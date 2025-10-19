Nhà Trắng: Ông Trump và người dân Mỹ đã hết kiên nhẫn với cuộc chiến Ukraine

Phát biểu trên Fox News, Người phát ngôn Nhà Trắng Caroline Levitt nhắc lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 17/10 và trước đó, ông đã có cuộc trò chuyện với nhà lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin.

"Trong cả hai trường hợp, các cuộc trò chuyện đều thân mật nhưng rất thẳng thắn, và tổng thống Mỹ đã nói với cả hai bên rằng cuộc chiến này đã kéo dài quá lâu. Quá nhiều người vô tội đã bị giết. Và Mỹ đang trở nên rất mệt mỏi và chán nản với cuộc chiến này" - bà Levitt nói.

Theo bà, Nga và Ukraine phải thừa nhận "thực tế trên thực địa" và "đạt được một thỏa thuận hòa bình".

"Bởi vì Tổng thống Trump và người dân Mỹ đang dần mất kiên nhẫn với cuộc chiến này. Ông ấy đã rất thẳng thắn" - Người phát ngôn Nhà Trắng nhấn mạnh.

Sau cuộc gặp với ông Zelensky, Donald Trump cho biết ông nhìn thấy cơ hội đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraine trong tương lai gần.

Trump cũng nói lại về niềm tin của ông rằng nhà lãnh đạo Nga quan tâm đến việc chấm dứt chiến tranh và rằng Ukraine và Liên bang Nga "cần phải đạt được thỏa thuận".

Chuyến thăm không như mong đợi

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không diễn ra như ông hy vọng và cho thấy Ukraine cần sự hỗ trợ của châu Âu đến mức nào.

Ông Merz cho biết sau cuộc hội đàm giữa Zelensky - Trump, ông đã có cuộc trò chuyện dài với tổng thống Ukraine.

"Chuyến thăm đã không diễn ra như ông Zelensky mong đợi. Tôi nghĩ tôi có thể nói như vậy ở đây" - ông nói thêm.

Theo Thủ tướng Đức, điều này khiến sự hỗ trợ của châu Âu càng trở nên quan trọng hơn, vì chiến tranh chỉ có thể kết thúc khi Ukraine có sức mạnh quân sự.

Ông cho biết ông sẽ nỗ lực hỗ trợ Ukraine "về mặt tài chính, chính trị và tất nhiên là cả quân sự".