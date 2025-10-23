Áp dụng công nghệ Israel vào nuôi chim bồ câu, tạo thu nhập ăn chắc mặc bền

Đây là cánh đồng rộng lớn nhất tỉnh An Giang (sau sáp nhập), xưa hoang hóa, nay trù phú, sản xuất lúa gạo lớn nhất nước

Không theo lối mòn chăn nuôi truyền thống thuần tuý, ông Vũ Xuân Hiệu đã cùng con trai mình đầu tư một trang trại để nuôi chim bồ câu Pháp với quy mô 1000m2, áp dụng công nghệ chăn nuôi của Israel.

Ông Hiệu trang bị thêm nhiều thiết bị, máy móc như: hệ thống uống nước tự động, hệ thống sưởi, máy ấp trứng, máy nghiền và trộn ngô…

Năm 2011, ông Hiệu vừa xây dựng chuồng trại vừa nuôi thử nghiệm với hơn 100 đôi chim bồ câu Pháp ban đầu.

Với sự hỗ trợ của anh con trai đi tu nghiệp sinh từ Israel trở về, nhờ am hiểu kỹ thuật nuôi chim bồ câu và khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu của đàn bồ câu Pháp nên ngay từ lứa đầu tiên gia đình ông Hiệu đã thành công.

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

Công nhân đang cho đàn chim bồ câu sinh sản của gia đình ông Vũ Xuân Hiệu, xã Vĩnh Hòa, TP. Hải Phòng (là một phần của huyện Vĩnh Bảo cũ) ăn. Ảnh: Trang Thuỷ

Venezuela chuẩn bị sẵn 100.000ha đất nông nghiệp để dành riêng cho các nhà đầu tư nông nghiệp Việt Nam

Đàn chim bồ câu ông Hiệu nuôi luôn khoẻ mạnh, không bệnh tật, lớn đều, chỉ sau 4 -5 tháng chim bồ câu mái đã cho những lứa đẻ trứng đầu tiên. Ông Hiệu cứ tăng đàn dần dần theo thời gian để dễ dàng kiểm soát chim bồ câu trong quá trình nuôi.

Chia sẻ kinh nghiệm nuôi chim bồ câu với PV báo điện tử Dân Việt, ông Vũ Xuân Hiệu (xã Vĩnh Hòa, TP. Hải Phòng) cho biết: “Gia đình tôi may mắn có cậu con trai được cơ quan cử đi học tập kinh nghiệm chăn nuôi chim bồ câu gần 1 năm tại Israel – Đây là một trong những đất nước có nền nông nghiệp công nghệ cao phát triển.

Vì vậy, trong quá trình nuôi chim bồ câu của gia đình tôi được con hỗ trợ toàn bộ về kỹ thuật, công nghệ của Israel nên trại chim bồ câu của gia đình hoàn toàn được kiểm soát về bệnh tật, ít rủi ro trong suốt quá trình nuôi”.

Ông Vũ Xuân Hiệu, xã Vĩnh Hòa, TP Hải Phòng (là một phần của huyện Vĩnh Bảo cũ) chia sẻ kinh nghiệm nuôi chim bồ câu Pháp sinh sản bằng công nghệ của Israel. Ảnh: Trang Thuỷ.

Khu kinh tế chuyên biệt hoành tráng 338.000 tỷ ở Hải Phòng (sau sáp nhập Hải Dương) lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Cũng theo ông Hiệu, để chim bồ câu nuôi khoẻ mạnh thì ngay từ khâu làm chuồng cũng đã phải chú ý. Chuồng trại ông Hiệu xây dựng là loại chuồng kín, luôn khô thoáng sạch sẽ, đảm bảo mát mẻ về mùa hè, ấm áp về mùa đông.

Chuồng nuôi chim bồ câu của gia đình ông Hiệu làm bằng thép, chia ngăn thành từng dãy chuồng có nhiều tầng để tiết kiệm diện tích.

Tại mỗi dãy chuồng lại được chia thành từng ngăn, ông Hiệu nuôi mỗi cặp chim bố mẹ 1 ngăn. Trong mỗi ngăn nuôi được trang bị đầy đủ máng ăn, máng uống và ổ đẻ cho chim.

Toàn bộ quy trình chăn nuôi được thực hiện theo mô hình Israel, với hệ thống nước uống tự động và kiểm soát chặt chẽ từ khâu chọn giống, chăm sóc, tiêm phòng định kỳ cho đến khi xuất bán ra thị trường.

Khu vực máy sấy thức ăn của gia đình ông Vũ Xuân Hiệu, xã Vĩnh Hòa, TP. Hải Phòng. Ảnh: Trang Thuỷ

Bốn con chim khổng lồ không bao giờ bay, giúp một ông nông dân Đắk Lắk lập nghiệp phát tài, bán 1,1-1,5 triệu/chim giống

Để đảm bảo cho đàn chim bồ câu nuôi khoẻ mạnh ông Hiệu sử dụng cám thảo dược phối trộn với ngô, hạt mạch để tăng sức đề kháng cho chim.

