Chủ đề nóng

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Nepal rúng động vì biểu tình
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Thế giới
Thứ bảy, ngày 20/09/2025 21:19 GMT+7

Ông Zelensky phải đối mặt với "những quyết định khó khăn", người dân Ukraine nên chuẩn bị

+ aA -
V.N (Theo RN) Thứ bảy, ngày 20/09/2025 21:19 GMT+7
Zelensky khẳng định không nhượng bộ Nga dù ngân sách thiếu hụt, trong khi Trump chuyển từ đe dọa Moscow sang gây áp lực buộc Kiev phải ký thỏa thuận. Trong tình thế đó ông Zelensky sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

“Chính quyền Ukraine sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn” - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói. “Zelensky sẽ phải đi đến một thỏa thuận,” - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói. Có thể tưởng như họ đang nói về cùng một điều, nhưng nút thắt này không dễ tháo gỡ như vậy.

Cục diện các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột quanh Ukraine hiện nay đang bế tắc: Ông Zelensky không muốn thực hiện các điều kiện của Nga, còn Tổng thống Mỹ Trump thì không thể buộc ông Zelensky làm điều đó.

Trong khi đó Kiev và các đồng minh ở Liên minh châu Âu cho rằng Nga là bên chịu trách nhiệm về tình thế bế tắc và về sự thất bại của quá trình đàm phán.

Nhằm tác động lên Moscow, Tổng thống Mỹ được cho là có ý tưởng áp thuế hải quan 100% đối với sản phẩm từ những nước mua năng lượng Nga, trước hết là Ấn Độ và Trung Quốc - và ý tưởng này được phe diều hâu ủng hộ.

Nhưng ông Trump không muốn chém đứt quan hệ vừa mới khôi phục với Moscow, nên tìm cách kéo EU và G7 cùng tham gia áp thuế; nếu họ không sẵn sàng thì Mỹ cũng không gánh thay cho tất cả.

EU thì chưa sẵn sàng, nền kinh tế Châu Âu quá nhiều điểm yếu để chống lại Bắc Kinh và New Delhi. Nhận thấy tình huống này cũng như thấy châu Âu sợ Mỹ rút khỏi xung đột với Nga, ông Trump tiếp tục gây chấn động châu Âu - và trong vài tháng ông đã tạo được khá nhiều sức ép: Một hiệp định thương mại có lợi, thanh toán toàn bộ vũ khí viện trợ cho Ukraine, và thay thế năng lượng Nga bằng năng lượng Mỹ. Còn chủ đề “trừng phạt toàn diện” (cái mà Zelensky gọi là áp lực kinh tế lên Ấn Độ và Trung Quốc) thì bị gạt sang một bên.

Nhưng mục tiêu ông Trump công khai là giải quyết xung đột vũ trang, chứ không phải kiếm tiền trên lưng châu Âu. Vì vậy ông đã tuyên bố: “Ông Zelensky sẽ phải ký một thỏa thuận.”

Như vậy, Nhà Trắng đang chuyển từ giai đoạn đe dọa Nga và các đối tác sang giai đoạn gây sức ép lên Ukraine. Công cụ hiện có nhiều - từ dữ liệu tình báo quân sự Mỹ chuyển cho Lực lượng Vũ trang Ukraine đến “tư liệu nhạy cảm” về ôngZelensky và ê-kíp của ông ta được chuyển ngược từ Cơ quan chống tham nhũng quốc gia Ukraine NABU sang Mỹ.

Tuy nhiên, dùng hầu hết công cụ cưỡng bức đều có nguy cơ tai tiếng, nên có thể chờ đợi ở ông Trump những cú xoay xở khéo léo.

Còn ông Zelensky thì ngược lại, đã tự quyết định hết cho mình và tin chắc trước rằng sẽ không nhượng bộ, sẽ không ký thỏa thuận theo điều kiện của Nga. Ông nói về điều này và nhiều thứ khác trong cuộc gặp với các nghị sĩ của đảng “Người phục vụ nhân dân”. Một số người trong đó đã lâu ngán ngẩm việc đảng mình quá thân tổng thống, và đã tung chi tiết cuộc trò chuyện lên mạng.

Tổng tư lệnh khẳng định quân đội Nga không thể chiếm Donbass bằng vũ lực. Nếu trái dự đoán, tình hình của quân đội Ukraine xấu đi, Kiev sẽ phải đưa ra chính những “quyết định khó khăn” đó.

