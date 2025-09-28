NÓNG: Hà Nội mưa lớn kéo dài từ tối nay do hoàn lưu bão số 10

Tin bão mới nhất về ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 tại Hà Nội

Theo đó, tin dự báo mưa lớn thành phố Hà Nội số MLDR-58/15h30/HNOI ngày 28/9/2025 của Phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn – Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho thấy, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc hoàn lưu bão số 10, từ chiều tối nay (28/9) đến trưa ngày 30/9, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 80 – 250 mm, có nơi trên 300 mm.

Theo bản tin bão mới nhất hôm nay, từ tối nay - 20/9, Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to. Ảnh: Khổng Chí

Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống úng ngập trên địa bàn Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các phường, xã, các Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi: Hà Nội, Sông Đáy, Sông Nhuệ và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích:

- Tổ chức trực ban theo quy định. Theo dõi chặt chẽ tình hình mưa trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn; thực hiện các biện pháp tiêu nước đệm trong hệ thống thủy lợi đơn vị quản lý; chủ động vận hành công trình thủy lợi tiêu úng, đồng thời đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và hạ du hồ chứa phục vụ sản xuất, dân sinh. Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống để đảm bảo an toàn công trình.

- Vận hành các hồ chứa thủy lợi theo quy trình vận hành, phương án tích nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tuyệt đối an toàn hồ, đập; đối với các hồ chứa có cửa van (hồ Đồng Đò, hồ Đồng Mô) không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du; thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa mở cửa van để hạ thấp mực nước đón lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

- Tuyên truyền, hướng dẫn, người dân thu hoạch nhanh, gọn cây lúa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", rau màu khi đến kỳ thu hoạch, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây ra; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức phân luồng giao thông qua các kênh, cống, đặc biệt mặt đập, tràn hồ chứa thủy lợi để 2 đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân và an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa bão.

- Chủ động triển khai mở các cống tiêu tự chảy, bơm hạ mực nước trên các hệ thống kênh trục, đặc biệt lưu ý hệ thống sông Nhuệ để phối hợp, hỗ trợ thoát nước đô thị trên địa bàn Thành phố.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường, Công ty Thủy lợi tổ chức thực hiện; cập nhật mọi tình hình quản lý vận hành công trình, các thiệt hại do thiên tai gây ra và báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Dù bão số 10 Bualoi chưa tác động trực tiếp đến đất liền nhưng Hà Nội cũng đã ghi nhận mưa lớn trong trưa và chiều nay



Theo ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa ở Hà Nội trong trưa và chiều nay nguyên nhân là do hoàn lưu rìa xa của cơn bão, chưa phải thời điểm mưa to gió mạnh nhất.



"Cao điểm mưa lớn ở Hà Nội rạng sáng ngày mai - thời điểm người dân đi làm nhiều khả năng mưa to. Nguy cơ mưa cường suất lớn như đợt mưa do bão số 9 Kajiki vẫn có nhưng ít khả năng" - ông Lâm cho hay.



Về tác động của mưa lớn, theo cơ quan khí tượng của Bắc Bộ cảnh báo, trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.



Mưa lớn trong thời gian ngắn làm hệ thống thoát nước trở nên quá tải, gây ra tình trạng ngập trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi, nơi có địa hình dốc.



Từ chiều nay - 30/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.



Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai, từ Thanh Hóa đến phía bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn với lượng mưa lớn hơn 200mm trong vòng 3 giờ.

