ tối nay đến rạng sáng mai

Nhà nông

Tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy, hồi 19 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão số 10 (bão BUALOI) ở trên vùng ven biển Nghệ An-Quảng Trị, vẫn đạt cấp 12, giật cấp 15. Chuyên gia cảnh báo, thời gian nguy hiểm nhất do bão số 10 là sau 9 giờ tối nay đến sáng sớm mai, 29/9.

Ninh Bình FC đứt mạch thắng
Thể thao

Ninh Bình FC đứt mạch thắng

Thể thao

Trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 5 V.League 2025/2026, Ninh Bình FC đã bị CLB Hải Phòng cầm hòa với tỷ số 2-2 trên sân Lạch Tray.

Thảm kịch giẫm đạp tại cuộc mít tinh chính trị khiến hàng chục người chết thảm ở Ấn Độ
Điểm nóng

Thảm kịch giẫm đạp tại cuộc mít tinh chính trị khiến hàng chục người chết thảm ở Ấn Độ

Điểm nóng

Ít nhất 39 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại cuộc vận động chính trị của nam diễn viên Vijay ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ.

TS Nguyễn Sĩ Dũng: 'Chỉ một cơn bão đi qua, người dân có thể nghèo trở lại'
Giảm nghèo nông thôn

TS Nguyễn Sĩ Dũng: "Chỉ một cơn bão đi qua, người dân có thể nghèo trở lại"

Giảm nghèo nông thôn

TS Nguyễn Sĩ Dũng nhấn mạnh, tầm quan trọng của giảm nghèo càng trở nên cấp bách hơn trong bối cảnh đất nước đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có tiền lệ như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và sự đứt gãy của các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Động thái 'nóng' của Ngân hàng Nhà nước: Lập Hội đồng phân bổ hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng
Kinh tế

Động thái "nóng" của Ngân hàng Nhà nước: Lập Hội đồng phân bổ hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng

Kinh tế

Để đảm bảo khách quan, Ngân hàng Nhà nước sẽ thành lập Hội đồng xây dựng, điều chỉnh hạn mức, do một Phó Thống đốc làm Chủ tịch, tham mưu cho Thống đốc trong việc phân bổ tổng hạn mức hàng năm.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp trở thành người may mắn nhất, đón Thần Tài vào cửa, kiếm được khoản tiền kha khá
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp trở thành người may mắn nhất, đón Thần Tài vào cửa, kiếm được khoản tiền kha khá

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này có tính cách tốt nên được bạn bè yêu mến, quý nhân hỗ trợ, sang tháng 10 được trợ giúp, kiếm được kha khá tiền bạc.

Vì sao Trương Bá Chi rút lui khỏi màn ảnh?
Văn hóa - Giải trí

Vì sao Trương Bá Chi rút lui khỏi màn ảnh?

Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Vương Tinh tiết lộ lý do diễn viên Trương Bá Chi hạn chế đóng phim và dành thời gian chăm sóc ba con trai, chuyển hướng sang các hoạt động thương mại.

Mưa lớn, Huế bị nước ngập nhiều nơi, 2 hồ thủy điện nhận lệnh điều tiết nước ngay lập tức
Nhà nông

Mưa lớn, Huế bị nước ngập nhiều nơi, 2 hồ thủy điện nhận lệnh điều tiết nước ngay lập tức
4

Nhà nông

Mưa lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của bão số 10 đã khiến nhiều nơi ở TP Huế bị ngập nước. Thành phố Huế đã ban hành lệnh vận hành điều tiết 2 hồ thủy điện.

Đây là cách gặt lúa, nhổ rau xanh kiểu xanh nhà hơn già đồng ở Hải Phòng
Nhà nông

Đây là cách gặt lúa, nhổ rau xanh kiểu xanh nhà hơn già đồng ở Hải Phòng

Nhà nông

Với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” nhiều nông dân ở Hải Phòng (bao gồm cả địa bàn tỉnh Hải Dương trước sáp nhập) đang hối hả thu hoạch lúa và nông sản 'chạy bão'.

'Đây là nơi mọi chuyện kết thúc': Ba Lan bình luận về kế hoạch của ông Zelensky
Điểm nóng

"Đây là nơi mọi chuyện kết thúc": Ba Lan bình luận về kế hoạch của ông Zelensky

Điểm nóng

Nỗ lực mới nhất của Tổng thống Ukraine Zelensky nhằm lôi kéo NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine sẽ thất bại, Pawel Lisitsky, tổng biên tập tạp chí Do Rzeczy nhận xét.

Xã mới này ở tỉnh Tuyên Quang có thứ cây cổ thụ ra quả không hạt, hễ ăn là vạn người mê
Nhà nông

Xã mới này ở tỉnh Tuyên Quang có thứ cây cổ thụ ra quả không hạt, hễ ăn là vạn người mê

Nhà nông

Người dân xã Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang (trước thời điểm bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang thì xã Yên Lập thuộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) vẫn luôn tự hào vì bảo tồn được những cây hồng cổ thụ hằng trăm năm tuổi cho ra quả đều đặn hằng năm, đây cũng là điều làm nên sự đặc biệt cho thương hiệu hồng không hạt Yên Lập.