Những quyết định đó cũng sẽ phải đưa ra nếu Ukraine không tìm được đâu ra 120 tỷ USD cho năm tới: một nửa cho quân đội, một nửa cho mọi thứ khác. Trong khi đó ngân sách Ukraine xuất hiện lỗ hổng do ông Trump thay đổi quan hệ thương mại, còn châu Âu viện trợ ít hơn nhiều so với mong đợi của Zelensky.

Ông Zelensky đã tuyên bố dù thế nào ông cũng không chấp nhận điều kiện của Nga. Các quyết định của ông Zelensky đưa ra trước hết sẽ khó khăn đối với dân Ukraine.

Ông Zelensky không nói điều đó, nhưng nó hiển nhiên: nếu châu Âu không tìm được 120 tỷ cho năm tới và/hoặc không dám tịch thu tài sản Nga bị đóng băng, Ukraine sẽ phải chuyển sang chế độ kinh tế thời chiến, khi nhà nước tập trung mọi nguồn lực cho tiền tuyến và chuyển phần dân còn lại sang chế độ tự cung tự cấp, từ bỏ hầu hết các cam kết xã hội.

Cùng lúc, khối lượng tuyển quân sẽ tăng vọt. Ra tiền tuyến sẽ có cả người dưới 25 tuổi, trên 60 tuổi, một số phụ nữ và những người vốn được doanh nghiệp “bảo lưu”.

Về phía mình, một số nước đồng minh phương Tây của Kiev sẽ bắt đầu trục xuất đàn ông Ukraine trong độ tuổi nghĩa vụ. Trước hết điều đó sẽ đến từ Ba Lan và Séc, nhưng có thông tin rằng quá trình này đã bắt đầu ở Canada: để gia hạn giấy phép cư trú, người tị nạn Ukraine bị yêu cầu nộp giấy từ hội đồng tuyển quân.

Gần đây chính quyền Kiev hành xử khác thường - trả lại các quyền tự do và hào phóng tung của cải.

Ví dụ, thanh niên 18–23 tuổi được phép ra nước ngoài, gây ra cơn sốt. Chính phủ còn khởi động chương trình bồi thường nhà cửa mất mát cho dân tị nạn từ vùng chiến sự. Người dân muốn tin vào điều tốt đẹp, và một số người Ukraine bắt đầu nghĩ rằng đời sống đang khá lên, rằng Ukraine có thừa cả binh lính lẫn tiền, nếu không thì chính quyền đã không hành xử như vậy.

Nhưng “sự khác thường” này sẽ sớm chấm dứt khi bước vào giai đoạn “quyết định khó khăn”. Khi Ukraine cho ra đi những ai cần ra đi (con cái giới tinh hoa), cửa ra lại đóng, còn những người ở lại sẽ đi chiến đấu.

Bồi thường nhà cửa hiện giờ chỉ dành cho gia đình quân nhân - đó chỉ là một trong nhiều dấu hiệu chuyển sang “hợp đồng xã hội” mới, khi nơi duy nhất được cấp tiền chính là mặt trận. Những người ở tầng lớp thượng lưu không thể làm khác, nhưng dường như tầng lớp thấp hơn cũng không mấy mặn mà, bởi ông Zelensky vẫn nắm quyền.

Thế nên mọi việc vẫn tiếp tục. Nga sẽ tiếp tục giành đất đai bằng con đường quân sự, Ông Trump sẽ tiếp tục gây sức ép với châu Âu, ông Zelensky sẽ tiếp tục yêu cầu viện trợ, còn người dân Ukraine sẽ chuẩn bị cho “quyết định khó khăn” của ông ta.

Họ tự lo cách chuẩn bị ra sao. Nhưng hiệu quả nhất vẫn là rời khỏi đất nước.

Tham khảo thêm

Tướng Mỹ: Ukraine cần chấp nhận thực tế mất lãnh thổ hiện tại, nhưng về lâu dài vẫn có thể giành lại

Tướng Mỹ: Ukraine cần chấp nhận thực tế mất lãnh thổ hiện tại, nhưng về lâu dài vẫn có thể giành lại

Trung Quốc lần đầu đưa tiêm kích tàng hình J-20 tiếp cận công chúng, hé lộ nhiều chi tiết tinh xảo

Trung Quốc lần đầu đưa tiêm kích tàng hình J-20 tiếp cận công chúng, hé lộ nhiều chi tiết tinh xảo

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

Liên minh châu Âu muốn tiếp tục xung đột ở Ukraine để tránh phải giao nộp tài sản bị đóng băng của Nga, nhà báo người Síp Alex Christoforou viết trên trang mạng xã hội X.

