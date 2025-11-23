Chủ đề nóng

Sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang, một loại nhà ở mới ở tỉnh Đồng Tháp mới đang tăng nhu cầu ở mức cao tại Mỹ Tho

Dương Út-T.Đạt Chủ nhật, ngày 23/11/2025 13:34 GMT+7
Để kịp thời đáp ứng nhu cầu nơi ở cho cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập, tỉnh Đồng Tháp mới (sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp trước đây) đang tập trung triển khai các dự án sửa chữa, xây mới nhà ở công vụ. Điều này nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức có nơi ở ổn định, thuận tiện và an tâm công tác.
Chổ ở tại nơi làm việc mới-nhu cầu cấp thiết

Sau khi sáp nhập 2 tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang thành tỉnh Đồng Tháp mới, có hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh Đồng Tháp cũ phải di chuyển đến nơi làm việc mới.

Do phải di chuyển xa nên phần lớn cán bộ, công chức, viên chức lựa chọn thuê nhà, thuê trọ… để ở lại làm việc.

Anh Lê Thành Thuận, công tác Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Tháp cho biết, việc chuyển địa bàn làm việc, khó khăn nhất là về nhà ở.

Đặc biệt là ở khu vực trung tâm, giá thuê nhà đắt đỏ, tìm được chỗ ở, sinh hoạt, học tập và làm việc vừa ý cũng là vấn đề nan giải. Trong khi giá cả nhà thuê ở ngoại ô mặc dù rẻ hơn nhiều, nhưng xa nơi làm việc.

Việc di chuyển mất nhiều thời gian, nhất là vào giờ cao điểm. Vì vậy, việc tìm được nhà công vụ với diện tích vừa phải, sạch sẽ, thích hợp cho gia đình ở là một nhu cầu cấp thiết đối với cán bộ, người lao động tại Mỹ Tho hiện nay.

“Việc lựa chọn sinh sống tại nhà công vụ cũng cần cân nhắc ưu tiên về vị trí của nơi ở, giao thông, chợ, trung tâm hành chính... đáp ứng cho hoạt động sinh sống, làm việc của người lao động xa nhà” - anh Thuận chia sẻ.

Đối với trường hợp của ông Đào Châu Nam, Trưởng phòng Sưu tầm, Truyền thông và Giáo dục - Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua, việc chuyển địa bàn công tác khiến ông gặp một số khó khăn nhất định. Khó khăn lớn nhất là vấn đề chỗ ở.

Do nơi làm việc mới cách xa nơi cư trú hiện tại nên ông phải thuê nhà trọ để thuận tiện cho việc đi lại.

Tuy nhiên, điều kiện ở trọ còn nhiều hạn chế như: Diện tích chật hẹp, chi phí sinh hoạt cao, nhất là điều kiện về an ninh chưa thật sự ổn định. Điều này phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe, thời gian nghỉ ngơi và tinh thần làm việc.

“Bản thân rất mong được bố trí nhà ở công vụ để yên tâm công tác. Nếu có nhà ở công vụ sẽ giúp tôi ổn định chỗ ở, giảm chi phí sinh hoạt và tạo tâm lý yên tâm công tác lâu dài.

Điều này không chỉ giúp cá nhân tôi thuận lợi hơn, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả làm việc, đảm bảo giải quyết công việc kịp thời, đúng tiến độ” - ông Nam tâm sự.

Tập trung đầu tư nhà ở công vụ

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, việc hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp cũ để thành lập tỉnh Đồng Tháp mới đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc tổ chức lại bộ máy hành chính.

Đồng thời, bảo đảm các điều kiện làm việc, sinh hoạt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp.

Sau khi thực hiện sắp xếp, nhu cầu về nhà ở cho cán bộ, công chức là rất lớn. Trong khi đó, quỹ nhà ở xã hội và nhà ở công vụ hiện có trên địa bàn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Theo đó, tổng số cán bộ, công chức được phân công đến làm việc tại trung tâm hành chính - chính trị mới khoảng 1.102 người. Để đáp ứng nhu cầu trước mắt, UBND tỉnh ban hành Phương án số 274/PA-UBND ngày 15-6-2025 về bố trí nhà ở công vụ tạm thời cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ sở hiện có như: Nhà ở công vụ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Chung cư số 2 Lê Văn Duyệt và khuôn viên Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn...


Các căn nhà công vụ trên đường Rạch Gầm, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp (địa phận TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang trước đây) vừa được sửa chữa.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã sửa chữa 16 căn hộ tại đường Rạch Gầm, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp (địa phận TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang trước đây).

Dự kiến, đến ngày 30-11-2025, các căn hộ này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đồng thời, sửa chữa Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Tiền Giang (khoảng 81 căn hộ). Dự kiến, đến ngày 30-12-2025, các căn hộ này hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, phương án bố trí nêu trên chỉ mang tính tạm thời, chưa đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành. Cụ thể, tiêu chuẩn diện tích và trang thiết bị tại các căn hộ nêu trên chưa phù hợp với Quyết định số 11/2024/QĐ-TTg ngày 24-7-2024 của Thủ tướng Chính phủ. Vị trí các khu nhà ở công vụ phân tán, không tập trung, gây khó khăn cho công tác điều hành, quản lý và sinh hoạt của cán bộ.

Hiện nay, có khoảng 900 công chức chưa có phương án bố trí chỗ ở ổn định, hiện đang phải thuê trọ tại các cơ sở lưu trú ở khu vực lân cận, ảnh hưởng đến điều kiện sống và hiệu quả công tác.

Bên cạnh đó, theo Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 2-7-2025 của UBND tỉnh Đồng Tháp, số lượng công chức được tiếp nhận, điều động đến nhận công tác tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp mới là 1.533 người. Trong đó, tỉnh Đồng Tháp cũ là 775 công chức; tỉnh Tiền Giang là 758 công chức.

Điều này tiếp tục làm gia tăng áp lực lên quỹ nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh. Từ thực tế trên, nhằm thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh, kịp thời đáp ứng nhu cầu chỗ ở ổn định cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, việc đầu tư xây dựng nhà ở công vụ tại khu vực trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Đồng Tháp là thực sự cần thiết, cấp bách và có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Mới đây, vào ngày 14-11, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 4. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét, thông qua 10 nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nhà ở công vụ tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, địa điểm thực hiện dự án tại phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp. Dự án sẽ xây mới Khối nhà ở công vụ quy mô 1 tầng hầm và 8 tầng nổi. Tổng số lượng căn hộ khoảng 285 căn. Đồng thời, bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ phục vụ dự án.

Đối tượng thụ hưởng của dự án là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở xa đến làm việc tại trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Tháp sau sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổng vốn thực hiện dự án hơn 421 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Thời gian dự kiến thực hiện dự án trong giai đoạn 2025 - 2028.

Thực tế cho thấy, việc tỉnh triển khai dự án nhà ở công vụ là thông tin vui cho nhiều cán bộ, công chức, viên chức phải làm việc xa nhà. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nơi ở ổn định, tập trung hoàn thành tốt công việc.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua, địa phương tập trung thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy được đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định.

Dự kiến đến hết tháng 11-2025, có 2.767 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan đảng, đoàn thể và chính quyền được giải quyết chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ với tổng kinh phí chi trả thực hiện chính sách là 2.714 tỷ đồng.

