PC Đà Nẵng chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với bão số 13 - Kalmaegi

Theo đó, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn hệ thống điện trước ảnh hưởng của bão. Toàn bộ vật tư, thiết bị dự phòng như cột điện, xà, móng đúc sẵn, dây dẫn, công tơ và các thiết bị đóng cắt được rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng để sẵn sàng huy động khắc phục hậu quả thiên tai.

Gia cố lưới điện tại các vị trí xung yếu. Ảnh: PC Đà Nẵng.

Công ty cũng tiến hành kiểm tra tổng thể hệ thống điều khiển, SCADA và nguồn ắc quy tại các trạm biến áp, đảm bảo khả năng vận hành và thao tác điều khiển từ xa thông suốt trong mọi tình huống. Hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin được kiểm tra, củng cố đường truyền để duy trì kết nối liên tục 24/24, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành.

Đặc biệt, công tác kiểm tra hệ thống thoát nước và giằng néo phòng chống bão được triển khai đồng loạt tại các trạm biến áp, nhà điều hành, nhà kho và bãi tập kết vật tư. Các đơn vị thực hiện nạo vét hố ga, khơi thông rãnh thoát nước nhằm tránh ngập cục bộ, đồng thời kiểm tra, gia cố mái tôn, cửa cuốn, tường bao để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và thiết bị. Những trạm biến áp có nguy cơ ngập sâu đã được chủ động lắp đặt vách chắn nước, bao bọc, bao cát, đồng thời bố trí máy bơm dự phòng để xử lý tình huống kịp thời.

Song song đó, các phương án huy động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, và đội thi công bên ngoài cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Công ty cũng đã đề nghị các nhà thầu và đơn vị thi công trên địa bàn phối hợp sẵn sàng lực lượng và phương tiện để hỗ trợ công tác khắc phục sự cố lưới điện khi có yêu cầu. Tất cả các Đội Quản lý điện đồng loạt sẵn sàng phương án trực ứng phó bão, rà soát hành lang tuyến, phát quang cây xanh, chặt tỉa cành có nguy cơ ngã đổ vào đường dây, đồng thời bố trí máy phát điện dự phòng, MBA lưu động, áo phao, dụng cụ cứu hộ sẵn sàng phục vụ công tác khắc phục.

Tại các khu vực có nguy cơ bị thiệt hại nặng như Đại Lộc, Nam Giang, Duy Xuyên, Tam Kỳ, Trà My, Hòa Vang các đơn vị đã tổ chức kiểm tra những vị trí có nguy cơ sạt lở, neo chống các trụ yếu, đặc biệt là các đoạn đường dây trung thế đi qua sườn đồi, khe suối. Nhiều Đội Quản lý điện đã chủ động chuẩn bị lực lượng ứng cứu tại chỗ, đảm bảo phản ứng nhanh khi có sự cố xảy ra.



PC Đà Nẵng chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với bão số 13. Ảnh: PC Đà Nẵng.

Để bảo đảm điều kiện làm việc cho lực lượng ứng trực và xung kích, Công ty chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, lương thực, thuốc men và vật tư y tế phục vụ cán bộ công nhân viên trong những ngày mưa bão. Bộ phận y tế cũng đã bố trí sẵn thuốc thiết yếu, nhắc nhở các đơn vị chuẩn bị tại chỗ, bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người lao động trong quá trình làm việc liên tục dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Với sự chỉ đạo thống nhất và chuẩn bị chủ động, Công ty Điện lực Đà Nẵng sẵn sàng đảm bảo mọi nguồn lực từ con người, vật tư đến hệ thống điều hành đều ở trạng thái sẵn sàng cao nhất để ứng phó với bão số 13 - Kalmaegi; đảm bảo an toàn hiện trường và công trình đang thi công.

Trước yêu cầu cấp bách của công tác phòng chống thiên tai, Công ty Điện lực Đà Nẵng sẽ kích hoạt chế độ ứng trực 24/24, Công ty yêu cầu các đơn vị bảo đảm đầy đủ lực lượng trực và nhân sự tham gia ứng phó trong suốt thời gian bão ảnh hưởng, đồng thời chủ động sắp xếp ca trực, bố trí nhân sự hợp lý để vừa đảm bảo công tác phòng chống thiên tai.