Ông Chu Phạm Ngọc Hiển tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam

Tại Đại hội, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam công bố quyết định của Bộ Nội vụ, chính thức đổi tên thành Hội Nước và Môi trường Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Chu Phạm Ngọc Hiển - Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam cho biết: Hội Nước và Môi trường Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người quan tâm đến lĩnh vực nước sạch và môi trường, Hội đặt dưới sự quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Sáng ngày 8/8/2025, Hội Nước và Môi trường Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần V, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ông Chu Phạm Ngọc Hiển (giữa) – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) - Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ IV tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ V.

Thời gian qua, trong điều kiện có những khó khăn, Hội đã có những cố gắng trong việc triển khai tập trung thực hiện 3 định hướng: “Đưa nước sạch đến với người nghèo, biến chất thải thành tài nguyên, cùng cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu”. Mục tiêu hoạt động của Hội là truyền thông nâng cao năng lực cho các tổ chức, đoàn thể xã hội ở cấp cơ sở, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong cộng đồng trong các lĩnh vực nước, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Báo cáo tổng kết công tác Hội Nước và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ IV (2019 – 2024), bà Phạm Thị Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nêu rõ, nhiệm kỳ IV (2019 – 2024), Hội Nước và Môi trường Việt Nam triển khai nhiều hoạt động thiết thực đảm bảo an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường: tổ chức các diễn đàn, hội thảo về giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi xanh, Net Zero 2050; đồng hành phòng chống Covid-19, phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Ngày làm cho thế giới sạch hơn”, giám sát tiêu chí nông thôn mới.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Với vai trò Cụm trưởng cụm thi đua Pháp luật – Y tế – Môi trường, Hội được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị tặng cờ thi đua xuất sắc 2024; tham gia nghiên cứu tín chỉ các-bon, tôn vinh nhà khoa học tiêu biểu,…. Hệ thống đơn vị trực thuộc được củng cố vững mạnh.

Phát huy kết quả công tác của nhiệm kỳ trước, Hội Nước và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ V (2025 – 2030) xác định tập trung củng cố tổ chức ở Trung ương và địa phương, vận động thành lập thêm 2- 3 Hội cấp tỉnh, thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội và khu vực Bắc Trung Bộ. Đồng thời, ưu tiên kết nạp các trung tâm, đơn vị chuyên ngành về cấp nước, xử lý chất thải và cải thiện môi trường nhằm mở rộng lực lượng chuyên gia và thực tiễn..

Cùng với đó, Hội sẽ tăng cường năng lực tư vấn, phản biện chính sách trong lĩnh vực nước và môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng các tiến bộ công nghệ, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phát thải thấp, xử lý chất thải, ô nhiễm không khí và nước thải tại các đô thị lớn. Công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa Trung ương và địa phương sẽ được nâng cao nhằm lan tỏa hiệu quả hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định, Hội Nước và Môi trường Việt Nam là nơi tập hợp các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý có kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tham gia tư vấn, phản biện và triển khai thực hiện các vấn đề về an ninh nguồn nước, an ninh môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Thay mặt Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và những đóng góp to lớn của Hội Nước và Môi trường Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ qua. Trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu và áp lực từ phát triển kinh tế, Hội luôn phát huy tối đa vai trò của tổ chức xã hội nghề nghiệp, gắn bó chặt chẽ với cộng đồng, doanh nghiệp, các nhà khoa học, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và phát triển bền vững”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nói.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị, Ban Chấp hành Hội Nước và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo Hội khắc phục những khó khăn cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động, chủ động đề xuất những quan điểm, chính sách cho phát triển lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Phát biểu nhận nhiệm vụ và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam Chu Phạm Ngọc Hiển bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự tín nhiệm của Đại hội khi giới thiệu ông vào Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2025–2030. Ông khẳng định đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề, nhất là trong bối cảnh, như Báo cáo của Bộ Chính trị đã nêu, Hội đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng trong chặng đường phát triển.

Chủ tịch Hội Chu Phạm Ngọc Hiển chia sẻ: “Việc chuyển tên từ Hội Nước sạch và Môi trường thành Hội Nước và Môi trường không chỉ mở rộng phạm vi hoạt động, mà còn cho thấy trách nhiệm và lĩnh vực công tác của chúng ta ngày càng nặng nề hơn. Do đó, Ban Chấp hành cần nỗ lực cao nhất, vượt qua mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm thì mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đã đề ra, chúng ta sẽ cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch, đề án, dự án để tổ chức thực hiện thành công. Qua đó, góp phần kết nối và lan tỏa mạnh mẽ sự nghiệp chuyển đổi xanh trên cả ba lĩnh vực: nước, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong toàn xã hội.”

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Hội Nước và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ V (2025-2030) gồm: 01 Chủ tịch, 07 Phó Chủ tịch và 01 Tổng thư ký.

Danh sách Ban Lãnh đạo Hội Nước và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ V (2025-2030):



Ông Chu Phạm Ngọc Hiển - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Chủ tịch Hội.



Bà Phạm Thị Xuân, Nguyên phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Phó Chủ tịch thường trực.



Ông Tống Ngọc Thanh, Nguyên Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký.



Ông Nguyễn Văn Toàn,Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống.



Ông Mai Thanh Dung, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Phó Chủ tịch. phụ trách lĩnh vực Môi trường



Gs.TS Phạm Quý Nhân, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - Phó Chủ tịch, phụ trách lĩnh vực Tài nguyên nước



PGS.TS. Lê Hùng Anh, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ và Quản lý môi trường, Trường Đại học Công nghiệp TP HCM - Phó Chủ tịch, Trưởng Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh



Ông Nguyễn Văn Hùng, Nguyên Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội - Phó Chủ tịch, Trưởng Văn phòng đại diện tại Hà Nội.