Đức đã tiết lộ kẻ thực sự phá hoại hòa bình ở Ukraine

Điểm nóng
Đức đã tiết lộ kẻ thực sự phá hoại hòa bình ở Ukraine

Nga tấn công dữ dội, thủ đô Kiev và Ukraine chìm trong 'biển lửa', NATO khẩn cấp điều máy bay xuất kích

Thế giới
Nga tấn công dữ dội, thủ đô Kiev và Ukraine chìm trong 'biển lửa', NATO khẩn cấp điều máy bay xuất kích

Cựu tổng thống Ukraine kêu gọi chiếm giữ Moscow

Điểm nóng
Cựu tổng thống Ukraine kêu gọi chiếm giữ Moscow

Phản ứng 'kỳ quặc' của NATO đối với máy bay chiến đấu của Nga gây phẫn nộ

Điểm nóng
Phản ứng 'kỳ quặc' của NATO đối với máy bay chiến đấu của Nga gây phẫn nộ

Đọc thêm

Xem phim mà tôi bẽ bàng: Cuối cùng cũng hiểu ra vì sao mình cứ chơi thân với ai một thời gian là họ lại bỏ đi!
Gia đình

Xem phim mà tôi bẽ bàng: Cuối cùng cũng hiểu ra vì sao mình cứ chơi thân với ai một thời gian là họ lại bỏ đi!

Gia đình

Tôi lo lắng khi con gái đang dần trở thành 1 phiên bản của mẹ.

Nhà Trần từng chia 3 Trung Quốc, do nhân vật nào lập ra?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhà Trần từng chia 3 Trung Quốc, do nhân vật nào lập ra?

Đông Tây - Kim Cổ

Dưới thời Trần Văn Đế, nhà Trần bắt đầu khẳng định vị thế ngang hàng với các đối thủ phương Bắc như Bắc Chu và Bắc Tề, tạo thành thế “chân vạc” chia 3 Trung Quốc thời bấy giờ.

Tỷ phú Mỹ chi 'tiền tấn' truy tìm lăng mộ Thành Cát Tư Hãn: Kết cục bi thảm
Đông Tây - Kim Cổ

Tỷ phú Mỹ chi "tiền tấn" truy tìm lăng mộ Thành Cát Tư Hãn: Kết cục bi thảm

Đông Tây - Kim Cổ

Thành Cát Tư Hãn là một nhân vật huyền thoại trong lịch sử Trung Quốc, cũng là nhân vật nổi tiếng thế giới, ông đã để lại những bí ẩn mà khoa học vĩnh viễn không tìm ra. Những lời đồn liên quan về mộ Thành Cát Tư Hãn và lời nguyền đáng sợ… Nhóm khảo cổ người Mỹ đành phải dừng bước trước những tổn thất về tính mạng và bí ẩn tâm linh.

Khởi tố vụ ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Khởi tố vụ ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Liên quan đến vụ ô tô tông vào xe máy khiến 3 người tử vong, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án để điều tra.

'Cơn ác mộng' của Lực lượng vũ trang Ukraine do Nga gây ra
Điểm nóng

"Cơn ác mộng" của Lực lượng vũ trang Ukraine do Nga gây ra

Điểm nóng

Phạm vi hoạt động ngày càng mở rộng của máy bay không người lái Nga đã biến hậu cần tiền tuyến thành cơn ác mộng đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine, tờ The Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn lời các binh sĩ Ukraine.