Ông Hiệu dùng các hỗn hợp thức ăn sau khi phối trộn và đưa vào máy sấy chuyên dụng để thức ăn được sấy mốc, điều chỉnh độ ẩm phù hợp cho thức ăn, kéo dài thời gian bảo quản và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho chim bồ câu ăn.

Đẻ sòn sòn cản chả kịp chính là kiểu nuôi chim bồ câu này

Không chỉ hiện đại hóa khâu chăm sóc, gia đình ông Hiệu còn đầu tư vào công đoạn ấp nở cho chim bồ câu. Ông Hiệu cho rằng, khâu quyết định then chốt trong quá trình nuôi chim bồ câu là khâu ấp nở trứng và nuôi con.

Thông thường để chim bồ câu đẻ ấp tự nhiên thì tỉ lệ đạt nở thành công là rất thấp, thậm chí ngay khi đẻ trứng nếu không kịp thời lấy ra chim bố mẹ vùng vẫy, trứng làm vỡ hỏng rất nhiều. Vậy nên gia đình ông Hiếu đã dùng công nghệ ấp trứng bằng máy ấp chuyên dụng.

Một "nông dân Việt Nam" làm ruộng ở châu Âu (Cộng hòa Séc), trang trại đẹp như phim, rau dền, rau đay, bí đỏ tốt um

Máy ấp trứng hiện đại công nghệ của Israel ông Vũ Xuân Hiệu, xã Vĩnh Hòa, TP. Hải Phòng trang bị để ấp nở trứng cho chim. Ảnh: Trang Thuỷ

Sau khi chim mẹ đẻ trứng ông Hiệu nhặt trứng thật ra khỏi chuồng, thay thế quả trứng giả vào ổ, đồng thời đưa trứng thật vào máy ấp. Sau 18 ngày, khi trứng nở, chim non được đưa về ghép nuôi với chim bố mẹ.

Đây là loại quả ngọt, thơm nức, thời điểm này, hễ nông dân Tây Ninh, Cần Thơ cắt bán đầu tấn là giàu hẳn luôn

Với phương pháp ấp nở trứng chim bồ câu bằng máy của gia đình ông Hiếu giúp cho chim mẹ không bị gián đoạn quá trình sinh sản, có thể tiếp tục đẻ lứa mới chỉ sau 7 ngày kể từ khi trứng giả được lấy ra khỏi chuồng.

Nhờ vậy, mỗi cặp chim bố mẹ có thể sinh sản 11 lứa/năm, vượt trội so với phương thức nuôi truyền thống, tỷ lệ trứng nở lên tới 95%, đảm bảo nguồn giống chất lượng, đồng đều.

Khi trứng nở chim con ông Hiệu sẽ mang ghép 3 - 4 chim con vào một cặp chim bố - mẹ con vào một.

Sau 22 - 25 ngày nuôi dưỡng, chim con đạt chất lượng và đủ điều kiện xuất bán ra thị trường. Trung bình, một cặp chim bố mẹ cho ra đời 20 - 22 con chim giống/năm. Thời gian khai thác sinh sản của mỗi cặp có thể kéo dài 8 - 10 năm nếu được chăm sóc tốt.

Hệ thống chuồng trại nuôi chim bồ câu Pháp sinh sản của gia đình ông Vũ Xuân Hiệu, xã Vĩnh Hòa, TP. Hải Phòng đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Ảnh: Trang Thuỷ

Hiện trang trại nuôi 2.000 cặp chim bố mẹ trên diện tích chuồng trại 1.000m², được quy hoạch bài bản, đảm bảo vệ sinh và đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật trong chăn nuôi.

Trồng loại rau thơm cả ngày lẫn đêm dưới tán dừa xiêm trái quá trời ở Vĩnh Long, cắt thứ gì bán cũng đắt như tôm tươi

Đầu ra của trang trại, bao gồm cả chim giống và chim thương phẩm, đều được đối tác bao tiêu trọn gói. Việc chủ động liên kết đã giúp gia đình ông Hiếu tránh được biến động giá cả thị trường, tạo nguồn thu nhập ổn định, bền vững.

Với giá bán từ 160 - 180.000 đồng/ đôi chim thương phẩm (từ 20 – 25 ngày) và 190 -200 000 đồng/cặp chim giống, mỗi năm ông Hiếu thu lãi khoảng 500 triệu đồng.

Trong quá trình nuôi chim bồ câu, ông Hiệu sử dụng chế phẩm sinh học trong quy trình xử lý phân chim thải ra, giảm tối đa mùi hôi trong chuồng nuôi, góp phần bảo vệ môi trường xung quanh.

Ông Hiệu và con trai thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi chim bồ câu cho các hộ nuôi khác. Trang trại của gia đình ông luôn là điểm tham quan học hỏi, chia sẻ kiến thức, lan tỏa mô hình và hỗ trợ nông dân cùng phát triển kinh tế.