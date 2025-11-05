Nước mua gạo nhiều nhất thế giới sửa đạo luật liên quan đến lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam tiến thẳng Malaysia, châu Phi

Nông thôn mới Đà Nẵng, các xã, phường nông thôn mới, dân tất bật khôi phục sản xuất vụ Tết sau mưa lũ
Sau những ngày mưa lũ dồn dập, nhiều vùng nông thôn mới, vùng nông nghiệp tại thành phố Đà Nẵng và khu vực lân cận bị ngập sâu, gây thiệt hại nặng nề cho nông dân. Không để mất thời gian, ngay khi nước rút, nông dân ở các xã, phường nông thôn mới Đà Nẵng đã nhanh chóng bắt tay khắc phục hậu quả, dọn dẹp đồng ruộng, khôi phục lại nhịp sản xuất cho vụ mùa cuối năm – vụ mùa gắn liền với kỳ vọng về một cái Tết no ấm.