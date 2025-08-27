-Thưa ông! Xã Lai Vung nổi tiếng với đặc sản quýt hồng, vậy bên cạnh lợi thế nông nghiệp, đâu là nền tảng mà xã đã xây dựng để hướng tới mục tiêu nông thôn mới kiểu mẫu?



Nền tảng của Lai Vung không chỉ là những vườn quýt, mà là sự đồng lòng của người dân và chính quyền. Chúng tôi đã hoàn thiện các tiêu chí quan trọng của nông thôn mới.

Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hệ thống điện, nước sạch đã phủ khắp các hộ dân, và chất lượng giáo dục, y tế không ngừng được cải thiện. Đây là những điều kiện tiên quyết để bà con an tâm lao động, sản xuất, và cũng là bệ phóng để chúng tôi tiến xa hơn.

Đồng thời, kinh nghiệm từ các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (như Định Yên, Định An, Tân Phước, Tân Thành) là một lợi thế lớn. Chúng tôi không đi một mình, sự phát triển chung của cả xã đã tạo ra động lực và một môi trường học hỏi quý báu.

Ông Nguyễn Văn Hon, Bí thư Đảng ủy xã Lai Vung. Ảnh: ĐVCC

-Nhiều người cho rằng, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu chỉ cần phát triển hạ tầng và kinh tế, nhưng Lai Vung lại chọn chuyển đổi số làm trọng tâm, tại sao xã lại có sự lựa chọn táo bạo này, thưa ông?



Nông thôn mới kiểu mẫu không thể chỉ là những con đường bê tông hay những ngôi nhà khang trang. Nó phải là một xã hội hiện đại, nơi mọi người dân đều được tiếp cận với tri thức và dịch vụ tiên tiến.

Chuyển đổi số chính là chìa khóa để hiện thực hóa điều đó. Chúng tôi xác định đây không chỉ là một khẩu hiệu, mà là một chiến lược sống còn để nâng cao chất lượng sống toàn diện cho người dân.

Chúng tôi tin rằng công nghệ sẽ giúp Lai Vung rút ngắn khoảng cách với các đô thị lớn. Xã đang tập trung vào việc xây dựng xã hội số, nơi mà công nghệ len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống.

-Cụ thể, xã đã triển khai những chương trình chuyển đổi số nào để đạt được mục tiêu đó, thưa ông?



Để đạt được mục tiêu, xã đã định hướng rõ ba mũi nhọn chiến lược mà xã đang tập trung thực hiện:

Các lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân trong xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số. Ảnh: ĐVCC

Thứ nhất là nâng cao tri thức và năng lực sản xuất, chúng tôi đang triển khai các khóa học trực tuyến về nông nghiệp công nghệ cao, quản lý kinh doanh và kỹ năng mềm.

Người dân, đặc biệt là thanh niên, có thể học hỏi những kiến thức mới mà không cần phải đi đâu xa. Điều này sẽ tạo ra một thế hệ nông dân trẻ năng động, sáng tạo và có tư duy hiện đại.

Thứ hai, cải thiện chất lượng y tế từ xa, đây là một bước đột phá quan trọng. Với dịch vụ tư vấn y tế từ xa, người dân ở vùng sâu, vùng xa hoặc người cao tuổi có thể nhận được lời khuyên và chẩn đoán ban đầu từ các bác sĩ chuyên khoa thông qua các cuộc gọi video hoặc ứng dụng y tế. Việc này, không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn góp phần giảm tải cho hệ thống y tế công cộng.

Thứ ba, là số hóa quản lý và du lịch: Việc đánh số nhà và xây dựng bản đồ số giúp công tác quản lý hành chính trở nên minh bạch và hiệu quả. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tận dụng công nghệ để phát triển du lịch thông minh.

Bằng cách xây dựng bản đồ du lịch tích hợp mã QR, du khách đến với Lai Vung có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin về điểm đến, câu chuyện lịch sử, văn hóa, và các món ăn đặc trưng. Điều này không chỉ nâng cao trải nghiệm của du khách mà còn quảng bá hình ảnh Lai Vung một cách rộng rãi.

Quýt hồng Lai Vung nức tiếng với quả đẹp mắt, hương vị thơm ngon. Ảnh: Vân Nguyễn

-Khi bắt đầu hành trình này, xã Lai Vung có gặp phải những khó khăn nào không, thưa ông?



Bên cạnh những thuận lợi, xã cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, là về nhận thức ban đầu của người dân. Thay đổi thói quen không phải là điều dễ dàng.

Ban đầu, nhiều người dân còn e dè, chưa quen với việc sử dụng công nghệ. Nhưng chúng tôi đã kiên trì tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn và đưa ra những ví dụ thực tế về lợi ích của chuyển đổi số. Dần dần, bà con đã thấy được hiệu quả và hào hứng tham gia.

Để đến được mục tiêu nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2030, chúng tôi cần sự đồng lòng của toàn dân và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các cấp. Tuy nhiên, tôi tin rằng với những nền tảng đã có và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Lai Vung sẽ thực hiện được khát vọng.

Xin cảm ơn ông!

