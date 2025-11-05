Nước mua gạo nhiều nhất thế giới sửa đạo luật liên quan đến lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam tiến thẳng Malaysia, châu Phi

Philippines đang đẩy nhanh tiến độ sửa đổi một đạo luật liên quan đến lúa gạo

Theo bản tin mới nhất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đang đẩy nhanh tiến độ các cuộc tham vấn trên toàn quốc để hoàn thiện việc sửa đổi Đạo luật Cộng hòa số 11203, hay còn gọi là Luật Thuế Gạo (Rice Tariffication Law – RTL), nhằm ổn định giá gạo và cải thiện phúc lợi cho nông dân.

Các cải cách được đề xuất tập trung giải quyết tình trạng thu nhập của nông dân giảm sút, chênh lệch giữa chi phí nhập khẩu và giá bán lẻ, cũng như sự phụ thuộc ngày càng tăng của quốc gia vào nguồn gạo nước ngoài.

Những thay đổi chính bao gồm khôi phục một phần quyền hạn cho Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) trong việc quản lý dự trữ an ninh lương thực và bình ổn giá, cùng với việc thành lập Chương trình Phát triển ngành lúa gạo Philippines trị giá 30 tỷ peso, được tài trợ bằng nguồn thu từ thuế nhập khẩu gạo, nhằm nâng cao năng suất và khả năng hồi phục của ngành.

Sau các cuộc tham vấn gần đây tại Cagayan de Oro và Thành phố Quezon, các dự thảo sửa đổi dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội trước phiên họp ngày 10/11, theo chỉ đạo của Tổng thống nhằm đảm bảo lợi ích công bằng cho cả nông dân và người tiêu dùng, cũng như sự đồng thuận của các nhà lập pháp rằng những sửa đổi trước đây là chưa đầy đủ.

Philippines đẩy nhanh tiến độ các cuộc tham vấn để hoàn thiện việc sửa đổi một đạo luật nhằm ổn định giá gạo và cải thiện phúc lợi cho nông dân. Trong khi đó, các chuyến tàu chở gạo của Việt Nam vẫn chuyển hướng đến châu Phi, Malaysia, Hàn Quốc,... Ảnh: Sơn Trang/NNMT.

Theo Bộ trưởng An ninh Lương thực Philippines, giá gạo tại Philippines dự báo sẽ giảm trong quý cuối năm nay khi vụ thu hoạch mới trong nước và lượng nhập khẩu bổ sung giúp tăng nguồn cung nội địa. Trước đó, một trong những nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới đã phải đối mặt với lạm phát lương thực cao kéo dài ở mức 8,7% trong tháng 8 – mức cao nhất trong hơn 5 năm, do giá gạo tăng mạnh.

Trong khi Ngân hàng Trung ương Philippines vẫn thận trọng sau đợt tăng lãi suất đầu tiên trong ba năm, các quan chức cho rằng giá cả có thể ổn định, trừ khi xảy ra các cơn bão lớn.

Hiện, giá gạo xay xát kỹ khoảng 1 USD/kg, tăng 13% so với năm ngoái, trong bối cảnh sản lượng giảm 2% so với mục tiêu của Chính phủ là 19,07 triệu tấn. Để bù đắp thiếu hụt, Chính phủ có kế hoạch tăng nhập khẩu, có thể nâng tổng lượng nhập khẩu miễn thuế lên 1,7 triệu tấn – mức cao nhất trong bốn năm, sau khi đấu thầu 500.000 tấn gần đây bị hủy do giá chào cao.

Nhằm tăng cường an ninh lương thực quốc gia, Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) của Philippines phối hợp với Chính phủ Nhật Bản khởi động dự án xây dựng kho gạo hiện đại trị giá 800 triệu peso (tương đương 13,56 triệu USD) tại Thành phố Cauayan, tỉnh Isabela, nhằm tăng cường an ninh lương thực quốc gia.

Cơ sở này sẽ tích hợp các công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, như máy xay xát gạo tự động, máy sấy cơ học công suất lớn, hệ thống lưu trữ thông minh và các silo ngoài trời để giảm thất thoát sau thu hoạch và bảo quản chất lượng hạt gạo.

Dự án được tài trợ một phần từ ngân sách hạ tầng trị giá 146 triệu peso của NFA, và thiết bị được Nhật Bản cung cấp, với mục tiêu tăng cường thu mua lúa trực tiếp từ nông dân, đảm bảo giá bán công bằng và cải thiện thu nhập của họ. Được lãnh đạo địa phương đánh giá cao là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế khu vực, nhà kho hiện đại này hiện đang được xây dựng và sẽ là mô hình mẫu cho hiện đại hóa nông nghiệp, với một dự án tương tự được lên kế hoạch tại thành phố Roxas, tỉnh Isabela.

Giao dịch gạo trầm lắng sau động thái mới của Philippines, tàu chở gạo Việt Nam tiến thẳng Malaysia, châu Phi

Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu gạo chính là Philippines, Indonesia tạm ngừng nhập khẩu gạo, tiến tới chủ động một phần lương thực, các doanh nghiệp Việt Nam đã chuyển hướng sang thị trường các nước châu Á khác và châu Phi, trong đó hai nước châu Phi là Ghana và Bờ Biển Ngà nổi lên là những thị trường đang mua gạo của Việt Nam nhiều nhất.

Thống kê của VFA cho thấy, từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 10/2025, trong số 20 tàu vào cảng TP.Hồ Chí Minh và Mỹ Thới bốc hàng với số lượng khoảng 232.000 tấn, có tới 11 tàu chở gạo tới Malaysia; 5 tàu tới châu Phi; chỉ có 3 tàu tới Philippines và 1 tàu tới Hàn Quốc. Dự kiến, năm 2025, xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn đạt 7 triệu tấn.

Tại Ấn Độ, goạt động giao dịch tuần qua yên ắng, phân khúc gạo basmati vẫn ít sôi động khi các thương nhân tập trung tham gia Hội nghị Lúa gạo Quốc tế Bharat (BIRC) 2025 diễn ra vào ngày 30-31/10/2025 ở New Delhi.

Giá chào gạo 5% tấm kết thúc tuần khoảng 353 USD/tấn, giảm 7 USD/tấn so với tuần trước và giảm khoảng 21 USD/tấn so với tháng trước và giảm khoảng 92 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Tác nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ đang chuẩn bị ký kết các hợp đồng mới với khách hàng từ những thị trường mới nổi như Iraq, Indonesia và Arab Saudi.

Tại Hội nghị Lúa gạo Quốc tế Bharat (BIRC) 2025, Chủ tịch Liên đoàn các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ (IREF) cho biết mục tiêu nâng thị phần xuất khẩu gạo toàn cầu của Ấn Độ từ 40% lên 60%.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng kết thúc tuần ổn định ở mức cao nhờ giá gạo nội địa ổn định và tỷ giá đồng baht so với đồng USD mạnh hơn, góp phần hỗ trợ phân khúc xuất khẩu.

Giá chào gạo 5% tấm ở mức khoảng 335 USD/tấn, ít biến động so với tuần trước, nhưng giảm khoảng 15 USD/tấn so với tháng trước và giảm khoảng 152 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Giá chào gạo đồ khoảng 345 USD/tấn, nhưng đa phần khách hàng chỉ trả khoảng 340 USD/tấn hoặc thấp hơn, do đó vẫn chưa ghi nhận nhiều giao dịch mới.