Bắt gọn 2 thanh niên chạy xe máy không biển số, giật iPhone 14 Promax
Chuyển động Sài Gòn

Bắt gọn 2 thanh niên chạy xe máy không biển số, giật iPhone 14 Promax

Chuyển động Sài Gòn

Nguyễn Tấn Tài và Trần Võ Tuấn Hào bị cảnh sát bắt gọn sau khi chạy chiếc xe máy không biển số, giật iPhone 14 Promax của thanh niên tại con hẻm rồi tháo chạy.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao thành tựu '5 An' và '5 Nhất' của Petrovietnam và gửi tặng 8 chữ
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao thành tựu "5 An" và "5 Nhất" của Petrovietnam và gửi tặng 8 chữ

Tin tức

Chiều 21/9, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (3/9/1975 – 3/9/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Xé lưới đội bóng cũ, Tiến Linh 'chuộc lỗi' bằng bàn thắng phản lưới nhà
Thể thao

Xé lưới đội bóng cũ, Tiến Linh "chuộc lỗi" bằng bàn thắng phản lưới nhà

Thể thao

Tiến Linh ghi bàn mở ra chiến thắng cho CLB Công an TP.HCM 3-1 trước Becamex TP.HCM, nhưng anh đá phản lưới nhà giúp đội bóng cũ có bàn an ủi trong trận derby TP.HCM.

Chơi hơn người từ phút 12, SLNA vẫn “đánh rơi” chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể thao

Chơi hơn người từ phút 12, SLNA vẫn “đánh rơi” chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thể thao

Ở trận derby xứ Nghệ tại vòng 4 V.League 2025/2026, SLNA sớm có lợi thế hơn người từ phút 12 nhưng đội chủ sân Vinh vẫn bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hoà 1-1.

Tin tối (21/9): Nguyễn Đình Bắc chia tay CLB CAHN?
Thể thao

Tin tối (21/9): Nguyễn Đình Bắc chia tay CLB CAHN?

Thể thao

Nguyễn Đình Bắc chia tay CLB CAHN? HLV Teguramori vẫn ở lại Việt Nam; Messi tiến sát cột mốc 900 bàn thắng; hé lộ bí quyết giúp Rashford hồi sinh; HLV Amorim “ghi điểm” với CĐV M.U.

Hồn của làng
Ký ức làng

Hồn của làng

Ký ức làng

Giữa lưng núi, bên dòng sông Lô, ngôi làng nhỏ hiện lên bình dị mà sâu lắng. Ở đó, người Tày và người Kinh cùng quấn quýt trong nhịp sống chan hòa, để lại những ký ức Tết mộc mạc, ấm áp và đầy hoài niệm.

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ
Điểm nóng

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

Điểm nóng

Liên minh châu Âu muốn tiếp tục xung đột ở Ukraine để tránh phải giao nộp tài sản bị đóng băng của Nga, nhà báo người Síp Alex Christoforou viết trên trang mạng xã hội X.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tránh được bẫy trong tháng 9, mỗi ngày thêm niềm vui, nhiều may mắn
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tránh được bẫy trong tháng 9, mỗi ngày thêm niềm vui, nhiều may mắn

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, tháng 9 này, 4 con giáp không chỉ có tâm trạng tốt mà còn đạt được những kết quả mỹ mãn trên mọi phương diện.

Bạn gái Nhâm Mạnh Dũng khoe vẻ tinh khôi bên bãi biển
Thể thao

Bạn gái Nhâm Mạnh Dũng khoe vẻ tinh khôi bên bãi biển

Thể thao

Bạn gái của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, Đồng Thị Hoa Mỹ lại khiến người hâm mộ chú ý với loạt ảnh áo tắm quyến rũ trên trang cá nhân.

Đây mới là những điểm đến “hợp gu” người cao tuổi, liệu giới trẻ có thấy bất ngờ?
Xã hội

Đây mới là những điểm đến “hợp gu” người cao tuổi, liệu giới trẻ có thấy bất ngờ?

Xã hội

Khác với những hành trình dồn dập để check-in, người cao tuổi lại hướng đến những chuyến đi thong dong, đủ để hít thở, cảm nhận và sống chậm.

Bộ trưởng Kinh tế Đức tuyên bố tình hình ở nước này rất nghiêm trọng
Điểm nóng

Bộ trưởng Kinh tế Đức tuyên bố tình hình ở nước này rất nghiêm trọng

Điểm nóng

Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild rằng nền kinh tế Đức, vốn đã trì trệ tăng trưởng kể từ năm 2019, đang rơi vào "tình trạng nghiêm trọng".

