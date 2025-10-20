Ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng tham gia cuộc gặp Putin - Trump tại Budapest

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News ngày 19/10, ông Zelensky nói: "Tôi đồng ý (với ông Trump) rằng nếu chúng ta muốn chấm dứt cuộc chiến này và khẩn trương chuyển sang đàm phán hòa bình thông qua các kênh ngoại giao, chúng ta nên giữ nguyên hiện trạng và không nên trao thêm bất cứ điều gì cho Putin chỉ vì ông ta muốn".

Cùng lúc đó, ông Zelensky khẳng định sẵn sàng gặp trực tiếp ông Putin.

"Nếu chúng ta thực sự muốn có một nền hòa bình công bằng và lâu dài, chúng ta cần cả hai bên trong thảm kịch này. Làm sao có thể có bất kỳ thỏa thuận nào nếu không có chúng ta?" - ông nói.

Khi được hỏi liệu ông có nhất quyết muốn đến Budapest hay không, Zelensky cho biết ông đã nói với Trump rằng: "Tôi đã sẵn sàng".

Ông tuyên bố rằng bất kỳ hình thức đàm phán nào cũng nên được bắt đầu - song phương hoặc ba bên.

"Và chúng nên diễn ra trong im lặng, chứ không phải dưới tên lửa và máy bay không người lái" - nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Trong thông điệp video cùng ngày, ông Zelensky cũng tuyên bố từ chối yêu cầu của ông Putin về rút quân khỏi khu vực Donetsk.

Chúng tôi sẽ không cho Nga bất cứ thứ gì. Chúng tôi sẽ không quên bất cứ điều gì.

Ông cũng lưu ý rằng trong ngày, các quan chức quân sự đã báo cáo tóm tắt với ông về tình hình chiến sự. Họ đã thảo luận về "một số bước đi" trên mặt trận, cũng như tăng cường số lượng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Nga.

Theo tờ The Washington Post, trong cuộc trò chuyện với ông Trump, ông Putin yêu cầu kiểm soát hoàn toàn khu vực Donetsk để chấm dứt chiến tranh, ám chỉ rằng ông sẵn sàng nhượng lại một phần khu vực Zaporizhia và Kherson để đổi Donetsk.

Hôm 16/10, ông Trump đã nói chuyện với ông Putin lần đầu tiên sau gần hai tháng, sau đó ông tuyên bố rằng họ đang có kế hoạch gặp nhau tại Budapest - đây sẽ là lần đầu tiên Putin xuất hiện tại thủ đô của một quốc gia thành viên EU sau nhiều năm chiến tranh toàn diện và sẽ yêu cầu ông phải bay qua lãnh thổ của các quốc gia thành viên khác.