Liên hoan Ca trù Hà Nội 2025: Gắn kết nghệ nhân, trao lửa cho thế hệ kế cận
Tin tức

Liên hoan Ca trù Hà Nội 2025: Gắn kết nghệ nhân, trao lửa cho thế hệ kế cận

Tin tức

Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ tư - năm 2025 vừa khép lại thành công tại Bảo tàng Hà Nội, ghi nhận số lượng thí sinh và câu lạc bộ tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay. Sự góp mặt của nhiều giọng ca trẻ và đặc biệt là các kép đàn cho thấy tín hiệu khởi sắc, khẳng định ca trù đang hồi sinh mạnh mẽ trong đời sống đương đại.

Những đội gian lận cầu thủ từng bị FIFA, AFC phạt thế nào?
Thể thao

Những đội gian lận cầu thủ từng bị FIFA, AFC phạt thế nào?

Thể thao

Ủy ban Kỷ luật FIFA điều tra 7 tuyển thủ Malaysia gian lận hồ sơ, đối mặt nguy cơ bị xử thua, loại khỏi Asian Cup 2027 như nhiều đội từng bị phạt nặng trước đó.

Nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Kinh tế 2025: Quê Quảng Trị, hiện là Chủ tịch Hội đồng trường đại học
Xã hội

Nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Kinh tế 2025: Quê Quảng Trị, hiện là Chủ tịch Hội đồng trường đại học

Xã hội

PGS.TS Võ Thị Thúy Anh là nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Kinh tế năm 2025. Bà hiện là Chủ tịch Hội đồng Trường, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Ảnh cưới cách đây 25 năm của Á hậu Việt Nam duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân
Văn hóa - Giải trí

Ảnh cưới cách đây 25 năm của Á hậu Việt Nam duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi có cuộc hôn nhân viên mãn với ông xã điển trai, là doanh nhân thành đạt trong ngành nhựa.

Ở vùng biên giới Lào Cai này, có một nông dân trồng cây gì mới tỉa cành, bán lá đã cầm cục tiền to?
Nhà nông

Ở vùng biên giới Lào Cai này, có một nông dân trồng cây gì mới tỉa cành, bán lá đã cầm cục tiền to?

Nhà nông

Với 10 ha trồng cây quế, từ 10-12 năm tuổi, mỗi năm chỉ cần tỉa thưa, bán cành quế, bán lá quế, ông Trần Văn Đảo, nông dân thôn Tân Quang, xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai (địa bàn huyện Bát Xát trước đây) cũng thu về hàng trăm triệu đồng. Mô hình trồng quế của gia đình ông Đảo là 1 trong nhiều minh chứng cho hiệu quả từ mô hình trồng rừng kinh tế ở Lào Cai...

Một kỹ sư ở Khánh Hòa mát tay trồng 'rau biển giàu protein', bán trong nước tốt, bán ra nước ngoài cũng hút hàng
Nhà nông

Một kỹ sư ở Khánh Hòa mát tay trồng "rau biển giàu protein", bán trong nước tốt, bán ra nước ngoài cũng hút hàng

Nhà nông

Trước khi bén duyên với rong nho, ông Lê Bền, tỉnh Khánh Hòa là kỹ sư ngành địa chất, chuyên xuất khẩu đá granite ốp lát xuất khẩu sang các nước. Nhiều lần ăn cơm cùng đối tác người Nhật nên ông để ý thấy họ rất chuộng món rong nho (umi budou)

Quảng Trị: Xử phạt gần 877 triệu đồng đối với 4 thuyền trưởng tàu cá vi phạm IUU
Nhà nông

Quảng Trị: Xử phạt gần 877 triệu đồng đối với 4 thuyền trưởng tàu cá vi phạm IUU

Nhà nông

Lực lượng chức năng ở Quảng Trị vừa xử lý 4 tàu cá vi phạm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), ra quyết định xử phạt hành chính tổng cộng gần 877 triệu đồng và tịch thu hơn 4.500 lít dầu DO.

Vượt biển động, đưa bệnh nhân từ đảo Quan Lạn về đất liền phẫu thuật
Xã hội

Vượt biển động, đưa bệnh nhân từ đảo Quan Lạn về đất liền phẫu thuật

Xã hội

Trung tâm Y tế đặc khu Vân Đồn vừa phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đưa một bệnh nhân từ đảo Quan Lạn về đất liền phẫu thuật, trong điều kiện thời tiết xấu biển động do ảnh hưởng của số 10.

Tống Khánh Linh được bảo vệ như thế nào trong cách mạng văn hóa?
Đông Tây - Kim Cổ

Tống Khánh Linh được bảo vệ như thế nào trong cách mạng văn hóa?