Nuôi cá tai tượng, cá mè vinh, cá trắm cỏ trong ruộng lúa mùa nước nổi ở tỉnh Đồng Tháp, hễ bắt bán, ai cũng muốn mua
Nhà nông

Nuôi cá tai tượng, cá mè vinh, cá trắm cỏ trong ruộng lúa mùa nước nổi ở tỉnh Đồng Tháp, hễ bắt bán, ai cũng muốn mua

Nhà nông

Khi nước lũ mang theo phù sa (mùa nước nổi) tràn đồng cũng là lúc bà con nông dân đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện mô hình nuôi trữ cá đồng (cá trắm cỏ, cá tai tượng, cá mè vinh...) trong ruộng đất lúa. Mô hình nuôi cá này vừa góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tránh kiểu đánh bắt tận diệt, vừa có lợi thế khai thác du lịch theo mùa.

Một nông dân ở An Giang tập hợp nông dân vào HTX, làm giàu từ cánh đồng “mặt ruộng không dấu chân”
Nhà nông

Một nông dân ở An Giang tập hợp nông dân vào HTX, làm giàu từ cánh đồng “mặt ruộng không dấu chân”

Nhà nông

Giữa những thửa ruộng bạt ngàn tại xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thành Giang, Chủ tịch HĐQT HTX nông nghiệp Bình Thành, không phải là một người nông dân truyền thống, mà là một "kỹ sư" người tiên phong của những cánh đồng "mặt ruộng không dấu chân", nơi mà máy bay không người lái (done) thay thế sức người và lợi nhuận được đảm bảo trước cả khi mùa vụ bắt đầu cho nông dân.

Năm 1893 bác sĩ Alexandre Yersin tìm ra cao nguyên Langbiang, vậy loài hoa Mimosa đưa từ nước Pháp sang Đà Lạt năm nào?
Nhà nông

Năm 1893 bác sĩ Alexandre Yersin tìm ra cao nguyên Langbiang, vậy loài hoa Mimosa đưa từ nước Pháp sang Đà Lạt năm nào?

Nhà nông

Cách đây 100 năm, mùa hè năm 1893 bác sỹ Alexandre Yersin đã tìm ra cao nguyên Langbiang (Đà Lạt, Lâm Đồng). Một đồng nghiệp ở Pháp đã gửi cho bác sỹ Yersin giống hoa Mimosa cùng với một số giống các loài hoa ở quê nhà. Yersin đã đưa các giống cây Mimosa và các giống loài hoa vào các trạm khảo cứu để tiện việc ươm trồng và chăm sóc.

Phương Oanh cảnh báo tài khoản mạo danh
Văn hóa - Giải trí

Phương Oanh cảnh báo tài khoản mạo danh

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên "Quỳnh búp bê" cho biết một tài khoản đã mạo danh cô để quảng cáo và buôn bán sản phẩm. Cô kêu gọi khán giả cảnh giác.

Một xã mới ở tỉnh Gia Lai có 6 cây cổ thụ hoành tráng, gốc rễ hình thù kỳ dị vừa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam
Nhà nông

Một xã mới ở tỉnh Gia Lai có 6 cây cổ thụ hoành tráng, gốc rễ hình thù kỳ dị vừa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam

Nhà nông

Sáng 18-9, ông Ngô Văn Thắng-Giám đốc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh-cho biết, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam vừa có Quyết định số 180/QĐ-HMTg công nhận 6 cây đa (Ficus glaberrima Blume) tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (xã Ayun, tỉnh Gia Lai) là Cây Di sản Việt Nam.

Nàng công chúa 'ăn chơi' khét tiếng Trung Hoa: Tìm 'vợ bé' cho chồng, 30 trai tráng ngày đêm phục vụ
Đông Tây - Kim Cổ

Nàng công chúa "ăn chơi" khét tiếng Trung Hoa: Tìm "vợ bé" cho chồng, 30 trai tráng ngày đêm phục vụ

Đông Tây - Kim Cổ

Được mệnh danh "đệ nhất mỹ nữ đương thời", nhưng chẳng ai ngờ nàng công chúa này lại là người hoang dâm, nổi tiếng "ăn chơi" bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Đà Nẵng: Vượt hàng trăm kilomet, mang Trung thu đến với trẻ em làng Aur nằm giữa đại ngàn Trường Sơn
Ảnh

Đà Nẵng: Vượt hàng trăm kilomet, mang Trung thu đến với trẻ em làng Aur nằm giữa đại ngàn Trường Sơn

Ảnh

Vừa qua, chương trình “Thước phim hi vọng” do các tổ chức truyền thông tại Đà Nẵng và mạnh thường quân đã tổ chức chương trình thiện nguyện với chủ đề: “Ánh rừng ánh người” với các hoạt động: Tổ chức đêm trung thu, khám chữa bệnh và phát quà tại làng Aur (xã A Vương, TP Đà Nẵng – trước đây thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam).