Đông Tây - Kim Cổ

Sau khi đọc thư, biết rõ sự nguy hiểm đang rình rập Tống Khánh Linh, Thủ tướng Chu Ân Lai ngay lập tức đưa ra 2 quyết định: một là tăng cường bảo vệ ngôi nhà mà Tống Khánh Linh đang ở. Hai là để tránh hậu họa, cho gọi “S đồng chí” tới cơ quan bảo vệ của chính phủ để nói cho ông ta biết những việc làm sai trái cần chấm dứt.

Khối ngoại và tự doanh 'đồng thuận' bán ròng tuần qua
Nhà đất

Khối ngoại và tự doanh "đồng thuận" bán ròng tuần qua

Nhà đất

VN-Index khép lại tuần 22 - 26/9 tăng nhẹ 0,13% nhưng thanh khoản tiếp tục suy giảm, khối ngoại bán ròng hơn 7.700 tỷ đồng, ghi nhận tuần rút vốn thứ 10 liên tiếp.

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1 tạo dấu ấn chương trình hành động cụ thể, kèm 34 đề án, 46 dự án
Tin tức

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1 tạo dấu ấn chương trình hành động cụ thể, kèm 34 đề án, 46 dự án

Tin tức

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ đánh dấu bước khởi đầu ấn tượng khi tỉnh chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể kèm 34 đề án và 46 dự án, nhằm biến nghị quyết Đại hội thành hành động thiết thực.

Ngư dân An Giang chung tay bảo vệ biển, chống khai thác hải sản trái phép
Nhà nông

Ngư dân An Giang chung tay bảo vệ biển, chống khai thác hải sản trái phép

Nhà nông

Nhiều ngư dân An Giang đã trở thành tấm gương sáng trong chống khai thác hải sản trái phép. Họ không chỉ bám biển mưu sinh mà còn đồng hành cùng chính quyền, bộ đội biên phòng tuyên truyền pháp luật, góp phần bảo vệ ngư trường và chủ quyền biển đảo.

Sắp xuất hiện 'chung cư nuôi heo' đầu tiên ở Việt Nam tại Tây Ninh, dự kiến mỗi năm bán ra 1,6 triệu con heo thịt
Nhà nông

Sắp xuất hiện "chung cư nuôi heo" đầu tiên ở Việt Nam tại Tây Ninh, dự kiến mỗi năm bán ra 1,6 triệu con heo thịt

Nhà nông

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) chính thức ký kết hợp tác liên doanh với Tập đoàn thực phẩm Muyuan (Trung Quốc) để xây dựng, vận hành dự án chăn nuôi công nghệ cao nhà cao tầng tại tỉnh Tây Ninh. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến chứng kiến lễ ký kết.

Thi ném dép ở hành lang chung cư, bé trai làm gãy vòi phun nước cứu hoả khiến 2 thang máy bị tê liệt
Xã hội

Thi ném dép ở hành lang chung cư, bé trai làm gãy vòi phun nước cứu hoả khiến 2 thang máy bị tê liệt

Xã hội

Nhóm 3 bé trai đã thi ném dép xem ai xa hơn vô tình làm gãy vòi phun nước PCCC khiến 2 thang máy ở chung cư CT12B KĐT Kim Văn Kim Lũ (Hà Nội) bị hỏng, dừng hoạt động.

VĐV Đặng Thị Hồng được quyền khiếu nại FIVB?
Thể thao

VĐV Đặng Thị Hồng được quyền khiếu nại FIVB?

Thể thao

Theo Tổng thư ký VFV, Đặng Thị Hồng có quyền khiếu nại những kết luật từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB). Tuy vậy đến lúc này, tay đập 19 tuổi chưa làm điều đó.

Iran tuyên bố khám phá bí mật hạt nhân của Israel
Điểm nóng

Iran tuyên bố khám phá bí mật hạt nhân của Israel

Điểm nóng

Truyền thông nhà nước Iran đã công bố một đoạn video ngắn đầy kịch tính tuyên bố tiết lộ thông tin và tài liệu mật được cho là có được từ cơ quan tình báo Israel liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Người đàn ông ở Hà Nội tố bị hàng xóm xông vào nhà, hành hung vợ giữa đêm khuya
Pháp luật

Người đàn ông ở Hà Nội tố bị hàng xóm xông vào nhà, hành hung vợ giữa đêm khuya

Pháp luật

Sự việc vừa xảy ra tại xã An Khánh (TP.Hà Nội), khi một gia đình tố bất ngờ bị người hàng xóm xông vào nhà trong đêm, hành hung dã man khiến người vợ bị thương, cả nhà nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn...

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) sắp vào đất liền Nghệ An - Bắc Quảng Trị, có bao nhiêu tỉnh ảnh hưởng?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) sắp vào đất liền Nghệ An - Bắc Quảng Trị, có bao nhiêu tỉnh ảnh hưởng?

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 (bão BUALOI) ở trên vùng biển Quảng Trị - TP Đà Nẵng, cách Quảng Trị khoảng 140km về phía Đông. Dự báo bão vẫn di chuyển rất nhanh, sắp vào đất liền, hoàn lưu bão rất rộng, ảnh hưởng nhiều tỉnh thành.