Agribank Open API – Cánh cửa số mở ra trải nghiệm ngân hàng thông minh
Doanh nghiệp

Agribank Open API – Cánh cửa số mở ra trải nghiệm ngân hàng thông minh

Doanh nghiệp

Nền tảng Agribank Open API là giải pháp công nghệ cho phép các đối tác, doanh nghiệp, các công ty fintech, tích hợp các dịch vụ của Agribank vào ứng dụng hoặc website riêng của doanh nghiệp. Dịch vụ không chỉ mang lại sự tiện lợi và trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng mà còn giúp các đối tác, doanh nghiệp chủ động phát triển sản phẩm dịch vụ của mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Petrovietnam
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Petrovietnam

Tin tức

Ngày 21/9/2025, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và kỷ niệm 50 năm thành lập (3/9/1975 – 3/9/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm. 

Đồng đội Công Phượng: Thi đấu không quá nổi bật vẫn có 3 lần vô địch V.League
Thể thao

Đồng đội Công Phượng: Thi đấu không quá nổi bật vẫn có 3 lần vô địch V.League

Thể thao

Tuy không phải là cầu thủ thi đấu quá nổi bật nhưng hậu vệ Sầm Ngọc Đức vẫn có tới 3 lần vô địch V.League.

Người mẹ 28 tuổi qua đời đột ngột, con trai 2 tuổi sống sót nhiều ngày chỉ nhờ đồ ăn vặt
Xã hội

Người mẹ 28 tuổi qua đời đột ngột, con trai 2 tuổi sống sót nhiều ngày chỉ nhờ đồ ăn vặt

Xã hội

Một bé trai 2 tuổi ở miền Đông Nam Trung Quốc đã sống sót nhiều ngày chỉ nhờ ăn đồ ăn vặt sau khi mẹ em, 28 tuổi, qua đời trong căn hộ thuê. Sự việc gây chấn động dư luận Trung Quốc.

Diễn biến mới nhất về siêu bão RAGASA: Vào biển Đông thành bão số 9 sớm hơn dự kiến, đạt cường độ cực đại lúc nào?
Nhà nông

Diễn biến mới nhất về siêu bão RAGASA: Vào biển Đông thành bão số 9 sớm hơn dự kiến, đạt cường độ cực đại lúc nào?

Nhà nông

Theo nhận định của ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng tối ngày 22/9 siêu bão RAGASA sẽ di chuyển vào siển Đông và trở thành cơn bão thứ 9 trên Biển Đông.

Ông Zelensky cảnh báo về những quyết định khó khăn sắp tới
Điểm nóng

Ông Zelensky cảnh báo về những quyết định khó khăn sắp tới

Điểm nóng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo về sự cần thiết phải đưa ra "những quyết định khó khăn" nếu tình hình ở tiền tuyến xấu đi, mặc dù những người trong cuộc nhấn mạnh rằng các biện pháp này sẽ tập trung vào việc huy động quân đội hơn là nhượng bộ Nga.

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?
Thể thao

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

Thể thao

Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85? Palmer trả giá vì cố ra sân ở trận thua M.U; Đội dự tuyển U18 Việt Nam không tạo được bất ngờ trước K-League U18 All Star; Thua liểng xiểng, HLV Graham Potter sắp bị sa thải; Sao Real Madrid hầu tòa vì cáo buộc liên quan đến tình dục.

Tin đọc nhiều

1

3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

2

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

3

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ Đà Nẵng (Quảng Nam trước đây) là bà chủ họ Nguyễn mát tay nuôi lợn, kinh doanh

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ Đà Nẵng (Quảng Nam trước đây) là bà chủ họ Nguyễn mát tay nuôi lợn, kinh doanh

4

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

5

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 4 V.League 2025/2026: Vòng đấu của những trận “derby”!

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 4 V.League 2025/2026: Vòng đấu của những trận “derby”!